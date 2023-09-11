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В Крыму победу на выборах одержал кандидат-единоросс - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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В Крыму победу на выборах одержал кандидат-единоросс
В Крыму победу на выборах одержал кандидат-единоросс - РИА Новости Крым, 11.09.2023
В Крыму победу на выборах одержал кандидат-единоросс
Кандидат от "Единой России" Юрий Нестеренко набрал больше всего голосов на дополнительных выборах депутата Госдумы в Крыму. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T12:33
2023-09-11T12:33
выборы
единый день голосования - 2023
новости крыма
юрий нестеренко
владимир константинов
политика
государственная дума рф
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Кандидат от "Единой России" Юрий Нестеренко набрал больше всего голосов на дополнительных выборах депутата Госдумы в Крыму. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.По словам Константинова, явка на дополнительных выборах составила 28,31%. При этом наибольшую активность проявили жители Алушты, Белогорского и Бахчисарайского районов.Ход выборов в КрымуВыборы проходили в России с 8 по 10 сентября. Практически по всей стране состоялись более 4200 избирательных кампаний. В ходе голосования россияне избирали четырех депутатов Госдумы (в том числе одного – от Крыма), а также 26 глав субъектов, одного мэра, депутатов 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц. Так, в Крыму состоялось голосование по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19, в который входят Центральный район Симферополя, Алушта, Судак, Феодосия, Ялта, а также Бахчисарайский, Белогорский районы и часть Симферопольского.Мандат от данного округа ранее принадлежал единороссу Алексею Черняку, который в сентябре прошлого года досрочно сложил полномочия по собственному желанию.По оценкам председателя Избирательной комиссии РК Михаила Малышева, на дополнительных выборах в Крыму голосование проходило в штатном режиме. По его словам, в девяти территориальных избирательных комиссиях и 254 участковых избиркомах использовались средства видеонаблюдения, в 106 – видеофиксация. Кроме того, были назначены 1618 наблюдателей от кандидатов и Общественной палаты.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области подвели итоги выборов в областную Думу Опубликованы первые данные голосования на новых территориях РоссииПредварительные итоги довыборов в Крыму - данные ЦИК
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выборы, единый день голосования - 2023, новости крыма, юрий нестеренко, владимир константинов, политика, государственная дума рф, крым
В Крыму победу на выборах одержал кандидат-единоросс

В Крыму кандидат-единоросс Юрий Нестеренко одержал победу на выборах в Госдуму

12:33 11.09.2023
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваЮрий Нестеренко победил на дополнительных выборах в Государственную Думу РФ по Симферопольскому одномандатному округу №19.
Юрий Нестеренко победил на дополнительных выборах в Государственную Думу РФ по Симферопольскому одномандатному округу №19.
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Кандидат от "Единой России" Юрий Нестеренко набрал больше всего голосов на дополнительных выборах депутата Госдумы в Крыму. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.
"Поздравляю Юрия Нестеренко с уверенной победой на дополнительных выборах в Государственную Думу РФ по Симферопольскому одномандатному округу №19. За Юрия Юрьевича проголосовали более 97 тысяч избирателей, что составляет 68,71%", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Константинова, явка на дополнительных выборах составила 28,31%. При этом наибольшую активность проявили жители Алушты, Белогорского и Бахчисарайского районов.

Ход выборов в Крыму

Выборы проходили в России с 8 по 10 сентября. Практически по всей стране состоялись более 4200 избирательных кампаний. В ходе голосования россияне избирали четырех депутатов Госдумы (в том числе одного – от Крыма), а также 26 глав субъектов, одного мэра, депутатов 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц. Так, в Крыму состоялось голосование по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19, в который входят Центральный район Симферополя, Алушта, Судак, Феодосия, Ялта, а также Бахчисарайский, Белогорский районы и часть Симферопольского.
Мандат от данного округа ранее принадлежал единороссу Алексею Черняку, который в сентябре прошлого года досрочно сложил полномочия по собственному желанию.
По оценкам председателя Избирательной комиссии РК Михаила Малышева, на дополнительных выборах в Крыму голосование проходило в штатном режиме. По его словам, в девяти территориальных избирательных комиссиях и 254 участковых избиркомах использовались средства видеонаблюдения, в 106 – видеофиксация. Кроме того, были назначены 1618 наблюдателей от кандидатов и Общественной палаты.
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