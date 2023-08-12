https://crimea.ria.ru/20230812/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-12-avgusta-1130696782.html
Что происходит на Крымском мосту 12 августа
Что происходит на Крымском мосту 12 августа - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Что происходит на Крымском мосту 12 августа
Киевский режим предпринял две безуспешные попытки ракетного удара по Крымскому мосту в субботу. Обе ракеты были сбиты над акваторией Керченского пролива... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T16:25
2023-08-12T16:25
2023-08-12T16:32
крымский мост
чп на крымском мосту
керченский пролив
министерство обороны рф
сергей аксенов
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим предпринял две безуспешные попытки ракетного удара по Крымскому мосту в субботу. Обе ракеты были сбиты над акваторией Керченского пролива российскими системами противовоздушной обороны.Ракетная атака на Крымский мостОколо полудня в районе Керченского пролива были слышны звуки и видны следы работы систем противовоздушной обороны. В районе моста появилась специальная дымовая завеса, призванная укрыть объект от посторонних глаз.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российские военные отразили попытку киевского режима атаковать Крымский мост.В Минобороны уточнили, что для удара по Крымскому мосту киевский режим пытался использовать переделанную в ударный вариант зенитную управляемую ракету С-200. А также уточнили, что ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет.Вторая неудачная попытка атаки на Крымский мостПовторную попытку нанести ракетный удар по Крымскому мосту украинские террористы предприняли в 15 часов дня. Она также не увенчалась успехом – ракета была перехвачена и сбита российскими ПВО.Средствами ПВО она была обнаружена и сбита в воздухе, разрушений и пострадавших нет, добавили в военном ведомстве.Крымский мост трижды закрывали для проездаКрымский мост закрывали для проезда автомобилей три раза за день. В половине второго ночи оперативный Telegram-канал о ситуации на мосту сообщил, что "движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя полтора часа движение было вновь восстановлено.Второй раз сообщение о приостановке движения поступило около половины первого дня и восстановлено спустя почти два часа. Третье перекрытие моста произошло около 15 часов дня. Мост был закрыт для проезда автотранспорта до 16 часов.Атака дронов на Крым В ночь на 12 августа киевский режим также предпринял безуспешную попытку атаковать объекты на территории полуострова двадцатью беспилотниками. В результате 14 украинских дронов уничтожили средствами ПВО, оставшиеся шесть подавили средствами радиоэлектронной борьбы. В Минобороны сообщили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
https://crimea.ria.ru/20230812/krymskiy-most-pytalis-atakovat-upravlyaemoy-raketoy-s-200--1130694959.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, чп на крымском мосту, керченский пролив, министерство обороны рф, сергей аксенов, новости крыма
Что происходит на Крымском мосту 12 августа
Ракетные атаки на Крымский мост 12 августа - что известно
16:25 12.08.2023 (обновлено: 16:32 12.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим предпринял две безуспешные попытки ракетного удара по Крымскому мосту в субботу. Обе ракеты были сбиты над акваторией Керченского пролива российскими системами противовоздушной обороны.
Ракетная атака на Крымский мост
Около полудня в районе Керченского пролива были слышны звуки и видны следы работы систем противовоздушной обороны. В районе моста появилась специальная дымовая завеса, призванная укрыть объект от посторонних глаз.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российские военные отразили попытку киевского режима атаковать Крымский мост.
"В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты
. Крымский мост не поврежден", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
В Минобороны уточнили, что для удара по Крымскому мосту киевский режим пытался использовать переделанную в ударный вариант зенитную управляемую ракету С-200
. А также уточнили, что ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет.
Вторая неудачная попытка атаки на Крымский мост
Повторную попытку нанести ракетный удар по Крымскому мосту украинские террористы предприняли в 15 часов дня. Она также не увенчалась успехом – ракета была перехвачена и сбита российскими ПВО
.
"Киев предпринял новую попытку удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200", – прокомментировали ситуацию в Минобороны РФ.
Средствами ПВО она была обнаружена и сбита в воздухе, разрушений и пострадавших нет, добавили в военном ведомстве.
Крымский мост трижды закрывали для проезда
Крымский мост закрывали для проезда автомобилей три раза за день. В половине второго ночи оперативный Telegram-канал о ситуации на мосту сообщил, что "движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".
Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя полтора часа движение было вновь восстановлено.
Второй раз сообщение о приостановке движения поступило около половины первого дня
и восстановлено
спустя почти два часа. Третье перекрытие моста
произошло около 15 часов дня. Мост был закрыт для проезда автотранспорта до 16 часов.
Атака дронов на Крым
В ночь на 12 августа киевский режим также предпринял безуспешную попытку атаковать объекты на территории полуострова двадцатью беспилотниками
.
В результате 14 украинских дронов уничтожили средствами ПВО, оставшиеся шесть подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
В Минобороны сообщили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.