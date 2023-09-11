https://crimea.ria.ru/20230911/glavnye-novosti-kryma-11-sentyabrya-1131329307.html

Главные новости Крыма: 11 сентября

Главные новости Крыма: 11 сентября - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Главные новости Крыма: 11 сентября

Развожаев доложил Путину о строительстве культурного кластера в Севастополе. В Черноморском районе Крыма подготовили земельные участки для участников СВО. В... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T22:46

2023-09-11T22:46

2023-09-11T22:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Развожаев доложил Путину о строительстве культурного кластера в Севастополе. В Черноморском районе Крыма подготовили земельные участки для участников СВО. В Крыму подвели итоги дополнительных выборов. Блогеры из Китая честно поделились впечатлениями о полуострове. Севастополь готовится наладить экспорт товаров в Азербайджан. На директора спортшколы в Крыму завели дело из-за "подаренных" тренажеров.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новое культурное пространство в СевастополеГубернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал президенту России Владимиру Путину о строительстве нового культурного кластера на мысе Хрустальный. По его словам, новый кластер станет знаковым архитектурным и инфраструктурным проектом, аналогов которому нет не только в Севастополе, но и в России.Земля для участников СВОВ селе Окуневка Черноморского района Крыма для участников спецоперации сформировали 160 земельных участков. "В селе Окуневка Черноморского района сформировали 160 земельных участков для выдачи участникам СВО", - сказала она в комментарии РИА Новости Крым.По ее словам, специалисты "Крымгеологии" уже начали делать скважины для будущих участков, а также приступили к грейдированию дорог.Единоросс стал победителем допвыборовКандидат от "Единой России" Юрий Нестеренко набрал больше всего голосов на дополнительных выборах депутата Госдумы в Крыму. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов."Поздравляю Юрия Нестеренко с уверенной победой на дополнительных выборах в Государственную Думу РФ по Симферопольскому одномандатному округу №19. За Юрия Юрьевича проголосовали более 97 тысяч избирателей, что составляет 68,71%", - написал он в своем Telegram-канале.Что китайцы говорят о КрымеЧленов делегации из Китая, которые побывали с визитом в Крыму и Севастополе, впечатлили достопримечательности полуострова и щедрость его жителей. Об этом рассказал блогер из Китая Жао Цзинь на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в Москве.Делегация китайских блогеров и экспертов в рамках визита в Россию, организованного мультимедийным изданием "Украина.ру" международной медиагруппы "Россия сегодня", посетили на прошлой неделе Москву, Донецкую Народную Республику, Крым и Севастополь.Торговые связи с АзербайджаномСевастополь готовится наладить продажу специй, натуральных напитков и стройматериалов в Азербайджан, соответствующие экспортные контракты по итогам первой бизнес-миссии в Баку подпишут в ближайшее время. Об этом сообщила директор центра "Мой бизнес" Наталия Борисова.Уголовное дело за тренажерыУголовное дело за превышение должностных полномочий возбуждено против директора спортивной школы Симферопольского района. Он обвиняется в передаче тренажеров, предназначенных для спортивно-оздоровительных комплексов, в один из частных клубов. Об этом сообщили в республиканском комитете по противодействию коррупции.Материалы по уголовному делу были собраны по поручению главы Крыма Сергея Аксенова.

https://crimea.ria.ru/20230911/rekonstruktsiya-naberezhnoy-v-koktebele-nachnetsya-cherez-nedelyu-1131323469.html

https://crimea.ria.ru/20230911/sokhranit-belyaus-chem-unikalny-krymskie-maldivy-1131326769.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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