https://crimea.ria.ru/20230812/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vosstanovleno-1130695271.html

Крымский мост открыт для движения автотранспорта

Крымский мост открыт для движения автотранспорта - РИА Новости Крым, 12.08.2023

Крымский мост открыт для движения автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. РИА Новости Крым, 12.08.2023

2023-08-12T14:15

2023-08-12T14:15

2023-08-12T14:38

крымский мост

керченский пролив

транспорт

крым

кубань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.Работа транспортного перехода через Керенский пролив была остановлена около полудня. После этого в районе моста стал виден дым. Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что российские ПВО сбили две вражеские ракеты над акваторией Керченского пролива.Советник главы РК Олег Крючков пояснил, что дым в районе мостового перехода через пролив – поставленная специальными службами дымовая завеса."Сегодня около 13 часов киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант", – уточнили в Минобороны РФ.

https://crimea.ria.ru/20230812/krymskiy-most-snova-atakovan---chto-izvestno-1130694316.html

крымский мост

керченский пролив

крым

кубань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керченский пролив, транспорт, крым, кубань, новости крыма, новости