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Главные события и заявления дня: 8 сентября - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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Главные события и заявления дня: 8 сентября
Главные события и заявления дня: 8 сентября - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Главные события и заявления дня: 8 сентября
ВСУ атаковали Брянскую область тремя беспилотниками. В Запорожской области уничтожены резервы, склады ВСУ и танки Challenger 2. Морпех ВСУ получил 18 лет... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T22:53
2023-09-08T22:53
главное за день
министерство обороны рф
брянская область
беспилотник (бпла, дрон)
александр богомаз
пво
евгений балицкий
challenger
запорожская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Брянскую область тремя беспилотниками. В Запорожской области уничтожены резервы, склады ВСУ и танки Challenger 2. Морпех ВСУ получил 18 лет колонии за преступления в Мариуполе. Избирательные участки на Херсонщине атаковали беспилотники ВСУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ атаковали Брянскую область тремя беспилотникамиВ Брянске сбили три БПЛА, один из них над городом. Об этом сообщили в Минобороны России."Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены три беспилотных летательных аппарата, два из которых уничтожены в воздухе", – говорится в сообщении военного ведомства.Отмечается, что попытка атаковать с воздуха российскую территорию была предпринята с помощью БПЛА самолетного типа. Подробностями уничтожения вражеских беспилотников в небе над регионом поделился губернатор Брянской области Александр Богомаз. На Запорожье уничтожены резервы, склады ВСУ и танки Challenger 2В Запорожской области уничтожены подразделения резервов ВСУ при попытке ротации, а также склад боекомплекта пехоты противника. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.По его словам, попытка противника провести ротацию своих подразделений, а также продвинуться разведкой была вскрыта в районе Вербового около 5 утра. Вражеские резервы были уничтожены. Также уничтожен склад боекомплекта пехоты противника в районе села Пятихатки. Кроме того, российские войска с помощью противотанковых ракетных комплексов "Корнет" уничтожили два британских танка Challenger 2 на Запорожском направлении. Морпех ВСУ получил 18 лет колонии за преступления в Мариуполе Решением Верховного суда ДНР морпех ВСУ, находившийся на позиции в Мариуполе в марте 2022 года, приговорен к 18 годам колонии строгого режима за покушение на убийство мирных граждан на оккупированной украинскими войсками территории. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны республики. Осужденный – 23-летний командир зенитно-артиллерийского взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Денис Харченко."В суде установлено, что… осужденный произвел в гражданского мужчину, который находился вблизи позиций, не менее 10 прицельных выстрелов из автомата Калашникова", – сообщили в штабе. Атака беспилотников ВСУ на избирательные участки в Херсонской областиВСУ попытались нанести удары беспилотниками по избирательным участкам в Херсонской области, два дрона были сбиты в непосредственной близости от участков в Скадовске. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова."Сегодня, 8 сентября, в первый день Единого дня голосования… была совершена провокация со стороны Украины… В Скадовском муниципальном округе системы ПВО сбили два дрона в непосредственной близости над избирательными участками", – рассказала Захарова. Врио губернатора региона Владимир Сальдо проголосовал в первый день.
https://crimea.ria.ru/20230908/vsu-za-sutki-bolee-120-raz-obstrelyali-levoberezhe-khersonskoy-oblasti-1131259506.html
https://crimea.ria.ru/20230908/katastroficheskie-poteri-skolko-boevikov-vsu-poleglo-v-boyakh-za-rabotino-1131258740.html
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брянская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
мариуполь
херсонская область
скадовск
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главное за день, министерство обороны рф, брянская область, беспилотник (бпла, дрон), александр богомаз, пво, евгений балицкий, challenger, запорожская область, потери всу , донецкая народная республика (днр), мариуполь, херсонская область, скадовск, марина захарова, владимир сальдо, выборы
Главные события и заявления дня: 8 сентября

Главные события и заявления пятницы, 8 сентября

22:53 08.09.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Брянскую область тремя беспилотниками. В Запорожской области уничтожены резервы, склады ВСУ и танки Challenger 2. Морпех ВСУ получил 18 лет колонии за преступления в Мариуполе. Избирательные участки на Херсонщине атаковали беспилотники ВСУ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

ВСУ атаковали Брянскую область тремя беспилотниками

В Брянске сбили три БПЛА, один из них над городом. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены три беспилотных летательных аппарата, два из которых уничтожены в воздухе", – говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что попытка атаковать с воздуха российскую территорию была предпринята с помощью БПЛА самолетного типа.
Подробностями уничтожения вражеских беспилотников в небе над регионом поделился губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Солдаты ВСУ
Вчера, 15:57
ВСУ за сутки более 120 раз обстреляли левобережье Херсонской области

На Запорожье уничтожены резервы, склады ВСУ и танки Challenger 2

В Запорожской области уничтожены подразделения резервов ВСУ при попытке ротации, а также склад боекомплекта пехоты противника. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.
По его словам, попытка противника провести ротацию своих подразделений, а также продвинуться разведкой была вскрыта в районе Вербового около 5 утра. Вражеские резервы были уничтожены. Также уничтожен склад боекомплекта пехоты противника в районе села Пятихатки.
Кроме того, российские войска с помощью противотанковых ракетных комплексов "Корнет" уничтожили два британских танка Challenger 2 на Запорожском направлении.
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Вчера, 13:59
Катастрофические потери: сколько боевиков ВСУ полегло в боях за Работино

Морпех ВСУ получил 18 лет колонии за преступления в Мариуполе

Решением Верховного суда ДНР морпех ВСУ, находившийся на позиции в Мариуполе в марте 2022 года, приговорен к 18 годам колонии строгого режима за покушение на убийство мирных граждан на оккупированной украинскими войсками территории. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны республики.
Осужденный – 23-летний командир зенитно-артиллерийского взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Денис Харченко.
"В суде установлено, что… осужденный произвел в гражданского мужчину, который находился вблизи позиций, не менее 10 прицельных выстрелов из автомата Калашникова", – сообщили в штабе.
Ашот Геворкян
Вчера, 22:39
Журналист Геворкян и блогер Бадалян освобождены в Армении

Атака беспилотников ВСУ на избирательные участки в Херсонской области

ВСУ попытались нанести удары беспилотниками по избирательным участкам в Херсонской области, два дрона были сбиты в непосредственной близости от участков в Скадовске. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.
"Сегодня, 8 сентября, в первый день Единого дня голосования… была совершена провокация со стороны Украины… В Скадовском муниципальном округе системы ПВО сбили два дрона в непосредственной близости над избирательными участками", – рассказала Захарова.
Врио губернатора региона Владимир Сальдо проголосовал в первый день.
Международные эксперты - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Вчера, 21:32
Честно и демократично: иностранные эксперты оценили выборы на Херсонщине
 
Главное за деньМинистерство обороны РФБрянская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Александр БогомазПВОЕвгений БалицкийChallengerЗапорожская областьПотери ВСУДонецкая Народная Республика (ДНР)МариупольХерсонская областьСкадовскМарина ЗахароваВладимир СальдоВыборы
 
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00:00Какой сегодня праздник: 9 сентября
22:53Главные события и заявления дня: 8 сентября
22:39Журналист Геворкян и блогер Бадалян освобождены в Армении
22:25Главные новости Крыма: 8 сентября
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21:32Честно и демократично: иностранные эксперты оценили выборы на Херсонщине
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