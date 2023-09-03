https://crimea.ria.ru/20230903/ochered-u-krymskogo-mosta-so-storony-tamani-vyrosla-v-pyat-raz-1131130139.html

Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в пять раз

Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в пять раз - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в пять раз

За два часа очередь к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Краснодарского края увеличилась в пять раз. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T10:14

2023-09-03T10:14

2023-09-03T10:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. За два часа очередь к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Краснодарского края увеличилась в пять раз. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи проезд свободен – очередей на досмотр нет.Как ранее сообщалось, к 8:00 со стороны Тамани ожидали проезда 50 машин. Из Керчи заторов не было. Движение по транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация у Крымского моста на утро воскресеньяМетровые волны в проливе: как работает Керченская переправа в воскресеньеПресечена попытка Киева атаковать Крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, тамань, керчь, краснодарский край, транспорт, логистика, общество, новости, новости крыма