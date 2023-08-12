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Крымский мост открыт для движения автотранспорта - РИА Новости Крым, 12.08.2023
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Крымский мост открыт для движения автотранспорта
Крымский мост открыт для движения автотранспорта - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Крымский мост открыт для движения автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T14:15
2023-08-12T14:38
крымский мост
керченский пролив
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.Работа транспортного перехода через Керенский пролив была остановлена около полудня. После этого в районе моста стал виден дым. Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что российские ПВО сбили две вражеские ракеты над акваторией Керченского пролива.Советник главы РК Олег Крючков пояснил, что дым в районе мостового перехода через пролив – поставленная специальными службами дымовая завеса."Сегодня около 13 часов киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант", – уточнили в Минобороны РФ.
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крымский мост, керченский пролив, транспорт, крым, кубань, новости крыма, новости
Крымский мост открыт для движения автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

14:15 12.08.2023 (обновлено: 14:38 12.08.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.
"Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено", – сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
Работа транспортного перехода через Керенский пролив была остановлена около полудня. После этого в районе моста стал виден дым. Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что российские ПВО сбили две вражеские ракеты над акваторией Керченского пролива.
Советник главы РК Олег Крючков пояснил, что дым в районе мостового перехода через пролив – поставленная специальными службами дымовая завеса.
"Сегодня около 13 часов киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант", – уточнили в Минобороны РФ.
Крымский мост 12 августа 2023 года - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
13:28
Крымский мост снова атакован - что известно
Крымский мостКерченский проливТранспортКрымКубаньНовости КрымаНовости
 
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Заголовок открываемого материала
13:28Крымский мост снова атакован - что известно
14:41Крымский мост закрыт в третий раз за сутки
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