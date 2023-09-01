https://crimea.ria.ru/20230901/glavnye-novosti-kryma-1-sentyabrya-1131107201.html

Главные новости Крыма: 1 сентября

Главные новости Крыма: 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Главные новости Крыма: 1 сентября

За воинство помолимся: в Севастополе ждут мощи св. Георгия Победоносца. Экстерриториальные избирательные участки начали работу в Крыму. Черноморский флот... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T22:08

2023-09-01T22:08

2023-09-01T22:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. За воинство помолимся: в Севастополе ждут мощи св. Георгия Победоносца. Экстерриториальные избирательные участки начали работу в Крыму. Черноморский флот предотвратил высадку украинского десанта на побережье Крыма. Курортный сезон состоялся: полуостров принял почти 3,8 млн туристов. "Одна из самых современных в Крыму": новая школа открылась в Трехпрудном. Восемь человек и кот спасены на пожаре в Севастополе. В Крыму завершены уборочные работы: сколько зерна собрали аграрии. Крымчанин осужден на 20 лет за зверское убийство двух своих родственниц. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пройдет молебен о ПобедеВ Севастополе в Покровском Соборе у мощей святого великомученика Георгия Победоносца пройдет молебен о Победе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Сегодня в наш город прибывают мощи святого великомученика Георгия Победоносца – покровителя воинства российского. Встреча ковчега с мощами и молебен о Победе у нас будет сегодня в 23-00 в Покровском соборе", – сообщил он.Открыты участки для голосованияСтартовало голосование по выборам депутатов региональных парламентов и муниципальных органов власти новых субъектов РФ на экстерриториальных избирательных участках.Жители Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на территории 81 региона России. С этой целью созданы 329 экстерриториальных участков по всей стране.В Крыму и Севастополе организованы соответственно 15 и 7 экстерриториальных участков.Вражеский десант уничтожен29 и 30 августа ВСУ предпринимало попытки высадить отряд сил специальных операций на побережье Крыма, сообщает Минобороны России. Их целью было совершение террористических акций. Морская авиация Черноморского флота сорвала попытку десанта, уничтожив четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих."Черноморским флотом установлен постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря", – уточняют в ведомстве.В Крыму посчитали туристовКрым с начала года принял почти 3,8 млн туристов, это на 28% меньше показателя предыдущего года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."С начала текущего года Крым принял 3,79 миллиона туристов. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Туристическая отрасль работала в непростых условиях, но, тем не менее, курортный сезон состоялся. Большое спасибо всем работникам санаторной и гостиничной сферы за труд и профессионализм", – написал он в своем Telegram-канале.Новая школа под СимферополемНовая школа на 700 мест открылась в селе Трехпрудное Симферопольского района Крыма, в торжественной линейке принял участие глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент РИА Новости Крым."Проект выполнен по поручению президента. Строительство школы обошлось в 870 млн рублей, она вместит 700 детей. Школа укомплектована современным оборудованием, на сегодняшний день это одно из самых современных учебных учреждений", – рассказал Аксенов.Собран рекордный урожайУрожай зерновых и зернобобовых в Крыму в этом году может повторить прошлогодний рекорд и достичь двух миллионов тонн. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства РК Адрей Савчук.На 31 августа в регионе завершена уборка зерновых и зернобобовых, также на 98% убраны технические культуры, началась уборка подсолнуха, отметил гость студии."В этом году аграрии Крыма успешно подтвердили заявленный объем урожая. В бункерном весе более 2,2 млн тонн, после подработки (сушки, очистки, сортировки), можно будет говорить об итоговых числах и превышении рекорда прошлого года", – сказал Савчук.Людей и кота спасли на пожареВосемь человек и кот спасены на пожаре в многоэтажном жилом доме в Севастополе, троих госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России."На свежий воздух вывели 13 человек, восемь граждан эвакуировали по лестничному маршу при помощи спасательных устройств. Трое госпитализированы. Погибших нет", – говорится в Telegram-канале ведомства.

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https://crimea.ria.ru/20230901/barkhatnyy-sezon-v-krymu-kogda-nachnetsya-i-skolko-prodlitsya-1131074957.html

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https://crimea.ria.ru/20230901/eksperty-rasskazali-o-zapasakh-vody-v-krymu-po-itogam-avgusta-1131104499.html

https://crimea.ria.ru/20230901/kak-v-simferopole-uchiteley-nvp-voennomu-delu-obuchali-1131093774.html

севастополь

симферопольский район

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