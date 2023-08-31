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Бойцы ЧФ отработали уничтожение всех видов целей в небе - РИА Новости Крым, 31.08.2023
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Бойцы ЧФ отработали уничтожение всех видов целей в небе
Бойцы ЧФ отработали уничтожение всех видов целей в небе - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Бойцы ЧФ отработали уничтожение всех видов целей в небе
В Крыму зенитчики Черноморского флота провели тренировки по уничтожению всех видов воздушных целей противника. Об этом сообщили в отделе информационного... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T20:57
2023-08-31T20:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Крыму зенитчики Черноморского флота провели тренировки по уничтожению всех видов воздушных целей противника. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.Учения прошли на полигонах боевой подготовки Черноморского флота с участием расчетов переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК).Военные отработали весь спектр задач по обнаружению, распознаванию, сопровождению и уничтожению различных средств воздушного нападения.Кроме того, в рамках повышения уровня подготовки военнослужащих корабельного состава и воинских частей Черноморского флота, бойцы потренировались уничтожать беспилотники.Накануне поздно вечером на востоке Крыма силами ПВО была сбита крылатая ракета. А минувшей ночью в районе Севастопольской бухты силы ППДО отразили массированную атаку беспилотников с моря. В эти же сутки ВСУ предприняли ряд атак беспилотными аппаратами самолетного типа на несколько регионов России. Читайте также на РИА Новости Крым:"У нас надежная защита": власти Крыма заявили о готовности к атакам ВСУ Над Брянской областью и Крымом сработала ПВО – сбиты БПЛА и ракета Четверо бойцов из Севастополя удостоены госнаград за героизм в зоне СВО
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чф рф (черноморский флот российской федерации), крым, армия и флот, севастополь, новости, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Бойцы ЧФ отработали уничтожение всех видов целей в небе

В Крыму зенитчики ЧФ провели тренировки по уничтожению всех видов воздушных целей

20:57 31.08.2023
 
© РИА Новости . Mikhail Golenkov / Перейти в фотобанкПоказательные стрельбы . Архивное фото
Показательные стрельбы . Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Mikhail Golenkov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Крыму зенитчики Черноморского флота провели тренировки по уничтожению всех видов воздушных целей противника. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
Учения прошли на полигонах боевой подготовки Черноморского флота с участием расчетов переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК).
Военные отработали весь спектр задач по обнаружению, распознаванию, сопровождению и уничтожению различных средств воздушного нападения.
"В ходе боевых стрельб расчеты комплексов успешно поразили мишени, которые по своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам имитировали различные виды воздушных целей противника", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, в рамках повышения уровня подготовки военнослужащих корабельного состава и воинских частей Черноморского флота, бойцы потренировались уничтожать беспилотники.
Накануне поздно вечером на востоке Крыма силами ПВО была сбита крылатая ракета. А минувшей ночью в районе Севастопольской бухты силы ППДО отразили массированную атаку беспилотников с моря.
В эти же сутки ВСУ предприняли ряд атак беспилотными аппаратами самолетного типа на несколько регионов России.
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