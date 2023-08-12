https://crimea.ria.ru/20230812/krymskiy-most-zakryt-v-tretiy-raz-za-sutki-1130695457.html

Крымский мост закрыт в третий раз за сутки

Крымский мост закрыт в третий раз за сутки - РИА Новости Крым, 12.08.2023

Крымский мост закрыт в третий раз за сутки

Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям... РИА Новости Крым, 12.08.2023

2023-08-12T14:41

2023-08-12T14:41

2023-08-12T14:49

крымский мост

крым

керченский пролив

транспорт

новости крыма

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Это третья за сутки временная приостановка работы моста. Первый раз движение по транспортному переходу через Керченский пролив приостанавливали около половины второго ночи в субботу. Однако через несколько часов проезд автомобильного транспорта возобновили.Второй раз об остановке движения стало известно около полудня. После этого в районе моста появился дым. Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что российские ПВО сбили две вражеские ракеты над акваторией Керченского пролива. Советник главы РК Олег Крючков пояснил, что дым в районе мостового перехода через пролив – поставленная специальными службами дымовая завеса.

крымский мост

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керченский пролив

кубань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керченский пролив, транспорт, новости крыма, кубань