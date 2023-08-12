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Штормовое предупреждение на Керченской переправе отменили
Штормовое предупреждение на Керченской переправе отменили - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Штормовое предупреждение на Керченской переправе отменили
Штормовое предупреждение на Керченской паромной переправе отменено. Погода благоприятствует судоходству. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ. РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T11:09
2023-08-12T11:09
2023-08-12T11:09
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
керченский пролив
транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение на Керченской паромной переправе отменено. Погода благоприятствует судоходству. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ."Штормовое предупреждение отменено. Согласно прогнозу Росгидромета, 12 августа ветер северо-западный 6-11 м/сек, местами порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +28…+30 градусов, температура воды в море +26…+27 градусов", – сказано в Telegram-канале ведомства.За прошедшие сутки работающие на линии Керчь-Тамань паромы выполнили 16 рейсов. После возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 60 303 пассажира, 14 254 автомобиля и 1 601 пассажирский автобус.В настоящее время Керченская паромная переправа в первую очередь осуществляет перевозки грузовых автомобилей, перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативная информация на утро субботыВ Керченском проливе ввели новые ограничения – МинобороныКрым атакован двумя десятками дронов - МО
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, транспорт, новости крыма
Штормовое предупреждение на Керченской переправе отменили
Минтранс: как работает Керченская паромная переправа в субботу 12 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение на Керченской паромной переправе отменено. Погода благоприятствует судоходству. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
"Штормовое предупреждение отменено. Согласно прогнозу Росгидромета, 12 августа ветер северо-западный 6-11 м/сек, местами порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +28…+30 градусов, температура воды в море +26…+27 градусов", – сказано в Telegram-канале ведомства.
За прошедшие сутки работающие на линии Керчь-Тамань паромы выполнили 16 рейсов. После возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 60 303 пассажира, 14 254 автомобиля и 1 601 пассажирский автобус.
"Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 года по 12 августа 2023 года через пролив в обе стороны перевезено 258 923 пассажира и 173 713 грузовиков. В общей сложности паромы выполнили 5 209 рейсов", – добавили в Минтрансе.
В настоящее время Керченская паромная переправа в первую очередь осуществляет перевозки грузовых автомобилей, перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
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