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Главные новости Крыма: 14 августа - РИА Новости Крым, 14.08.2023
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Главные новости Крыма: 14 августа
Главные новости Крыма: 14 августа - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Главные новости Крыма: 14 августа
В Крыму предложили ужесточить наказание за съемку работы ПВО. Прокуратура РК инициировала проверку содержания автомобильных дорог после инцидента в Керчи... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T21:56
2023-08-14T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Крыму предложили ужесточить наказание за съемку работы ПВО. Прокуратура РК инициировала проверку содержания автомобильных дорог после инцидента в Керчи. Очереди перед Крымским мостов в понедельник превышали 1,5 тысячи авто. Певица Алена Свиридова рассказала о миссии артиста сегодня и своем отношении к Крыму. Девять пострадавших и один погибший: на полуострове растет число ДТП с тяжелыми последствиями.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Аксенов инициировал ужесточение наказания за съемку работы ПВОГлава Крыма Сергей Аксенов призывает ужесточить ответственность за публикацию фото и видео расположения и работы оборонных систем и средств ПВО."Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в публичном поле фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом", - заявил Сергей Аксенов.Обстановка на Крымском мосту и Керченской переправеОколо 9 часов утра движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено, а возобновлено спустя почти полтора часа. За это время в очереди на досмотр перед Крымским мостом скопилось более 1,5 тысяч транспортных средств. К вечеру понедельника в очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостов насчитывается более 900 транспортный средств.Керченская переправа в понедельник работала стабильно. В Минтрансе РФ сообщили о возможном усилении ветра до 14 м/с, при этом штормовых предупреждений по проливу нет.Прокуратура Крыма проверит дороги КерчиПосле обвала участка проезжей части в Керчи прокуратура Крыма начала проверку содержания дорог на территории муниципалитета. По результатам мероприятий сотрудники ведомства дадут оценку работы лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения.Алена Свиридова: "Крым мой – это моя Родина"Певица Алена Свиридова решила отпраздновать свой день рождения в родной для нее Керчи. А в среду приглашает жителей и гостей города на бесплатный концерт. В эксклюзивном интервью РИА Новости Крым она рассказал о своем видении происходящего в стране и сегодняшней ситуации вокруг Крыма.Тяжелые аварии с погибшими и пострадавшимиВ Симферополе 8-летний ребенок попал под колеса иномарки на улице Киевской. У пострадавшего диагностированы перелом таза и ноги. Семь человек, в том числе шестеро детей-пассажиров пострадали в аварии на трассе Симферополь-Алушта в Крыму. По предварительным данным, водитель автомобиля Dodge Grand Caravan не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в электро-опору. Еще одна авария, но с летальным исходом произошла на автодороге Алушта – Судак – Феодосия. Иномарка врезалась в ограждение, водитель погиб на месте. А Севастополе неизвестный водитель мопеда сбил 74-летнюю женщину и скрылся.
https://crimea.ria.ru/20230814/v-kipu-rekordnyy-spros-na-professiyu-inzhenera-sem-chelovek-na-mesto-1130689279.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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главное за день, новости, крым, новости крыма
Главные новости Крыма: 14 августа

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 14 августа

21:56 14.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ библиотеке
В библиотеке - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Крыму предложили ужесточить наказание за съемку работы ПВО. Прокуратура РК инициировала проверку содержания автомобильных дорог после инцидента в Керчи. Очереди перед Крымским мостов в понедельник превышали 1,5 тысячи авто. Певица Алена Свиридова рассказала о миссии артиста сегодня и своем отношении к Крыму. Девять пострадавших и один погибший: на полуострове растет число ДТП с тяжелыми последствиями.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Аксенов инициировал ужесточение наказания за съемку работы ПВО

Глава Крыма Сергей Аксенов призывает ужесточить ответственность за публикацию фото и видео расположения и работы оборонных систем и средств ПВО.
"Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в публичном поле фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом", - заявил Сергей Аксенов.
Студенты - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
08:47
В КИПУ рекордный спрос на профессию инженера: семь человек на место

Обстановка на Крымском мосту и Керченской переправе

Около 9 часов утра движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено, а возобновлено спустя почти полтора часа. За это время в очереди на досмотр перед Крымским мостом скопилось более 1,5 тысяч транспортных средств. К вечеру понедельника в очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостов насчитывается более 900 транспортный средств.
Керченская переправа в понедельник работала стабильно. В Минтрансе РФ сообщили о возможном усилении ветра до 14 м/с, при этом штормовых предупреждений по проливу нет.

Прокуратура Крыма проверит дороги Керчи

После обвала участка проезжей части в Керчи прокуратура Крыма начала проверку содержания дорог на территории муниципалитета. По результатам мероприятий сотрудники ведомства дадут оценку работы лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения.
Капремонт проезда от трассы Таврида к Керченскому шоссе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
13:22Ситуация на дорогах Крыма
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Алена Свиридова: "Крым мой – это моя Родина"

Певица Алена Свиридова решила отпраздновать свой день рождения в родной для нее Керчи. А в среду приглашает жителей и гостей города на бесплатный концерт. В эксклюзивном интервью РИА Новости Крым она рассказал о своем видении происходящего в стране и сегодняшней ситуации вокруг Крыма.

Тяжелые аварии с погибшими и пострадавшими

В Симферополе 8-летний ребенок попал под колеса иномарки на улице Киевской. У пострадавшего диагностированы перелом таза и ноги. Семь человек, в том числе шестеро детей-пассажиров пострадали в аварии на трассе Симферополь-Алушта в Крыму. По предварительным данным, водитель автомобиля Dodge Grand Caravan не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в электро-опору. Еще одна авария, но с летальным исходом произошла на автодороге Алушта – Судак – Феодосия. Иномарка врезалась в ограждение, водитель погиб на месте. А Севастополе неизвестный водитель мопеда сбил 74-летнюю женщину и скрылся.
Сбор ежевики в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
18:21
Витаминное богатство: как в Крыму собирают ежевику
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