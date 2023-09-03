https://crimea.ria.ru/20230903/ochered-prodolzhaet-rasti-situatsiya-u-krymskogo-mosta-dnem-v-voskresene-1131134821.html

Очередь продолжает расти: ситуация у Крымского моста днем в воскресенье

Очередь продолжает расти: ситуация у Крымского моста днем в воскресенье - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Очередь продолжает расти: ситуация у Крымского моста днем в воскресенье

Со стороны Краснодарского края на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста продолжает расти очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T15:07

2023-09-03T15:07

2023-09-03T15:59

крым

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логистика

керчь

тамань

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Со стороны Краснодарского края на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста продолжает расти очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи очереди к досмотровым пунктам нет.Утром со стороны Тамани на въезде перед мостовым переходом через Керченский пролив находились 50 автомобилей, спустя два часа их число выросло в пять раз и достигло 250.Движение по транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в пять разМетровые волны в проливе: как работает Керченская переправа в воскресеньеСитуация у Крымского моста на утро воскресенья

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости, общество, новости крыма, крымский мост