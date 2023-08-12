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Крымский мост закрыт в третий раз за сутки
Крымский мост закрыт в третий раз за сутки - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Крымский мост закрыт в третий раз за сутки
Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T14:41
2023-08-12T14:41
2023-08-12T14:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Это третья за сутки временная приостановка работы моста. Первый раз движение по транспортному переходу через Керченский пролив приостанавливали около половины второго ночи в субботу. Однако через несколько часов проезд автомобильного транспорта возобновили.Второй раз об остановке движения стало известно около полудня. После этого в районе моста появился дым. Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что российские ПВО сбили две вражеские ракеты над акваторией Керченского пролива. Советник главы РК Олег Крючков пояснил, что дым в районе мостового перехода через пролив – поставленная специальными службами дымовая завеса.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керченский пролив, транспорт, новости крыма, кубань
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
Это третья за сутки временная приостановка работы моста. Первый раз движение по транспортному переходу через Керченский пролив приостанавливали около половины второго ночи в субботу. Однако через несколько часов проезд автомобильного транспорта возобновили.
Второй раз об остановке движения стало известно около полудня. После этого в районе моста появился дым.
Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что российские ПВО сбили две вражеские ракеты над акваторией Керченского пролива.
Советник главы РК Олег Крючков пояснил, что дым в районе мостового перехода через пролив – поставленная специальными службами дымовая завеса.
"Сегодня около 13 часов киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант", – уточнили в Минобороны РФ.