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Главные новости и заявления дня: 14 сентября

Главные новости и заявления дня: 14 сентября - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Главные новости и заявления дня: 14 сентября

В Курской области и Донецке после атак ВСУ есть жертвы. Более 840 украинских боевиков уничтожены в зоне СВО. Морпорт в Мариуполе восстановят за миллиард рублей. РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T23:14

2023-09-14T23:14

2023-09-14T23:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Курской области и Донецке после атак ВСУ есть жертвы. Более 840 украинских боевиков уничтожены в зоне СВО. Морпорт в Мариуполе восстановят за миллиард рублей. Цены на бензин и дизтопливо в РФ обновили рекорд. Почему Венгрия и Австрия отказываются отдавать Киеву украинских мужчин.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары ВСУ по Курской области и ДонецкуОдин мужчина погиб и один ранен при обстреле поселка Теткино Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Зафиксированы прилеты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой", – сообщил Старовойт. Кроме того, в Донецке под обстрел ВСУ попал автобус с мирными жителями. "В результате обстрела Петровского района в микрорайоне шахты № 7 поврежден автобус 93 маршрута. Ранены женщина и мужчина. Анкетные данные уточняются", – сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В экстренных службах региона Херсонской области сообщили, что украинская артиллерия за сутки обстреляла левобережье 77 раз.Еще один день СВО: более 840 боевиков уничтоженыУкраинские войска за сутки потеряли более 840 боевиков в 14 провальных попытках атаковать российские позиции силами десантно-штурмовых групп, мотопехоты, механизированных и егерских бригад, а также теробороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Только на Донецком направлении потери врага достигли 350 человек. За сутки ВСУ лишились еще четырех складов боеприпасов, двух пунктов управления, а также десятков единиц различно техники и вооружение, в том числе западного. также уничтожен вертолет воздушных сил Украины и 53 вражеских беспилотника. Морпорт в Мариуполе восстановят за миллиардПравительство России направит почти миллиард рублей на восстановление морпорта Мариуполя. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Ключевые объекты морского порта нуждаются в восстановлении. Среди них – железнодорожные депо и разъезды, электроподстанции и мастерские, склады и автодороги. На эти цели в текущем году мы направим около 1 млрд рублей", – заявил Мишустин на заседания правительства.Цены на бензин и дизтопливо в РФ обновили рекордЦена на бензин Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в четверг обновила очередной рекорд, почти достигнув 70 тыс. рублей за тонну, следует из данных торгов.За торговый день стоимость бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,55% и достигла 69 642 рублей за тонну. дизельное топливо также обновило максимум – его цена поднялась на 1,25% до 73 049 рублей за тонну. Это уже десятое рекордное значение по итогам торгов с начала сентября.Австрия и Венгрия "пригрели" украинских мужчинНа Украине мужчины призывного возраста стали расходным материалом, а в соседних странах они – дешевая рабочая сила. Поэтому Венгрия, Австрия и в конечном счете Польша не выдадут Киеву массово бежавших трудоспособных беженцев не из человеколюбия, а из экономических соображений, считает профессор Санкт-Петербургского государственного университета, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

https://crimea.ria.ru/20230914/schastlivoe-spasenie-nashli-zabludivshikhsya-v-avguste-na-vulkane-pensionerov-1131398045.html

https://crimea.ria.ru/20230914/oopt-ne-predlagat-pochemu-v-feodosii-peredumali-okhranyat-zolotoy-plyazh-1131354059.html

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