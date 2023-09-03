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Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в пять раз - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в пять раз
Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в пять раз - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в пять раз
За два часа очередь к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Краснодарского края увеличилась в пять раз. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T10:14
2023-09-03T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. За два часа очередь к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Краснодарского края увеличилась в пять раз. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи проезд свободен – очередей на досмотр нет.Как ранее сообщалось, к 8:00 со стороны Тамани ожидали проезда 50 машин. Из Керчи заторов не было. Движение по транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация у Крымского моста на утро воскресеньяМетровые волны в проливе: как работает Керченская переправа в воскресеньеПресечена попытка Киева атаковать Крымский мост
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крым, тамань, керчь, краснодарский край, транспорт, логистика, общество, новости, новости крыма
Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в пять раз

Со стороны Тамани в очереди на досмотр у Крымского моста скопилось 250 автомобилей

10:14 03.09.2023
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. За два часа очередь к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Краснодарского края увеличилась в пять раз. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 10 утра в очереди со стороны Тамани находится 250 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Керчи проезд свободен – очередей на досмотр нет.
Как ранее сообщалось, к 8:00 со стороны Тамани ожидали проезда 50 машин. Из Керчи заторов не было.
Движение по транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.
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