https://crimea.ria.ru/20230812/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vosstanovleno-1130695271.html
Крымский мост открыт для движения автотранспорта
Крымский мост открыт для движения автотранспорта - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Крымский мост открыт для движения автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T14:15
2023-08-12T14:15
2023-08-12T14:38
крымский мост
керченский пролив
транспорт
крым
кубань
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.Работа транспортного перехода через Керенский пролив была остановлена около полудня. После этого в районе моста стал виден дым. Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что российские ПВО сбили две вражеские ракеты над акваторией Керченского пролива.Советник главы РК Олег Крючков пояснил, что дым в районе мостового перехода через пролив – поставленная специальными службами дымовая завеса."Сегодня около 13 часов киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант", – уточнили в Минобороны РФ.
https://crimea.ria.ru/20230812/krymskiy-most-snova-atakovan---chto-izvestno-1130694316.html
крымский мост
керченский пролив
крым
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, керченский пролив, транспорт, крым, кубань, новости крыма, новости
Крымский мост открыт для движения автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
14:15 12.08.2023 (обновлено: 14:38 12.08.2023)