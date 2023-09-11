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Главные новости Крыма: 11 сентября - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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Главные новости Крыма: 11 сентября
Главные новости Крыма: 11 сентября - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Главные новости Крыма: 11 сентября
Развожаев доложил Путину о строительстве культурного кластера в Севастополе. В Черноморском районе Крыма подготовили земельные участки для участников СВО. В... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T22:46
2023-09-11T22:46
крым
новости крыма
главное за день
общество
политика
севастополь
выборы
земля в крыму для участников сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Развожаев доложил Путину о строительстве культурного кластера в Севастополе. В Черноморском районе Крыма подготовили земельные участки для участников СВО. В Крыму подвели итоги дополнительных выборов. Блогеры из Китая честно поделились впечатлениями о полуострове. Севастополь готовится наладить экспорт товаров в Азербайджан. На директора спортшколы в Крыму завели дело из-за "подаренных" тренажеров.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новое культурное пространство в СевастополеГубернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал президенту России Владимиру Путину о строительстве нового культурного кластера на мысе Хрустальный. По его словам, новый кластер станет знаковым архитектурным и инфраструктурным проектом, аналогов которому нет не только в Севастополе, но и в России.Земля для участников СВОВ селе Окуневка Черноморского района Крыма для участников спецоперации сформировали 160 земельных участков. "В селе Окуневка Черноморского района сформировали 160 земельных участков для выдачи участникам СВО", - сказала она в комментарии РИА Новости Крым.По ее словам, специалисты "Крымгеологии" уже начали делать скважины для будущих участков, а также приступили к грейдированию дорог.Единоросс стал победителем допвыборовКандидат от "Единой России" Юрий Нестеренко набрал больше всего голосов на дополнительных выборах депутата Госдумы в Крыму. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов."Поздравляю Юрия Нестеренко с уверенной победой на дополнительных выборах в Государственную Думу РФ по Симферопольскому одномандатному округу №19. За Юрия Юрьевича проголосовали более 97 тысяч избирателей, что составляет 68,71%", - написал он в своем Telegram-канале.Что китайцы говорят о КрымеЧленов делегации из Китая, которые побывали с визитом в Крыму и Севастополе, впечатлили достопримечательности полуострова и щедрость его жителей. Об этом рассказал блогер из Китая Жао Цзинь на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в Москве.Делегация китайских блогеров и экспертов в рамках визита в Россию, организованного мультимедийным изданием "Украина.ру" международной медиагруппы "Россия сегодня", посетили на прошлой неделе Москву, Донецкую Народную Республику, Крым и Севастополь.Торговые связи с АзербайджаномСевастополь готовится наладить продажу специй, натуральных напитков и стройматериалов в Азербайджан, соответствующие экспортные контракты по итогам первой бизнес-миссии в Баку подпишут в ближайшее время. Об этом сообщила директор центра "Мой бизнес" Наталия Борисова.Уголовное дело за тренажерыУголовное дело за превышение должностных полномочий возбуждено против директора спортивной школы Симферопольского района. Он обвиняется в передаче тренажеров, предназначенных для спортивно-оздоровительных комплексов, в один из частных клубов. Об этом сообщили в республиканском комитете по противодействию коррупции.Материалы по уголовному делу были собраны по поручению главы Крыма Сергея Аксенова.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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4.7
96
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крым, новости крыма, главное за день, общество, политика, севастополь, выборы, земля в крыму для участников сво
Главные новости Крыма: 11 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 11 сентября

22:46 11.09.2023
 
© Людмила БорденюкЗдание театра оперы и балета на мысе Хрустальном в Севастополе готово на 95%
Здание театра оперы и балета на мысе Хрустальном в Севастополе готово на 95%
© Людмила Борденюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Развожаев доложил Путину о строительстве культурного кластера в Севастополе. В Черноморском районе Крыма подготовили земельные участки для участников СВО. В Крыму подвели итоги дополнительных выборов. Блогеры из Китая честно поделились впечатлениями о полуострове. Севастополь готовится наладить экспорт товаров в Азербайджан. На директора спортшколы в Крыму завели дело из-за "подаренных" тренажеров.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Новое культурное пространство в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал президенту России Владимиру Путину о строительстве нового культурного кластера на мысе Хрустальный.
По его словам, новый кластер станет знаковым архитектурным и инфраструктурным проектом, аналогов которому нет не только в Севастополе, но и в России.

Земля для участников СВО

В селе Окуневка Черноморского района Крыма для участников спецоперации сформировали 160 земельных участков.
"В селе Окуневка Черноморского района сформировали 160 земельных участков для выдачи участникам СВО", - сказала она в комментарии РИА Новости Крым.
По ее словам, специалисты "Крымгеологии" уже начали делать скважины для будущих участков, а также приступили к грейдированию дорог.
Коктебель - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
21:14Эксклюзивы РИА Новости Крым
Реконструкция набережной в Коктебеле начнется через неделю

Единоросс стал победителем допвыборов

Кандидат от "Единой России" Юрий Нестеренко набрал больше всего голосов на дополнительных выборах депутата Госдумы в Крыму. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.
"Поздравляю Юрия Нестеренко с уверенной победой на дополнительных выборах в Государственную Думу РФ по Симферопольскому одномандатному округу №19. За Юрия Юрьевича проголосовали более 97 тысяч избирателей, что составляет 68,71%", - написал он в своем Telegram-канале.

Что китайцы говорят о Крыме

Членов делегации из Китая, которые побывали с визитом в Крыму и Севастополе, впечатлили достопримечательности полуострова и щедрость его жителей. Об этом рассказал блогер из Китая Жао Цзинь на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в Москве.
"В Крыму и Севастополе мы увидели замечательные природные пейзажи. Благодаря встрече с руководством региона мы узнали, что в Крыму будут очень рады китайским туристам. И я уверен, что у нас еще будет возможность приехать в этот прекрасный регион, взяв с собой еще больше китайских туристов. Потому что Китай – это, безусловно, очень большой туристический рынок", - рассказал он.
Делегация китайских блогеров и экспертов в рамках визита в Россию, организованного мультимедийным изданием "Украина.ру" международной медиагруппы "Россия сегодня", посетили на прошлой неделе Москву, Донецкую Народную Республику, Крым и Севастополь.

Торговые связи с Азербайджаном

Севастополь готовится наладить продажу специй, натуральных напитков и стройматериалов в Азербайджан, соответствующие экспортные контракты по итогам первой бизнес-миссии в Баку подпишут в ближайшее время. Об этом сообщила директор центра "Мой бизнес" Наталия Борисова.

Уголовное дело за тренажеры

Уголовное дело за превышение должностных полномочий возбуждено против директора спортивной школы Симферопольского района. Он обвиняется в передаче тренажеров, предназначенных для спортивно-оздоровительных комплексов, в один из частных клубов. Об этом сообщили в республиканском комитете по противодействию коррупции.
Материалы по уголовному делу были собраны по поручению главы Крыма Сергея Аксенова.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) в отношении директора спортивной школы Симферопольского района, который незаконно передал спортивные тренажеры, закупленные для физкультурно-оздоровительных комплексов в безвозмездное пользование индивидуальному предпринимателю в один из частных спортивных клубов Симферополя", - сказано в сообщении.
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23:16Главные события и заявления дня: 11 сентября
22:53Дефицит топлива в Севастополе: Развожаев грозит прокуратурой за рост цен
22:46Главные новости Крыма: 11 сентября
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