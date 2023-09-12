https://crimea.ria.ru/20230912/glavnye-novosti-kryma-12-sentyabrya-1131362328.html

Главные новости Крыма: 12 сентября

Главные новости Крыма: 12 сентября - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Главные новости Крыма: 12 сентября

Власти рассказали о ситуации с топливом в Крыму. Дополнительные поезда назначат из Москвы в Симферополь. Блокада Крыма Украиной: названы новые цифры ущерба. Что РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T22:56

2023-09-12T22:56

2023-09-12T22:56

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поезд

владимир константинов

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СИМЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Власти рассказали о ситуации с топливом в Крыму. Дополнительные поезда назначат из Москвы в Симферополь. Блокада Крыма Украиной: названы новые цифры ущерба. Что изменит новый статус косы Беляус. Крымчанина осудили за украинский трезубец-тату. В Севастополе готовятся открыть ледовый дворец ЧФ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ситуация с топливом в КрымуКрым на ближайшие дни обеспечен основными видами автомобильного топлива. Об этом заявили в Минэнерго РФ.В ведомстве уточнили, на какое количество дней хватит бензина, а также дизтоплива и сжиженного углеводородного газа. Ранее во вторник глава республики Сергей Аксенов заявил, что топливо в Крым поступит до конца дня. Выступая на экономическом форуме, президент России Владимир Путин сообщил, что правительство РФ занимается ситуацией, связанной с ростом цен на бензин, и договоренность с производителями для ее стабилизации уже достигнута. Блокада Крыма Украиной: озвучены цифры ущерба Ущерб от водной блокады Крыма со стороны Украины достиг 1 трлн рублей. Об этом завил глава республиканского парламента Владимир Константинов."По предварительным оценкам, сумма ущерба, нанесенного Крыму Украиной в рамках водной блокады, может составлять порядка 1 трлн рублей", – сообщил Константинов.Он также называл суммы ущерба от финансовой и транспортной блокады полуострова и отметил, что оценка ущерба специалистами продолжается.Добавлены рейсы поезда из Москвы в КрымУвеличено число рейсов поезда №175/176 Симферополь – Москва на октябрь. Поезд будет отправляться из Симферополя 7, 8 и с 12 по 24 октября. Из Москвы – с 12 по 15 и с 17 по 26 октября.В компании-перевозчике уточнили время отправления и прибытия на станции и напомнили о курсировании еще одного поезда между Симферополем и Москвой.Названа роль нового статуса косы Беляус для Крыма Признание статуса природного парка регионального значения для косы Беляус станет прорывом для развития экономики Черноморского района. Об этом заявила глава региона Наталья Писарева.Ранее сообщалось, что Черноморский райсовет Крыма принял решение отнести северную часть косы Беляус к особо охраняемым природным территориям регионального значения. По словам инициаторов создания заказника, это первый случай, когда работе ученых по созданию ООПТ предшествовало решение районной сессии.Она также рассказала, планирование каких территорий сейчас прорабатывается Министерством имущественных и земельных отношений.Крымчанина осудили за украинский трезуб-тату 28-летний житель Бахчисарая оштрафован за публичную демонстрацию на предплечьях татуировки в виде государственного герба Украины "трезубца" с надписью "Крим Україна", сообщили в пресс-службе районного суда.В ходе судебных разбирательств правонарушитель вину свою признал в полном объеме, раскаялся и закрасил татуировку пигментом. Учитывая эти смягчающие обстоятельства, Бахчисарайский районный суд назначил ему штраф 30 тысяч рублей В Севастополе готовятся открыть ледовый дворец ЧФ Ледовый дворец Черноморского флота будет передан в ведение Минобороны России и готов к открытию до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе подрядчика."Сейчас лед должен окончательно "встать", то есть заморозиться. Ведется установка мебели и последние элементы благоустройства", – уточнили в компании.В организации также поделились тонкостями технологии заливки льда на таких объектах.

https://crimea.ria.ru/20230912/ptitsa-vysokogo-poleta-myaso-kuritsy-v-krymu-podorozhalo-na-30-1131296508.html

https://crimea.ria.ru/20230912/kurortnyy-potentsial-kryma-predstavili-na-mezhdunarodnom-forume-v-moskve-1131353776.html

https://crimea.ria.ru/20230912/ukhodit-v-ussuriysk-v-krymu-nachalsya-sbor-slivy-kitayskoy-selektsii-1131356446.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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