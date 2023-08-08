https://crimea.ria.ru/20230808/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-8-avgusta-1130614542.html

Главные события и заявления дня: 8 августа

Главные события и заявления дня: 8 августа - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Главные события и заявления дня: 8 августа

Российские войска нанесли удар по передовому пункту управления ВСУ "Хортица", украинский десант пытался высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области,... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T23:02

2023-08-08T23:02

2023-08-08T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удар по передовому пункту управления ВСУ "Хортица", украинский десант пытался высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области, армия России отразила 18 атак на Донецком направлении. Во время атаки ВСУ на монастырь в Курской области пострадал ребенок, умер легендарный переводчик Леонид Володарский, озвучивший зарубежные кинохиты 80-х и 90-х годов. Поврежденный на входе в Керченский пролив танкер "СИГ" готовят к транспортировке, а в новых регионах строят и ремонтируют 4,5 тысячи инфраструктурных объектов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВС России нанесли удар по передовому пункту управления ВСУ "Хортица"В Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли удары по передовому пункту управления украинских сил "Хортица" в Донецкой Народной Республике и трем складам вооружения под Запорожьем и Харьковом. По данным ведомства, пункт управления был уничтожен в районе города Красноармейск в ДНР, а склады боеприпасов – в окрестностях Запорожья, а также населенных пунктов Чернещина и Нескучное Харьковской области.В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 122 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 143 районах.Украинский десант попытался высадиться в Херсонской областиВСУ пытались высадить десант на левобережье Днепра, но российские военные пресекли такую попытку, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его информации, боевики ВСУ собирались высадиться ночью с двух катеров возле села Казачьи Лагеря, но военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили их при попытке причалить к берегу.Сальдо также уточнил, что противника в районе Казачьих Лагерей нет, левый берег находится под контролем и защитой российских войск.Армия России отразила 18 атак ВСУ на Донецком направленииНаши войска на Донецком направлении отразили 18 атак штурмовых подразделений Украины, уничтожено около 210 солдат ВСУ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 18 атак штурмовых групп 17-й танковой, 23-й, 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка и Зайцево Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.Ребенок пострадал во время атаки ВСУ на монастырь в Курской областиВо время удара ВСУ по Горнальскому Свято-Николаевскому мужскому монастырю в Курской области пострадал ребенок, сообщил губернатор Роман Старовойт.По его информации, на территории обители в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины. Ребенок получил легкие осколочные ранения предплечья и руки, ему на месте была оказана медицинская помощь. После этого его доставили в центральную районную больницу для осмотра.Умер легендарный киноголос 90-х Леонид ВолодарскийРадиоведущий и переводчик Леонид Володарский, который озвучил многие культовые зарубежные фильмы 80-х и 90-х годов, умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на родственников Володарского. Прощание с радиоведущим пройдет 11 августа.Российскому зрителю Леонид Володарский известен главным образом как синхронный переводчик таких популярных фильмов, как "Крестный отец", "Терминатор", "Основной инстинкт", "Рэмбо: первая кровь", "Смертельное оружие" и другие. Он получил известность среди зрителей за счет своей манеры речи и специфического "гнусавого" произношения, которое было обусловлено несколькими переломами носа. С 2014 года он вел историческую программу на радиостанции "Говорит Москва".Поврежденный в Керченском проливе танкер "Сиг" готовят к буксировкеРоссийский танкер, получивший повреждения в результате атаки БПЛА в Керченском проливе, готовят к буксировке на судоремонтное предприятие. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.По информации ведомства, на утро 8 августа ситуация на месте нахождения танкера остается без изменений. Работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются, в них участвуют суда Азово-Черноморского филиала "Морпасслужбы": спасательное буксирное судно "Меркурий", научно-исследовательское судно "Импульс" и рейдовый водолазный катер "Водолаз Кузьминых".В новых регионах строят и ремонтируют 4,5 тысячи объектов – ХуснуллинВ Донецкой и Луганской республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях на данный момент строят и ремонтируют порядка 4,5 тысяч объектов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин."Программа социально-экономического развития регионов выполняется, мы видим 4,5 тысячи объектов в работе – в ремонте, в стройке. Регионы-шефы, госзаказчики – несмотря ни на что, у нас работа идет", – сказал вице-премьер на совещании у президента России по вопросам развития строительной отрасли.Хуснуллин также отметил, что в новых субъектах начали строить коммерческое жилье.

https://crimea.ria.ru/20230808/k-chemu-gotovitsya-armiya-rossii-v-zone-svo--mnenie-eksperta-1130592362.html

https://crimea.ria.ru/20230808/u-rossii-dostatochno-sil-dlya-resheniya-vsekh-zadach-svo--medvedev-1130598086.html

https://crimea.ria.ru/20230808/v-rezultate-obstrela-donetska-pogibli-troe-i-raneny-11-chelovek-1130615102.html

https://crimea.ria.ru/20230808/zapadnye-marionetki-zakanchivayut-odinakovo-volodin-o-sudbe-zelenskogo-1130596920.html

https://crimea.ria.ru/20230808/kak-idet-podgotovka-k-pervym-vyboram-v-khersonskoy-oblasti-1130609374.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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