https://crimea.ria.ru/20230901/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-1-sentyabrya-1131107479.html

Главные события и заявления дня: 1 сентября

Главные события и заявления дня: 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Главные события и заявления дня: 1 сентября

15 ракет ВСУ на центр Донецка – много раненых, погиб ребенок. Кремль назвал дату и место встречи Путина и Эрдогана. Что нового ожидает родителей и учеников в... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T22:38

2023-09-01T22:38

2023-09-01T22:28

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донецк

донецкая народная республика (днр)

владимир путин (политик)

сочи

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дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. 15 ракет ВСУ на центр Донецка – много раненых, погиб ребенок. Кремль назвал дату и место встречи Путина и Эрдогана. Что нового ожидает родителей и учеников в этом учебном году. ВСУ потеряли целую роту мобилизованных в одной атаке на Работино. Беспилотники сбиты в подмосковных Люберцах и над Белгородской областью. Украинские БПЛА атаковали город с АЭС – есть повреждения. На развитие новых регионов выделят 2 трлн рублей до 2026 года – Путин.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ атаковали центр ДонецкаПри обстреле ВСУ торгово-развлекательного центра "Донецк-сити" более десяти человек ранены, погиб 6-летний ребенок, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации."В час-пик ВСУ атаковали центральный район Донецка 15 ракетами РСЗО – локации ТРЦ "Донецк-Сити" и Шахтерская площадь", – сказано в сообщении.По предварительным данным, в результате массированной ракетной атаки пострадали более десяти мирных жителей, в том числе был тяжело ранен шестилетний ребенок, который позже скончался.Когда встретятся Путин и ЭрдоганПереговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в Сочи 4 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Переговоры пройдут в понедельник. Они пройдут в Сочи", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.В школах появятся новые предметыВ этом учебном году и учителей, и школьников, и их родителей ожидает много нового. В российском образовании происходят глобальные реформы: принят новый ФГОС – Федеральный государственный стандарт образования, который уже назвали "золотым". В соответствии с этим базовым документом изменили учебные программы. В расписании добавились новые предметы, а в структуру дисциплины ОБЖ включили блок начальной военной подготовки. Все школы с первого сентября должны организовывать учебный процесс с помощью электронной системы "Моя школа", так что регистрироваться в ней придется всем родителям.Кроме того, были изменены правила ЕГЭ, в школы вернули серебряные медали, а в учебники истории добавился новый раздел, посвященный СВО.На развитие новых регионов выделят два триллиона рублейНа развитие новых субъектов Российской Федерации в ближайшие два с половиной года только из федерального бюджета будет выделено почти два триллиона рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин."Конечно, (новым регионам) нужна поддержка. В ближайшие два с половиной года только из федеральных источников планируется выделить почти два триллиона рублей на развитие этих территорий, 1,9 триллиона. Это приличные деньги", – сказал российский лидер в ходе открытого урока "Разговор о важном".Названы потери ВСУ в РаботиноВооруженные силы Украины потеряли 156 военнослужащих только в одной атаке при попытке зайти в населенный пункт Работино Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий."С 07:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино. По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате которого они понесли крупные потери и были вынуждены отказаться от наступательных действий. Потери солдат из числа ВСУ составили 156 человек", – написал он в своем Telegram-канале.Дроны ВСУ уничтожены под Белгородом, в Люберцах и КурчатовеРоссийские средства ПВО предотвратили попытку Киева устроить террористическую атаку с применением беспилотника, аппарат самолетного типа сбили над Белгородской областью, сообщили в пятницу в Минобороны России."Около 07.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.Также уничтожен и летевший к Москве БПЛА – дрон был сбит рядом с Люберцами."Силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", – сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.Кроме того, два украинских беспилотника атаковали атомоград Курчатов в Курской области, повреждены административное здание и жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба. Подробности уточняются. Пострадавших нет", – написал он в своем Telegram-канале.

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