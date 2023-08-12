https://crimea.ria.ru/20230812/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-utro-subboty-1130675681.html
Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
Крымский мост: оперативная информация на утро субботы - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
Очередей перед Крымским мостом по состоянию на 07.00 субботы нет с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T07:07
2023-08-12T07:07
2023-08-12T07:28
крымский мост
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Очередей перед Крымским мостом по состоянию на 07.00 субботы нет с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В ночь на субботу движение по транспортному переходу было перекрыто с 01:30 до 03:15 часов.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://crimea.ria.ru/20230729/bezopasnost-krymskogo-mosta-budet-usilena--vladimir-putin-1130401137.html
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, ситуация на дорогах крыма, керчь, тамань, крым, краснодарский край
Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
На Крымском мосту по состоянию на утро субботы проезд свободен с обеих сторон
07:07 12.08.2023 (обновлено: 07:28 12.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Очередей перед Крымским мостом по состоянию на 07.00 субботы нет с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
В ночь на субботу движение по транспортному переходу было перекрыто с 01:30 до 03:15 часов.
В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный коридор через новые регионы РФ.