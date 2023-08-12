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Крымский мост: оперативная информация на утро субботы - РИА Новости Крым, 12.08.2023
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Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
Крымский мост: оперативная информация на утро субботы - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
Очередей перед Крымским мостом по состоянию на 07.00 субботы нет с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T07:07
2023-08-12T07:28
крымский мост
логистика
транспорт
ситуация на дорогах крыма
керчь
тамань
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Очередей перед Крымским мостом по состоянию на 07.00 субботы нет с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В ночь на субботу движение по транспортному переходу было перекрыто с 01:30 до 03:15 часов.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://crimea.ria.ru/20230729/bezopasnost-krymskogo-mosta-budet-usilena--vladimir-putin-1130401137.html
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крымский мост, логистика, транспорт, ситуация на дорогах крыма, керчь, тамань, крым, краснодарский край
Крымский мост: оперативная информация на утро субботы

На Крымском мосту по состоянию на утро субботы проезд свободен с обеих сторон

07:07 12.08.2023 (обновлено: 07:28 12.08.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Очередей перед Крымским мостом по состоянию на 07.00 субботы нет с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.

В ночь на субботу движение по транспортному переходу было перекрыто с 01:30 до 03:15 часов.
В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный коридор через новые регионы РФ.
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