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Главные события и заявления дня: 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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Главные события и заявления дня: 1 сентября
Главные события и заявления дня: 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Главные события и заявления дня: 1 сентября
15 ракет ВСУ на центр Донецка – много раненых, погиб ребенок. Кремль назвал дату и место встречи Путина и Эрдогана. Что нового ожидает родителей и учеников в... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T22:38
2023-09-01T22:28
главное за день
донецк
донецкая народная республика (днр)
владимир путин (политик)
сочи
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
образование в россии
школа
егэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. 15 ракет ВСУ на центр Донецка – много раненых, погиб ребенок. Кремль назвал дату и место встречи Путина и Эрдогана. Что нового ожидает родителей и учеников в этом учебном году. ВСУ потеряли целую роту мобилизованных в одной атаке на Работино. Беспилотники сбиты в подмосковных Люберцах и над Белгородской областью. Украинские БПЛА атаковали город с АЭС – есть повреждения. На развитие новых регионов выделят 2 трлн рублей до 2026 года – Путин.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ атаковали центр ДонецкаПри обстреле ВСУ торгово-развлекательного центра "Донецк-сити" более десяти человек ранены, погиб 6-летний ребенок, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации."В час-пик ВСУ атаковали центральный район Донецка 15 ракетами РСЗО – локации ТРЦ "Донецк-Сити" и Шахтерская площадь", – сказано в сообщении.По предварительным данным, в результате массированной ракетной атаки пострадали более десяти мирных жителей, в том числе был тяжело ранен шестилетний ребенок, который позже скончался.Когда встретятся Путин и ЭрдоганПереговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в Сочи 4 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Переговоры пройдут в понедельник. Они пройдут в Сочи", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.В школах появятся новые предметыВ этом учебном году и учителей, и школьников, и их родителей ожидает много нового. В российском образовании происходят глобальные реформы: принят новый ФГОС – Федеральный государственный стандарт образования, который уже назвали "золотым". В соответствии с этим базовым документом изменили учебные программы. В расписании добавились новые предметы, а в структуру дисциплины ОБЖ включили блок начальной военной подготовки. Все школы с первого сентября должны организовывать учебный процесс с помощью электронной системы "Моя школа", так что регистрироваться в ней придется всем родителям.Кроме того, были изменены правила ЕГЭ, в школы вернули серебряные медали, а в учебники истории добавился новый раздел, посвященный СВО.На развитие новых регионов выделят два триллиона рублейНа развитие новых субъектов Российской Федерации в ближайшие два с половиной года только из федерального бюджета будет выделено почти два триллиона рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин."Конечно, (новым регионам) нужна поддержка. В ближайшие два с половиной года только из федеральных источников планируется выделить почти два триллиона рублей на развитие этих территорий, 1,9 триллиона. Это приличные деньги", – сказал российский лидер в ходе открытого урока "Разговор о важном".Названы потери ВСУ в РаботиноВооруженные силы Украины потеряли 156 военнослужащих только в одной атаке при попытке зайти в населенный пункт Работино Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий."С 07:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино. По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате которого они понесли крупные потери и были вынуждены отказаться от наступательных действий. Потери солдат из числа ВСУ составили 156 человек", – написал он в своем Telegram-канале.Дроны ВСУ уничтожены под Белгородом, в Люберцах и КурчатовеРоссийские средства ПВО предотвратили попытку Киева устроить террористическую атаку с применением беспилотника, аппарат самолетного типа сбили над Белгородской областью, сообщили в пятницу в Минобороны России."Около 07.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.Также уничтожен и летевший к Москве БПЛА – дрон был сбит рядом с Люберцами."Силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", – сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.Кроме того, два украинских беспилотника атаковали атомоград Курчатов в Курской области, повреждены административное здание и жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба. Подробности уточняются. Пострадавших нет", – написал он в своем Telegram-канале.
https://crimea.ria.ru/20230901/strategicheskiy-raketnyy-kompleks-sarmat-zastupil-na-boevoe-dezhurstvo-1131095063.html
https://crimea.ria.ru/20230901/iz-sirii-v-rossiyu-mogut-vyvezti-bolshe-detey-blagodarya-dnk-testam-1131101720.html
https://crimea.ria.ru/20230901/kak-poluchit-v-shkole-serebro-minprosvescheniya-predlagaet-novye-usloviya-1131106670.html
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донецк
донецкая народная республика (днр)
сочи
новые регионы россии
запорожская область
работино
москва
белгородская область
курская область
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РИА Новости Крым
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5
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РИА Новости Крым
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главное за день, донецк, донецкая народная республика (днр), владимир путин (политик), сочи, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, образование в россии, школа, егэ, новые регионы россии, евгений балицкий, запорожская область, работино, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, пво, москва, сергей собянин, белгородская область, курская область, роман старовойт
Главные события и заявления дня: 1 сентября

Главные события и заявления пятницы, 1 сентября

22:38 01.09.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. 15 ракет ВСУ на центр Донецка – много раненых, погиб ребенок. Кремль назвал дату и место встречи Путина и Эрдогана. Что нового ожидает родителей и учеников в этом учебном году. ВСУ потеряли целую роту мобилизованных в одной атаке на Работино. Беспилотники сбиты в подмосковных Люберцах и над Белгородской областью. Украинские БПЛА атаковали город с АЭС – есть повреждения. На развитие новых регионов выделят 2 трлн рублей до 2026 года – Путин.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

ВСУ атаковали центр Донецка

При обстреле ВСУ торгово-развлекательного центра "Донецк-сити" более десяти человек ранены, погиб 6-летний ребенок, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации.
"В час-пик ВСУ атаковали центральный район Донецка 15 ракетами РСЗО – локации ТРЦ "Донецк-Сити" и Шахтерская площадь", – сказано в сообщении.
По предварительным данным, в результате массированной ракетной атаки пострадали более десяти мирных жителей, в том числе был тяжело ранен шестилетний ребенок, который позже скончался.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
13:41
Стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство

Когда встретятся Путин и Эрдоган

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в Сочи 4 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Переговоры пройдут в понедельник. Они пройдут в Сочи", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
19:32
Из Сирии в Россию могут вывезти больше детей благодаря ДНК-тестам

В школах появятся новые предметы

В этом учебном году и учителей, и школьников, и их родителей ожидает много нового. В российском образовании происходят глобальные реформы: принят новый ФГОС – Федеральный государственный стандарт образования, который уже назвали "золотым". В соответствии с этим базовым документом изменили учебные программы. В расписании добавились новые предметы, а в структуру дисциплины ОБЖ включили блок начальной военной подготовки. Все школы с первого сентября должны организовывать учебный процесс с помощью электронной системы "Моя школа", так что регистрироваться в ней придется всем родителям.
Кроме того, были изменены правила ЕГЭ, в школы вернули серебряные медали, а в учебники истории добавился новый раздел, посвященный СВО.
Серебряная медаль - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
21:28
Как получить в школе "серебро": Минпросвещения предлагает новые условия

На развитие новых регионов выделят два триллиона рублей

На развитие новых субъектов Российской Федерации в ближайшие два с половиной года только из федерального бюджета будет выделено почти два триллиона рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, (новым регионам) нужна поддержка. В ближайшие два с половиной года только из федеральных источников планируется выделить почти два триллиона рублей на развитие этих территорий, 1,9 триллиона. Это приличные деньги", – сказал российский лидер в ходе открытого урока "Разговор о важном".
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
21:11
Идут на выборы семьями – как голосуют жители Херсонщины

Названы потери ВСУ в Работино

Вооруженные силы Украины потеряли 156 военнослужащих только в одной атаке при попытке зайти в населенный пункт Работино Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"С 07:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино. По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате которого они понесли крупные потери и были вынуждены отказаться от наступательных действий. Потери солдат из числа ВСУ составили 156 человек", – написал он в своем Telegram-канале.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
17:10
В Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ

Дроны ВСУ уничтожены под Белгородом, в Люберцах и Курчатове

Российские средства ПВО предотвратили попытку Киева устроить террористическую атаку с применением беспилотника, аппарат самолетного типа сбили над Белгородской областью, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"Около 07.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.
БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.
Также уничтожен и летевший к Москве БПЛА – дрон был сбит рядом с Люберцами.
"Силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", – сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, два украинских беспилотника атаковали атомоград Курчатов в Курской области, повреждены административное здание и жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба. Подробности уточняются. Пострадавших нет", – написал он в своем Telegram-канале.
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
15:50
Армия России отбила около 100 атак ВСУ за неделю
Главное за деньДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)Владимир Путин (политик)СочиРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий ПесковОбразование в РоссииШколаЕГЭНовые регионы РоссииЕвгений БалицкийЗапорожская областьРаботиноПотери ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФПВОМоскваСергей СобянинБелгородская областьКурская областьРоман Старовойт
 
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Заголовок открываемого материала
22:38Главные события и заявления дня: 1 сентября
22:16В Запорожской области "отменяются" выборы – новый украинский фейк
22:08Главные новости Крыма: 1 сентября
21:53Какими вакцинами от гриппа будут прививать крымчан в этом году
21:28Как получить в школе "серебро": Минпросвещения предлагает новые условия
21:11Идут на выборы семьями – как голосуют жители Херсонщины
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