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Главные события и заявления вторника, 20 сентября - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Главные события и заявления вторника, 20 сентября
Главные события и заявления вторника, 20 сентября - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Главные события и заявления вторника, 20 сентября
В Балашихе взорвался газ в многоэтажном жилом доме: есть погибшие и раненые. В Нагорном Карабахе работают российские миротворцы, несколько из них погибли под... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T22:22
2023-09-20T22:22
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общество
нагорный карабах
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Балашихе взорвался газ в многоэтажном жилом доме: есть погибшие и раненые. В Нагорном Карабахе работают российские миротворцы, несколько из них погибли под обстрелом. ВСУ потеряли более 500 военнослужащих за сутки. Житель Барнаула отравил воду для российских мобилизованных. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрыв газа в многоэтажном доме в БалашихеРежим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в Балашихе в Московской области. Об этом сообщил заместитель главы МЧС России Илья Денисов. В среду утром в жилом девятиэтажном доме произошел взрыв газа. Обрушились три этажа. Погибли три жителя дома, есть раненые. Также при повтором обрушении погибли двое спасателей, четверо ранены. Следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях. Среди версий ЧП неисправность газового оборудования и недобросовестное использование газовых приборов.Российские миротворцы в Нагорном КарабахеМеры по защите гражданского населения Нагорного Карабаха предпринимают российские миротворцы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Китая Ван И.Минобороны РФ сообщил, что при возвращении с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг машина с российскими миротворцами оказалась под обстрелом. В результате военнослужащие нашей страны погибли.ВСУ атакует и несет потери11 атак предприняли ВСУ на четырех направлениях. В результате их отражения российскими войсками Украина потеряла за сутки более 500 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Больше всего противник понес потери на Донецком направлении - около 175 боевиков.Житель Барнаула отравил воду для военнослужащих РФОбвинение в покушении на госизмену и теракт предъявлено жителю Барнаула. Следствие установило, что мужчина через соцсети вышел на граждан Украины и в общении с ними выражал радикальные взгляды на политический курс РФ, а также заявлял о своей готовности поддержать военных ВСУ. В качестве доказательства он отравил воду, которая предназначалась для мобилизованных российских военнослужащих. Весь процесс он снял на видео и отправил представителям Украины, которые вербуют россиян для организации терактов.
https://crimea.ria.ru/20230920/priznakov-zhizni-net-rezhim-chs-vveden-posle-obrusheniya-doma-v-balashikhe-1131553566.html
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главное за день, в мире, новости, политика, балашиха, взрыв газа в многоэтажке в балашихе, общество, нагорный карабах
Главные события и заявления вторника, 20 сентября

Главные события и заявления дня: 20 сентября

22:22 20.09.2023
 
© МЧС РФСпасатели работают на месте обрушении дома в Балашихе
Спасатели работают на месте обрушении дома в Балашихе
© МЧС РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Балашихе взорвался газ в многоэтажном жилом доме: есть погибшие и раненые. В Нагорном Карабахе работают российские миротворцы, несколько из них погибли под обстрелом. ВСУ потеряли более 500 военнослужащих за сутки. Житель Барнаула отравил воду для российских мобилизованных. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Взрыв газа в многоэтажном доме в Балашихе

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в Балашихе в Московской области. Об этом сообщил заместитель главы МЧС России Илья Денисов. В среду утром в жилом девятиэтажном доме произошел взрыв газа. Обрушились три этажа. Погибли три жителя дома, есть раненые. Также при повтором обрушении погибли двое спасателей, четверо ранены. Следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях. Среди версий ЧП неисправность газового оборудования и недобросовестное использование газовых приборов.
Взрыв газа в жилом доме в подмосковной Балашихе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
16:09
Признаков жизни нет: режим ЧС введен после обрушения дома в Балашихе

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Меры по защите гражданского населения Нагорного Карабаха предпринимают российские миротворцы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Китая Ван И.
Минобороны РФ сообщил, что при возвращении с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг машина с российскими миротворцами оказалась под обстрелом. В результате военнослужащие нашей страны погибли.
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
19:53
Без заявления: получение удостоверения ветерана боевых действий упростили

ВСУ атакует и несет потери

11 атак предприняли ВСУ на четырех направлениях. В результате их отражения российскими войсками Украина потеряла за сутки более 500 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Больше всего противник понес потери на Донецком направлении - около 175 боевиков.
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
18:21
Над Херсонщиной уничтожены две ракеты Storm Shadow

Житель Барнаула отравил воду для военнослужащих РФ

Обвинение в покушении на госизмену и теракт предъявлено жителю Барнаула. Следствие установило, что мужчина через соцсети вышел на граждан Украины и в общении с ними выражал радикальные взгляды на политический курс РФ, а также заявлял о своей готовности поддержать военных ВСУ. В качестве доказательства он отравил воду, которая предназначалась для мобилизованных российских военнослужащих. Весь процесс он снял на видео и отправил представителям Украины, которые вербуют россиян для организации терактов.
Миротворцы России эвакуировали из Нагорного Карабаха более 2000 человек
11:19
Миротворцы РФ эвакуировали из Карабаха более двух тысяч жителей
Главное за деньВ миреНовостиПолитикаБалашихаВзрыв газа в многоэтажке в БалашихеОбществоНагорный Карабах
 
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