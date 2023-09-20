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Главные события и заявления вторника, 20 сентября

Главные события и заявления вторника, 20 сентября - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Главные события и заявления вторника, 20 сентября

В Балашихе взорвался газ в многоэтажном жилом доме: есть погибшие и раненые. В Нагорном Карабахе работают российские миротворцы, несколько из них погибли под... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T22:22

2023-09-20T22:22

2023-09-20T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Балашихе взорвался газ в многоэтажном жилом доме: есть погибшие и раненые. В Нагорном Карабахе работают российские миротворцы, несколько из них погибли под обстрелом. ВСУ потеряли более 500 военнослужащих за сутки. Житель Барнаула отравил воду для российских мобилизованных. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрыв газа в многоэтажном доме в БалашихеРежим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в Балашихе в Московской области. Об этом сообщил заместитель главы МЧС России Илья Денисов. В среду утром в жилом девятиэтажном доме произошел взрыв газа. Обрушились три этажа. Погибли три жителя дома, есть раненые. Также при повтором обрушении погибли двое спасателей, четверо ранены. Следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях. Среди версий ЧП неисправность газового оборудования и недобросовестное использование газовых приборов.Российские миротворцы в Нагорном КарабахеМеры по защите гражданского населения Нагорного Карабаха предпринимают российские миротворцы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Китая Ван И.Минобороны РФ сообщил, что при возвращении с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг машина с российскими миротворцами оказалась под обстрелом. В результате военнослужащие нашей страны погибли.ВСУ атакует и несет потери11 атак предприняли ВСУ на четырех направлениях. В результате их отражения российскими войсками Украина потеряла за сутки более 500 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Больше всего противник понес потери на Донецком направлении - около 175 боевиков.Житель Барнаула отравил воду для военнослужащих РФОбвинение в покушении на госизмену и теракт предъявлено жителю Барнаула. Следствие установило, что мужчина через соцсети вышел на граждан Украины и в общении с ними выражал радикальные взгляды на политический курс РФ, а также заявлял о своей готовности поддержать военных ВСУ. В качестве доказательства он отравил воду, которая предназначалась для мобилизованных российских военнослужащих. Весь процесс он снял на видео и отправил представителям Украины, которые вербуют россиян для организации терактов.

https://crimea.ria.ru/20230920/priznakov-zhizni-net-rezhim-chs-vveden-posle-obrusheniya-doma-v-balashikhe-1131553566.html

https://crimea.ria.ru/20230920/bez-zayavleniya-poluchenie-udostovereniya-veterana-boevykh-deystviy-uprostili-1131556461.html

https://crimea.ria.ru/20230920/nad-khersonschinoy-unichtozheny-dve-rakety-storm-shadow--1131557734.html

https://crimea.ria.ru/20230920/mirotvortsy-rf-evakuirovali-iz-karabakha-bolee-dvukh-tysyach-zhiteley-1131541461.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, в мире, новости, политика, балашиха, взрыв газа в многоэтажке в балашихе, общество, нагорный карабах