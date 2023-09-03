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Очередь продолжает расти: ситуация у Крымского моста днем в воскресенье - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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Очередь продолжает расти: ситуация у Крымского моста днем в воскресенье
Очередь продолжает расти: ситуация у Крымского моста днем в воскресенье - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Очередь продолжает расти: ситуация у Крымского моста днем в воскресенье
Со стороны Краснодарского края на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста продолжает расти очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T15:07
2023-09-03T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Со стороны Краснодарского края на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста продолжает расти очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи очереди к досмотровым пунктам нет.Утром со стороны Тамани на въезде перед мостовым переходом через Керченский пролив находились 50 автомобилей, спустя два часа их число выросло в пять раз и достигло 250.Движение по транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в пять разМетровые волны в проливе: как работает Керченская переправа в воскресеньеСитуация у Крымского моста на утро воскресенья
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости, общество, новости крыма, крымский мост
Очередь продолжает расти: ситуация у Крымского моста днем в воскресенье

В очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Тамани находится 370 машин

15:07 03.09.2023 (обновлено: 15:59 03.09.2023)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Со стороны Краснодарского края на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста продолжает расти очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"К 15:00 в очереди со стороны Тамани находится 370 транспортных средств. Время ожидания более часа", - говорится в сообщении.

При этом со стороны Керчи очереди к досмотровым пунктам нет.
Утром со стороны Тамани на въезде перед мостовым переходом через Керченский пролив находились 50 автомобилей, спустя два часа их число выросло в пять раз и достигло 250.
Движение по транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.
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