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Ребенок попал в больницу с переломом таза и ноги после ДТП в Симферополе
Ребенок попал в больницу с переломом таза и ноги после ДТП в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Ребенок попал в больницу с переломом таза и ноги после ДТП в Симферополе
В Симферополе иномарка сбила ребенка, который перебегал проезжую часть дороги. Пострадавший направлен в больницу с переломами, сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T18:04
2023-08-14T18:04
2023-08-14T18:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости Крым. В Симферополе иномарка сбила ребенка, который перебегал проезжую часть дороги. Пострадавший направлен в больницу с переломами, сообщает пресс-служба МВД по РК.Инцидент произошел в районе дома №52 по улице Киевская около 13:35 в понедельник 14 августа. Уточняется, что автомобиль Skoda под управлением 57-летнего водителя двигался со стороны площади Куйбышева в направлении улицы Шмидта.В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. В медучреждении ему диагностировали перелом таза и правой ноги.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Кроме того, решается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетнего к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестеро детей пострадали в ДТП на трассе Симферополь-АлуштаПятилетний ребенок разбился насмерть во время поездки на скутереСмертельное ДТП в Феодосии: машина сбила женщину с ребенком в коляске
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Ребенок попал в больницу с переломом таза и ноги после ДТП в Симферополе
Автомобиль сбил ребенка в Симферополь: малолетний пешеход с травмами доставлен в больницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости Крым. В Симферополе иномарка сбила ребенка, который перебегал проезжую часть дороги. Пострадавший направлен в больницу с переломами, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Инцидент произошел в районе дома №52 по улице Киевская около 13:35 в понедельник 14 августа. Уточняется, что автомобиль Skoda под управлением 57-летнего водителя двигался со стороны площади Куйбышева в направлении улицы Шмидта.
"По предварительным данным, водитель 1966 года рождения совершил наезд на пешехода 2015 года рождения, который перебегал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля", – сказано в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. В медучреждении ему диагностировали перелом таза и правой ноги.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Кроме того, решается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетнего к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.
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