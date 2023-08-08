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Умер легендарный киноголос 90-х Леонид Володарский - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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Умер легендарный киноголос 90-х Леонид Володарский
Умер легендарный киноголос 90-х Леонид Володарский - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Умер легендарный киноголос 90-х Леонид Володарский
Радиоведущий и переводчик Леонид Володарский, озвучивший культовые зарубежные фильмы 80-х и 90-х годов, умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T17:27
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утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Радиоведущий и переводчик Леонид Володарский, озвучивший культовые зарубежные фильмы 80-х и 90-х годов, умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на родственников Володарского.Прощание с радиоведущим пройдет 11 августа.Леонид Володарский родился в Москве в 1950 году. Окончил институт иностранных языков, переводчиком начал работать в 1968 году. Автор переводов английской и американской художественной литературы.Известен главным образом как синхронный переводчик многих фильмов, появившихся на советских и российских экранах в 1980-х и 1990-х годах. За более чем 30 лет непрерывной работы Володарский озвучил свыше пяти тысяч фильмов, в том числе "Крестный отец", "Терминатор", "Основной инстинкт", "Рэмбо: первая кровь", "Смертельное оружие" и другие.Получил известность среди зрителей за счет своей манеры речи и специфического "гнусавого" произношения, которое было для Володарского естественным и было обусловлено несколькими переломами носа.С 2014 года он вел историческую программу на радиостанции "Говорит Москва".
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утраты, культура, кино, новости, леонид володарский
Умер легендарный киноголос 90-х Леонид Володарский

Радиоведущий и переводчик Леонид Володарский умер в возрасте 73-х лет

17:27 08.08.2023
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкЛеонид Володарский
Леонид Володарский - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Валерий Левитин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Радиоведущий и переводчик Леонид Володарский, озвучивший культовые зарубежные фильмы 80-х и 90-х годов, умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на родственников Володарского.

"Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, человек с искрометным юмором, добрым и отзывчивым сердцем", – рассказали родные покойного.

Прощание с радиоведущим пройдет 11 августа.
Леонид Володарский родился в Москве в 1950 году. Окончил институт иностранных языков, переводчиком начал работать в 1968 году. Автор переводов английской и американской художественной литературы.
Известен главным образом как синхронный переводчик многих фильмов, появившихся на советских и российских экранах в 1980-х и 1990-х годах. За более чем 30 лет непрерывной работы Володарский озвучил свыше пяти тысяч фильмов, в том числе "Крестный отец", "Терминатор", "Основной инстинкт", "Рэмбо: первая кровь", "Смертельное оружие" и другие.
Получил известность среди зрителей за счет своей манеры речи и специфического "гнусавого" произношения, которое было для Володарского естественным и было обусловлено несколькими переломами носа.
С 2014 года он вел историческую программу на радиостанции "Говорит Москва".
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