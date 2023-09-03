https://crimea.ria.ru/20230903/krymskiy-most-v-noch-na-ponedelnik-operativnaya-informatsiya-1131140187.html

Крымский мост в ночь на понедельник: оперативная информация

Крымский мост в ночь на понедельник: оперативная информация - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Крымский мост в ночь на понедельник: оперативная информация

По состоянию на 23.00 в очереди на досмотр перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоят 120 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T23:13

2023-09-03T23:13

2023-09-03T23:13

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

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керчь

тамань

краснодарский край

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. По состоянию на 23.00 в очереди на досмотр перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоят 120 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром со стороны Тамани на въезде перед мостовым переходом через Керченский пролив находились 50 автомобилей, спустя два часа их число выросло в пять раз и достигло 250. К 15:00 в очереди со стороны Тамани ждали 370 транспортных средств. К семи часам вечера очередь сократилась до 200 авто.Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.Движение по транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"Сухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с БалицкимСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО

крымский мост

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тамань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань, краснодарский край, общество