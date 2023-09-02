https://crimea.ria.ru/20230902/zayavlenie-putina-i-rakety-nad-krymom-top-novostey-nedeli-1131101063.html

Заявление Путина и ракеты над Крымом: топ новостей недели

Заявление Путина и ракеты над Крымом: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Заявление Путина и ракеты над Крымом: топ новостей недели

Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина. Российские ПВО отбили украинские ракетные атаки на Крым, а у Зеленского заявили, что Запад одобрил такие... РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T16:26

2023-09-02T16:26

2023-09-02T16:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина. Российские ПВО отбили украинские ракетные атаки на Крым, а у Зеленского заявили, что Запад одобрил такие удары по полуострову. "Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ. Лавров раскрыл суть нового предложения ООН по зерновой сделке. В Турции готовятся к разрушительному землетрясению.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Заявление Путина по ПригожинуРасследование причин авиакатастрофы с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет проведено в полном объеме и доведено до конца, сейчас проводятся необходимые экспертизы, заявил на этой неделе президент России Владимир Путин. Он также выразил соболезнования семьям всех погибших в катастрофе и отметил, что командиры и бойцы группы "Вагнер" "внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом в Украине. Ракеты над Крымом28 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Уже через два дня, 30 числа, на востоке Крыма система противовоздушной обороны отбила еще одну ракетную атаку, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Обломки ракеты повредили ЛЭП, однако вскоре энергоснабжение потребителей восстановили. Разрешение Запада для КиеваЗападные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского на оккупированных территориях", в том числе согласованы удары по Крыму, заявил на этой неделе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он также заявил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться. Шансы ВСУ на высадку в Крыму30 августа Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими самолетами двух катеров ВСУ с экипажем в акватории Черного моря в районе острова Змеиный. В этой связи военный эксперт Виталий Киселев оценил вероятность "высадки" украинских боевиков на территорию полуострова. По его мнению, НАТО не отказалось от своей давней мечты сделать из Крыма свою военную базу, поэтому руководство альянса настаивает на том, чтобы украинские войска всеми силами пытались прорваться к Азовскому морю. Поэтому украинское командование продолжит попытки высадить морской десант, но все они так или иначе закончатся уничтожением боевиков. Перспективы зерновой сделкиНовое предложение генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке, которое он озвучил на встрече в рамках саммита БРИКС в ЮАР, не содержало гарантий выполнения российских условий черноморской инициативы, сообщил на этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что до турецких партнеров доведено российское понимание того, что необходимо сделать на Западе для восстановления жизнеспособности этой инициативы. Как только разговоры превратятся в конкретные решения, "украинская часть" зернового пакета может быть возобновлена. Землетрясения в ТурцииЗемлетрясения магнитудой 3,1 и 4,1 произошли на юге и юго-востоке Турции 26 августа. Подземные толчки продолжались в течение неделю, власти страны заявили о вероятном приближении новых мощных разрушительных толчков. Планы эвакуации Стамбула на случай землетрясения готовы, ведутся работы по укреплению мостов и автомагистралей. В зоне риска более полутора миллионов квартир, которые находятся в 600 тысячах жилых несейсмостойких домах.

https://crimea.ria.ru/20230901/kakim-my-zapomnili-avgust---fotolenta-mesyatsa-ot-ria-novosti-krym-1131095204.html

https://crimea.ria.ru/20230901/idut-na-vybory-semyami--kak-golosuyut-zhiteli-khersonschiny-1131106526.html

https://crimea.ria.ru/20230901/kreml-nazval-datu-i-mesto-vstrechi-putina-i-erdogana-1131094859.html

https://crimea.ria.ru/20230902/krymskiy-most-atakovan-vtoroy-raz-za-noch-1131112932.html

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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