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Работа Керченской переправы 14 августа: погода и ограничения
Работа Керченской переправы 14 августа: погода и ограничения - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Работа Керченской переправы 14 августа: погода и ограничения
На Керченской переправе в понедельник ожидается усиление ветра до 14 м/с, но штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России.
2023-08-14T09:17
2023-08-14T09:17
2023-08-14T09:48
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За прошедшие сутки курсирующие на линии паромы сделали 15 рейсов. Всего после начала морского сообщения выполнено более 5,2 тыс. рейсов."С начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 264 565 пассажиров и 174 860 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 5 242 рейса", - говорится в Telegram-канале ведомства.Действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет, погода благоприятствует судоходству.Ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается, водителей просят учитывать это в планировании своих маршрутов.В минтрансе Крыма напоминают, что в настоящее время через Керченскую паромную переправу в приоритетном порядке перевозят организованные группы детей, затем рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Все прочие заказные автобусы направляются через альтернативный сухопутный путь, либо самостоятельно организовывают транспортировку своих пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус". Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту на утро понедельникаВ Керченском проливе ввели новые ограничения – МинобороныШтормовое предупреждение на Керченской переправе отменили
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керченская паромная переправа, морской транспорт, керченский пролив, новости крыма, керчь, кавказ, крым, минтранс россии, инфографика
Работа Керченской переправы 14 августа: погода и ограничения
Минтранс: на Керченской переправе прогнозируют усиление ветра до 14 м/с
09:17 14.08.2023 (обновлено: 09:48 14.08.2023)
На Керченской переправе в понедельник ожидается усиление ветра до 14 м/с, но штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России.
За прошедшие сутки курсирующие на линии паромы сделали 15 рейсов. Всего после начала морского сообщения выполнено более 5,2 тыс. рейсов.
"С начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 264 565 пассажиров и 174 860 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 5 242 рейса", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет, погода благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 14 августа ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +29…31 градус", - уточнили в Минтрансе.
Ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается, водителей просят учитывать это в планировании своих маршрутов.
В минтрансе Крыма напоминают, что в настоящее время через Керченскую паромную переправу в приоритетном порядке перевозят организованные группы детей, затем рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Все прочие заказные автобусы направляются через альтернативный сухопутный путь, либо самостоятельно организовывают транспортировку своих пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус".
Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.
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