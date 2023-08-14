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Оперативная обстановка на Крымском мосту: в очереди более 900 авто - РИА Новости Крым, 14.08.2023
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Оперативная обстановка на Крымском мосту: в очереди более 900 авто
Оперативная обстановка на Крымском мосту: в очереди более 900 авто - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Оперативная обстановка на Крымском мосту: в очереди более 900 авто
В очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом скопилось более 900 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T18:16
2023-08-14T18:16
крымский мост
транспорт
крым
керчь
кубань
керченский пролив
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом скопилось более 900 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Со стороны Керчи очереди на досмотр ожидают 630 транспортных средств, время ожидания составляет около 2 часов.В понедельник утром движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали на час. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 10 утра машины вновь поехали по транспортному переходу. К 11 часам возможности проехать по мосту как со стороны Кубани, так и со стороны Крыма ожидали более 1,5 тысяч машин.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
https://crimea.ria.ru/20230813/krymskiy-most-vremya-ozhidaniya-dosmotra-sokratilos-1130706429.html
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, кубань, керченский пролив, новости
Оперативная обстановка на Крымском мосту: в очереди более 900 авто

На Крымском мосту со стороны Керчи и Тамани скопилось более 900 машин

18:16 14.08.2023
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом скопилось более 900 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 18 часов понедельника, со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 300 транспортных средств, время ожидания составляется около часа", – говорится в сообщении.
Со стороны Керчи очереди на досмотр ожидают 630 транспортных средств, время ожидания составляет около 2 часов.
В понедельник утром движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали на час. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 10 утра машины вновь поехали по транспортному переходу. К 11 часам возможности проехать по мосту как со стороны Кубани, так и со стороны Крыма ожидали более 1,5 тысяч машин.
В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
Вчера, 15:05
Крымский мост: время ожидания досмотра сократилось
 
Крымский мостТранспортКрымКерчьКубаньКерченский проливНовости
 
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