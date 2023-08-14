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Ребенок попал в больницу с переломом таза и ноги после ДТП в Симферополе

Ребенок попал в больницу с переломом таза и ноги после ДТП в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Ребенок попал в больницу с переломом таза и ноги после ДТП в Симферополе

В Симферополе иномарка сбила ребенка, который перебегал проезжую часть дороги. Пострадавший направлен в больницу с переломами, сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T18:04

2023-08-14T18:04

2023-08-14T18:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости Крым. В Симферополе иномарка сбила ребенка, который перебегал проезжую часть дороги. Пострадавший направлен в больницу с переломами, сообщает пресс-служба МВД по РК.Инцидент произошел в районе дома №52 по улице Киевская около 13:35 в понедельник 14 августа. Уточняется, что автомобиль Skoda под управлением 57-летнего водителя двигался со стороны площади Куйбышева в направлении улицы Шмидта.В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. В медучреждении ему диагностировали перелом таза и правой ноги.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Кроме того, решается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетнего к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестеро детей пострадали в ДТП на трассе Симферополь-АлуштаПятилетний ребенок разбился насмерть во время поездки на скутереСмертельное ДТП в Феодосии: машина сбила женщину с ребенком в коляске

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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