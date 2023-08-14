https://crimea.ria.ru/20230814/operativnaya-obstanovka-na-krymskom-mostu-v-ocheredi-bolee-900-avto-1130730418.html

Оперативная обстановка на Крымском мосту: в очереди более 900 авто

Оперативная обстановка на Крымском мосту: в очереди более 900 авто - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Оперативная обстановка на Крымском мосту: в очереди более 900 авто

В очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом скопилось более 900 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T18:16

2023-08-14T18:16

2023-08-14T18:16

крымский мост

транспорт

крым

керчь

кубань

керченский пролив

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом скопилось более 900 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Со стороны Керчи очереди на досмотр ожидают 630 транспортных средств, время ожидания составляет около 2 часов.В понедельник утром движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали на час. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 10 утра машины вновь поехали по транспортному переходу. К 11 часам возможности проехать по мосту как со стороны Кубани, так и со стороны Крыма ожидали более 1,5 тысяч машин.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.

https://crimea.ria.ru/20230813/krymskiy-most-vremya-ozhidaniya-dosmotra-sokratilos-1130706429.html

крымский мост

крым

керчь

кубань

керченский пролив

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, кубань, керченский пролив, новости