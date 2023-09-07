https://crimea.ria.ru/20230907/glavnye-novosti-kryma-7-sentyabrya-1131242845.html

Главные новости Крыма: 7 сентября

Главные новости Крыма: 7 сентября - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Главные новости Крыма: 7 сентября

В Севастополе начали работать мобильные пункты вакцинации от гриппа. Крымчан призвали проверить кадастровую стоимость своей недвижимости. Блогеров из Китая... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T22:07

2023-09-07T22:07

2023-09-07T22:07

главное за день

севастополь

вакцинация

грипп

здоровье

недвижимость в крыму

лариса кулинич

китай

симферополь

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130508177_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_d9b7cf2dc0c255f8859b5e511ba304aa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе начали работать мобильные пункты вакцинации от гриппа. Крымчан призвали проверить кадастровую стоимость своей недвижимости. Блогеров из Китая впечатлил памятник Ленину в Симферополе. В Крыму следователи раскрыли убийство 13-летней давности. В Севастополе начали подготовку к реконструкции общежитий СевГУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Севастополе открылись мобильные пункты вакцинации от гриппаВ Севастополе заработали мобильные пункты вакцинации, где все желающие могут сделать прививку от гриппа. С 9 до 18 часов работают пункты, расположенные на площади Нахимова и у главного входа в ТЦ "Апельсин", с 9 до 19 можно привиться в ТЦ "Муссон".Пункты работают без выходных, предварительная запись не требуется, при себе нужно иметь паспорт.Крымчан призвали проверить кадастровую стоимость недвижимостиСобственникам объектов недвижимости в Крыму необходимо до 9 сентября 2023 года проверить их кадастровую стоимость, сообщила министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич.По ее словам, это важно для корректного начисления налога.Чтобы найти на сайте объект недвижимости, нужно ввести его кадастровый номер на официальном сайте Центра землеустройства и кадастровой оценки. Если при ознакомлении с информацией возникнут замечания, то их необходимо направить в Центр землеустройства и кадастровой оценки. Сделать это можно либо по почте с уведомлением о вручении, либо лично. Еще один вариант – отправить электронное письмо с цифровой подписью.Блогеров из Китая поразил памятник Ленину в СимферополеВ Крым прибыла делегация китайских блогеров и экспертов в рамках визита в Россию, организованного мультимедийным изданием "Украина.ру" международной медиагруппы "Россия сегодня". Они уже посетили Москву, Донецкую Народную Республику и сейчас приехали на полуостров. Представители китайской делегации встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым. В планах – осмотр памятных мест и достопримечательностей, а также посещение местных предприятий.Блогер из Китая Хун Юань на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал, что был приятно удивлен, что в центре крымской столицы установлен памятник вождю пролетариата Владимиру Ленину и центральная площадь носит его имя.По словам китайского блогера, это обстоятельство "очень поразило и вдохновило" его."Это показало связь нас, китайцев, которые идут по социалистическому пути развития, с вами. Это то, что нас с вами связывает. Мы все изучали по истории работы Ленина и Сталина, и я надеюсь, что мы все будем помнить историю и не забывать ее уроки", – сказал он.В Крыму следователи раскрыли убийство 13-летней давностиЖитель Крыма пойдет под суд за совершенное 13 лет назад убийство 25-летней девушки в Симферополе. Трагедия произошла в октябре 2009 года в безлюдном месте в районе улицы Плотинной в Симферополе. Именно здесь было обнаружено тело девушки с множественными травмами головы.Предварительное следствие по уголовному делу об этом давнем убийстве было возобновлено, и специалисты установили причастность к нему жителя Джанкоя.По данным следствия, между мужчиной и незнакомой ему 25-летней жительницей Симферополя произошел конфликт, во время которого мужчина нанес несколько ударов по голове камнем, которые оказались смертельными. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.В Севастополе готовятся к реконструкции общежитий СевГУВ Севастополе начались подготовительные работы по реконструкции общежитий Севастопольского государственного университета общей площадью более 60 тысяч квадратных метров.Сейчас здесь ведутся демонтажные работы. Старые здания разбирают до фундаментов, чтобы возвести новые, с планировкой, соответствующей российским стандартам, на 1300 мест. Будет построено еще одно новое общежитие на 1200 мест.В новых общежитиях появятся коворкинги – пространства для студентов, педагогов и общественных организаций университета. И напомнили, что завершить строительство всех зданий планируется к 2026 году.

https://crimea.ria.ru/20230907/pyat-feldshersko-akusherskikh-punktov-otkryli-v-belogorskom-rayone-kryma-1131233754.html

https://crimea.ria.ru/20230907/v-sevastopole-postroyat-otel-v-osobo-okhranyaemoy-prirodnoy-zone-1131227944.html

https://crimea.ria.ru/20230907/v-krymu-dopolnitelnye-vybory-gde-i-kak-mozhno-progolosovat-1131240883.html

https://crimea.ria.ru/20230907/v-krymu-brakonery-poluchili-sroki-za-nezakonnyy-vylov-na-800-tysyach-rubley-1131237215.html

https://crimea.ria.ru/20230907/bolee-13-tysyach-krymchan-budut-golosovat-cherez-internet-kak-eto-sdelat-1131228968.html

севастополь

китай

симферополь

крым

джанкой

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, севастополь, вакцинация, грипп, здоровье, недвижимость в крыму, лариса кулинич, китай, симферополь, крым, сергей аксенов, суд, убийство, джанкой, севастопольский государственный университет (севгу), образование в крыму и севастополе, высшее образование