Главные события и заявления вторника, 20 сентября
Главные события и заявления дня: 20 сентября
© МЧС РФСпасатели работают на месте обрушении дома в Балашихе
© МЧС РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Балашихе взорвался газ в многоэтажном жилом доме: есть погибшие и раненые. В Нагорном Карабахе работают российские миротворцы, несколько из них погибли под обстрелом. ВСУ потеряли более 500 военнослужащих за сутки. Житель Барнаула отравил воду для российских мобилизованных. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Взрыв газа в многоэтажном доме в Балашихе
Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в Балашихе в Московской области. Об этом сообщил заместитель главы МЧС России Илья Денисов. В среду утром в жилом девятиэтажном доме произошел взрыв газа. Обрушились три этажа. Погибли три жителя дома, есть раненые. Также при повтором обрушении погибли двое спасателей, четверо ранены. Следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях. Среди версий ЧП неисправность газового оборудования и недобросовестное использование газовых приборов.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
Меры по защите гражданского населения Нагорного Карабаха предпринимают российские миротворцы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Китая Ван И.
Минобороны РФ сообщил, что при возвращении с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг машина с российскими миротворцами оказалась под обстрелом. В результате военнослужащие нашей страны погибли.
ВСУ атакует и несет потери
11 атак предприняли ВСУ на четырех направлениях. В результате их отражения российскими войсками Украина потеряла за сутки более 500 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Больше всего противник понес потери на Донецком направлении - около 175 боевиков.
Житель Барнаула отравил воду для военнослужащих РФ
Обвинение в покушении на госизмену и теракт предъявлено жителю Барнаула. Следствие установило, что мужчина через соцсети вышел на граждан Украины и в общении с ними выражал радикальные взгляды на политический курс РФ, а также заявлял о своей готовности поддержать военных ВСУ. В качестве доказательства он отравил воду, которая предназначалась для мобилизованных российских военнослужащих. Весь процесс он снял на видео и отправил представителям Украины, которые вербуют россиян для организации терактов.