https://crimea.ria.ru/20230908/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-8-sentyabrya-1131270809.html

Главные события и заявления дня: 8 сентября

Главные события и заявления дня: 8 сентября - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Главные события и заявления дня: 8 сентября

ВСУ атаковали Брянскую область тремя беспилотниками. В Запорожской области уничтожены резервы, склады ВСУ и танки Challenger 2. Морпех ВСУ получил 18 лет... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T22:53

2023-09-08T22:53

2023-09-08T22:53

главное за день

министерство обороны рф

брянская область

беспилотник (бпла, дрон)

александр богомаз

пво

евгений балицкий

challenger

запорожская область

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Брянскую область тремя беспилотниками. В Запорожской области уничтожены резервы, склады ВСУ и танки Challenger 2. Морпех ВСУ получил 18 лет колонии за преступления в Мариуполе. Избирательные участки на Херсонщине атаковали беспилотники ВСУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ атаковали Брянскую область тремя беспилотникамиВ Брянске сбили три БПЛА, один из них над городом. Об этом сообщили в Минобороны России."Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены три беспилотных летательных аппарата, два из которых уничтожены в воздухе", – говорится в сообщении военного ведомства.Отмечается, что попытка атаковать с воздуха российскую территорию была предпринята с помощью БПЛА самолетного типа. Подробностями уничтожения вражеских беспилотников в небе над регионом поделился губернатор Брянской области Александр Богомаз. На Запорожье уничтожены резервы, склады ВСУ и танки Challenger 2В Запорожской области уничтожены подразделения резервов ВСУ при попытке ротации, а также склад боекомплекта пехоты противника. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.По его словам, попытка противника провести ротацию своих подразделений, а также продвинуться разведкой была вскрыта в районе Вербового около 5 утра. Вражеские резервы были уничтожены. Также уничтожен склад боекомплекта пехоты противника в районе села Пятихатки. Кроме того, российские войска с помощью противотанковых ракетных комплексов "Корнет" уничтожили два британских танка Challenger 2 на Запорожском направлении. Морпех ВСУ получил 18 лет колонии за преступления в Мариуполе Решением Верховного суда ДНР морпех ВСУ, находившийся на позиции в Мариуполе в марте 2022 года, приговорен к 18 годам колонии строгого режима за покушение на убийство мирных граждан на оккупированной украинскими войсками территории. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны республики. Осужденный – 23-летний командир зенитно-артиллерийского взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Денис Харченко."В суде установлено, что… осужденный произвел в гражданского мужчину, который находился вблизи позиций, не менее 10 прицельных выстрелов из автомата Калашникова", – сообщили в штабе. Атака беспилотников ВСУ на избирательные участки в Херсонской областиВСУ попытались нанести удары беспилотниками по избирательным участкам в Херсонской области, два дрона были сбиты в непосредственной близости от участков в Скадовске. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова."Сегодня, 8 сентября, в первый день Единого дня голосования… была совершена провокация со стороны Украины… В Скадовском муниципальном округе системы ПВО сбили два дрона в непосредственной близости над избирательными участками", – рассказала Захарова. Врио губернатора региона Владимир Сальдо проголосовал в первый день.

https://crimea.ria.ru/20230908/vsu-za-sutki-bolee-120-raz-obstrelyali-levoberezhe-khersonskoy-oblasti-1131259506.html

https://crimea.ria.ru/20230908/katastroficheskie-poteri-skolko-boevikov-vsu-poleglo-v-boyakh-za-rabotino-1131258740.html

https://crimea.ria.ru/20230908/zhurnalist-gevorkyan-i-bloger-badalyan-osvobozhdeny-v-armenii-1131270373.html

https://crimea.ria.ru/20230908/chestno-i-demokratichno-inostrannye-eksperty-otsenili-vybory-na-khersonschine-1131269268.html

брянская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

мариуполь

херсонская область

скадовск

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