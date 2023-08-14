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Работа Керченской переправы 14 августа: погода и ограничения

Работа Керченской переправы 14 августа: погода и ограничения - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Работа Керченской переправы 14 августа: погода и ограничения

На Керченской переправе в понедельник ожидается усиление ветра до 14 м/с, но штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России.

2023-08-14T09:17

2023-08-14T09:17

2023-08-14T09:48

керченская паромная переправа

морской транспорт

керченский пролив

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минтранс россии

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За прошедшие сутки курсирующие на линии паромы сделали 15 рейсов. Всего после начала морского сообщения выполнено более 5,2 тыс. рейсов."С начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 264 565 пассажиров и 174 860 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 5 242 рейса", - говорится в Telegram-канале ведомства.Действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет, погода благоприятствует судоходству.Ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается, водителей просят учитывать это в планировании своих маршрутов.В минтрансе Крыма напоминают, что в настоящее время через Керченскую паромную переправу в приоритетном порядке перевозят организованные группы детей, затем рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Все прочие заказные автобусы направляются через альтернативный сухопутный путь, либо самостоятельно организовывают транспортировку своих пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус". Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту на утро понедельникаВ Керченском проливе ввели новые ограничения – МинобороныШтормовое предупреждение на Керченской переправе отменили

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