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Бойцы ЧФ отработали уничтожение всех видов целей в небе

Бойцы ЧФ отработали уничтожение всех видов целей в небе - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Бойцы ЧФ отработали уничтожение всех видов целей в небе

В Крыму зенитчики Черноморского флота провели тренировки по уничтожению всех видов воздушных целей противника. Об этом сообщили в отделе информационного... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T20:57

2023-08-31T20:57

2023-08-31T20:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Крыму зенитчики Черноморского флота провели тренировки по уничтожению всех видов воздушных целей противника. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.Учения прошли на полигонах боевой подготовки Черноморского флота с участием расчетов переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК).Военные отработали весь спектр задач по обнаружению, распознаванию, сопровождению и уничтожению различных средств воздушного нападения.Кроме того, в рамках повышения уровня подготовки военнослужащих корабельного состава и воинских частей Черноморского флота, бойцы потренировались уничтожать беспилотники.Накануне поздно вечером на востоке Крыма силами ПВО была сбита крылатая ракета. А минувшей ночью в районе Севастопольской бухты силы ППДО отразили массированную атаку беспилотников с моря. В эти же сутки ВСУ предприняли ряд атак беспилотными аппаратами самолетного типа на несколько регионов России. Читайте также на РИА Новости Крым:"У нас надежная защита": власти Крыма заявили о готовности к атакам ВСУ Над Брянской областью и Крымом сработала ПВО – сбиты БПЛА и ракета Четверо бойцов из Севастополя удостоены госнаград за героизм в зоне СВО

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), крым, армия и флот, севастополь, новости, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма