https://crimea.ria.ru/20230814/glavnye-novosti-kryma-14-avgusta-1130730973.html

Главные новости Крыма: 14 августа

Главные новости Крыма: 14 августа - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Главные новости Крыма: 14 августа

В Крыму предложили ужесточить наказание за съемку работы ПВО. Прокуратура РК инициировала проверку содержания автомобильных дорог после инцидента в Керчи... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T21:56

2023-08-14T21:56

2023-08-14T21:56

главное за день

новости

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126133590_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1a859225498a76db1198e447b4c7fbbc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Крыму предложили ужесточить наказание за съемку работы ПВО. Прокуратура РК инициировала проверку содержания автомобильных дорог после инцидента в Керчи. Очереди перед Крымским мостов в понедельник превышали 1,5 тысячи авто. Певица Алена Свиридова рассказала о миссии артиста сегодня и своем отношении к Крыму. Девять пострадавших и один погибший: на полуострове растет число ДТП с тяжелыми последствиями.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Аксенов инициировал ужесточение наказания за съемку работы ПВОГлава Крыма Сергей Аксенов призывает ужесточить ответственность за публикацию фото и видео расположения и работы оборонных систем и средств ПВО."Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в публичном поле фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом", - заявил Сергей Аксенов.Обстановка на Крымском мосту и Керченской переправеОколо 9 часов утра движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено, а возобновлено спустя почти полтора часа. За это время в очереди на досмотр перед Крымским мостом скопилось более 1,5 тысяч транспортных средств. К вечеру понедельника в очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостов насчитывается более 900 транспортный средств.Керченская переправа в понедельник работала стабильно. В Минтрансе РФ сообщили о возможном усилении ветра до 14 м/с, при этом штормовых предупреждений по проливу нет.Прокуратура Крыма проверит дороги КерчиПосле обвала участка проезжей части в Керчи прокуратура Крыма начала проверку содержания дорог на территории муниципалитета. По результатам мероприятий сотрудники ведомства дадут оценку работы лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения.Алена Свиридова: "Крым мой – это моя Родина"Певица Алена Свиридова решила отпраздновать свой день рождения в родной для нее Керчи. А в среду приглашает жителей и гостей города на бесплатный концерт. В эксклюзивном интервью РИА Новости Крым она рассказал о своем видении происходящего в стране и сегодняшней ситуации вокруг Крыма.Тяжелые аварии с погибшими и пострадавшимиВ Симферополе 8-летний ребенок попал под колеса иномарки на улице Киевской. У пострадавшего диагностированы перелом таза и ноги. Семь человек, в том числе шестеро детей-пассажиров пострадали в аварии на трассе Симферополь-Алушта в Крыму. По предварительным данным, водитель автомобиля Dodge Grand Caravan не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в электро-опору. Еще одна авария, но с летальным исходом произошла на автодороге Алушта – Судак – Феодосия. Иномарка врезалась в ограждение, водитель погиб на месте. А Севастополе неизвестный водитель мопеда сбил 74-летнюю женщину и скрылся.

https://crimea.ria.ru/20230814/v-kipu-rekordnyy-spros-na-professiyu-inzhenera-sem-chelovek-na-mesto-1130689279.html

https://crimea.ria.ru/20230814/sem-kilometrov-k-moryu-kak-stroyat-podezd-ot-tavridy-k-feodosii-1130722466.html

https://crimea.ria.ru/20230814/vitaminnoe-bogatstvo-kak-v-krymu-sobirayut-ezheviku-1130726419.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, крым, новости крыма