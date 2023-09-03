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Крымский мост в ночь на понедельник: оперативная информация - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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Крымский мост в ночь на понедельник: оперативная информация
Крымский мост в ночь на понедельник: оперативная информация - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Крымский мост в ночь на понедельник: оперативная информация
По состоянию на 23.00 в очереди на досмотр перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоят 120 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T23:13
2023-09-03T23:13
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
крым
новости крыма
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. По состоянию на 23.00 в очереди на досмотр перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоят 120 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром со стороны Тамани на въезде перед мостовым переходом через Керченский пролив находились 50 автомобилей, спустя два часа их число выросло в пять раз и достигло 250. К 15:00 в очереди со стороны Тамани ждали 370 транспортных средств. К семи часам вечера очередь сократилась до 200 авто.Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.Движение по транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"Сухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с БалицкимСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань, краснодарский край, общество
Крымский мост в ночь на понедельник: оперативная информация

В очереди на Крымский мост стоят 120 машин

23:13 03.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. По состоянию на 23.00 в очереди на досмотр перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоят 120 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет". - говорится в сообщении.
Утром со стороны Тамани на въезде перед мостовым переходом через Керченский пролив находились 50 автомобилей, спустя два часа их число выросло в пять раз и достигло 250. К 15:00 в очереди со стороны Тамани ждали 370 транспортных средств. К семи часам вечера очередь сократилась до 200 авто.
Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.
Движение по транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
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Сухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаКрымНовости КрымаКерчьТаманьКраснодарский крайОбщество
 
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