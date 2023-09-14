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Главные новости и заявления дня: 14 сентября - РИА Новости Крым, 14.09.2023
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Главные новости и заявления дня: 14 сентября
Главные новости и заявления дня: 14 сентября - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Главные новости и заявления дня: 14 сентября
В Курской области и Донецке после атак ВСУ есть жертвы. Более 840 украинских боевиков уничтожены в зоне СВО. Морпорт в Мариуполе восстановят за миллиард рублей. РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T23:14
2023-09-14T23:14
главное за день
россия
украина
венгрия
австрия
польша
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Курской области и Донецке после атак ВСУ есть жертвы. Более 840 украинских боевиков уничтожены в зоне СВО. Морпорт в Мариуполе восстановят за миллиард рублей. Цены на бензин и дизтопливо в РФ обновили рекорд. Почему Венгрия и Австрия отказываются отдавать Киеву украинских мужчин.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары ВСУ по Курской области и ДонецкуОдин мужчина погиб и один ранен при обстреле поселка Теткино Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Зафиксированы прилеты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой", – сообщил Старовойт. Кроме того, в Донецке под обстрел ВСУ попал автобус с мирными жителями. "В результате обстрела Петровского района в микрорайоне шахты № 7 поврежден автобус 93 маршрута. Ранены женщина и мужчина. Анкетные данные уточняются", – сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В экстренных службах региона Херсонской области сообщили, что украинская артиллерия за сутки обстреляла левобережье 77 раз.Еще один день СВО: более 840 боевиков уничтоженыУкраинские войска за сутки потеряли более 840 боевиков в 14 провальных попытках атаковать российские позиции силами десантно-штурмовых групп, мотопехоты, механизированных и егерских бригад, а также теробороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Только на Донецком направлении потери врага достигли 350 человек. За сутки ВСУ лишились еще четырех складов боеприпасов, двух пунктов управления, а также десятков единиц различно техники и вооружение, в том числе западного. также уничтожен вертолет воздушных сил Украины и 53 вражеских беспилотника. Морпорт в Мариуполе восстановят за миллиардПравительство России направит почти миллиард рублей на восстановление морпорта Мариуполя. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Ключевые объекты морского порта нуждаются в восстановлении. Среди них – железнодорожные депо и разъезды, электроподстанции и мастерские, склады и автодороги. На эти цели в текущем году мы направим около 1 млрд рублей", – заявил Мишустин на заседания правительства.Цены на бензин и дизтопливо в РФ обновили рекордЦена на бензин Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в четверг обновила очередной рекорд, почти достигнув 70 тыс. рублей за тонну, следует из данных торгов.За торговый день стоимость бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,55% и достигла 69 642 рублей за тонну. дизельное топливо также обновило максимум – его цена поднялась на 1,25% до 73 049 рублей за тонну. Это уже десятое рекордное значение по итогам торгов с начала сентября.Австрия и Венгрия "пригрели" украинских мужчинНа Украине мужчины призывного возраста стали расходным материалом, а в соседних странах они – дешевая рабочая сила. Поэтому Венгрия, Австрия и в конечном счете Польша не выдадут Киеву массово бежавших трудоспособных беженцев не из человеколюбия, а из экономических соображений, считает профессор Санкт-Петербургского государственного университета, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.
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Главные новости и заявления дня: 14 сентября

Главные события и заявления четверга, 14 сентября

23:14 14.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ ведет наступление в лесопосадке
Военнослужащий ВС РФ ведет наступление в лесопосадке - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Курской области и Донецке после атак ВСУ есть жертвы. Более 840 украинских боевиков уничтожены в зоне СВО. Морпорт в Мариуполе восстановят за миллиард рублей. Цены на бензин и дизтопливо в РФ обновили рекорд. Почему Венгрия и Австрия отказываются отдавать Киеву украинских мужчин.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Удары ВСУ по Курской области и Донецку

Один мужчина погиб и один ранен при обстреле поселка Теткино Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Зафиксированы прилеты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой", – сообщил Старовойт.
Кроме того, в Донецке под обстрел ВСУ попал автобус с мирными жителями. "В результате обстрела Петровского района в микрорайоне шахты № 7 поврежден автобус 93 маршрута. Ранены женщина и мужчина. Анкетные данные уточняются", – сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
В экстренных службах региона Херсонской области сообщили, что украинская артиллерия за сутки обстреляла левобережье 77 раз.
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Еще один день СВО: более 840 боевиков уничтожены

Украинские войска за сутки потеряли более 840 боевиков в 14 провальных попытках атаковать российские позиции силами десантно-штурмовых групп, мотопехоты, механизированных и егерских бригад, а также теробороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Только на Донецком направлении потери врага достигли 350 человек.
За сутки ВСУ лишились еще четырех складов боеприпасов, двух пунктов управления, а также десятков единиц различно техники и вооружение, в том числе западного. также уничтожен вертолет воздушных сил Украины и 53 вражеских беспилотника.

Морпорт в Мариуполе восстановят за миллиард

Правительство России направит почти миллиард рублей на восстановление морпорта Мариуполя. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Ключевые объекты морского порта нуждаются в восстановлении. Среди них – железнодорожные депо и разъезды, электроподстанции и мастерские, склады и автодороги. На эти цели в текущем году мы направим около 1 млрд рублей", – заявил Мишустин на заседания правительства.

Цены на бензин и дизтопливо в РФ обновили рекорд

Цена на бензин Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в четверг обновила очередной рекорд, почти достигнув 70 тыс. рублей за тонну, следует из данных торгов.
За торговый день стоимость бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,55% и достигла 69 642 рублей за тонну. дизельное топливо также обновило максимум – его цена поднялась на 1,25% до 73 049 рублей за тонну. Это уже десятое рекордное значение по итогам торгов с начала сентября.

Австрия и Венгрия "пригрели" украинских мужчин

На Украине мужчины призывного возраста стали расходным материалом, а в соседних странах они – дешевая рабочая сила. Поэтому Венгрия, Австрия и в конечном счете Польша не выдадут Киеву массово бежавших трудоспособных беженцев не из человеколюбия, а из экономических соображений, считает профессор Санкт-Петербургского государственного университета, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.
"Беженцы в трудоспособном возрасте – желаемое пополнение вооруженных сил Украины, то есть это расходный материал… Венграм и австрийцам этих людей проще оставить как потенциальную рабочую силу, чем иметь потом в перспективе какие-то проблемы экономического характера", – считает Межевич.
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