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Обстановка на Крымском мосту и переправе на 13 часов 5 августа - РИА Новости Крым, 05.08.2023
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Обстановка на Крымском мосту и переправе на 13 часов 5 августа
Обстановка на Крымском мосту и переправе на 13 часов 5 августа - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Обстановка на Крымском мосту и переправе на 13 часов 5 августа
По состоянию на 13 часов дня со стороны Керчи и Кубани затруднений в проезде на Крымский мост нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T13:16
2023-08-05T13:16
крымский мост
керченский пролив
транспорт
крым
кубань
новости крыма
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на 13 часов дня со стороны Керчи и Кубани затруднений в проезде на Крымский мост нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Ранее сообщалось, что действующих штормовых предупреждений в Керченском проливе нет.С начала работы Керченской переправы по состоянию на утро 5 августа через пролив в обе стороны было перевезено 239 752 пассажира и 169 489 грузовых автомобилей. Паромами и двумя большими десантными кораблями выполнено 5 092 рейса.В последнее время преступный киевский режим предпринимает все больше атак на Крымский мост и корабли российского флота. Глава СБУ Василий Малюк пригрозил, что такие удары не прекратятся, пока Россия не покинет "территорию Украины". Крымский мост периодически закрывают. Меры временные, о них предупреждают заранее.Накануне поздно вечером, 4 августа Крымский мост был перекрыт для движения транспорта. Сообщение об этом в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту появилось в 23-26. Людей, находящихся в этом районе, попросили "сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".В 23.20 на подходе к Керченскому проливу Киев атаковал гражданское судно – российский танкер "Сиг". В результате удара морского беспилотника судно получило пробоину. Об этом сообщили в Росморречфлоте. После полудня 5 августа в ведомстве сообщили, что танкер остается на прежнем месте и ждет подводного обследования. В полдень 5 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в севастопольской морской зоне обнаружен надводный беспилотник – он продолжает движение – военные пытаются его уничтожить. Ранее в ночь на 4 августа Вооруженные силы России пресекли попытку нанести удар по военно-морской базе в Новороссийске с помощью морских беспилотников. 1 августа три морских безэкипажных катера ВСУ предприняли попытку атаковать патрульные корабли ЧФ "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя 25 июля ВСУ пытались атаковать двумя надводными беспилотниками корабль ЧФ "Сергей Котов", выполняющий задачи в юго-западной части Черного моря.В ночь на 17 июля беспилотниками был атакован Крымский мост. Погибли люди. В ночь на 11 июня вооруженные силы Украины попытались атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота в юго-восточной части Черного моря, в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Читайте также на РИА Новости Крым:Упавшие в Черное море у Крыма ударные дроны: чем это опасно для пляжей Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, керченский пролив, транспорт, крым, кубань, новости крыма, ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа
Обстановка на Крымском мосту и переправе на 13 часов 5 августа

Обстановка на Крымском мосту и переправе: ситуация на 13 часов 5 августа

13:16 05.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на 13 часов дня со стороны Керчи и Кубани затруднений в проезде на Крымский мост нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что действующих штормовых предупреждений в Керченском проливе нет.

"Согласно прогнозу, 5 августа ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +32-34С, температура воды в море +27-28С", – говорится в сообщении Минтранса России со ссылкой на Росгидромет.

С начала работы Керченской переправы по состоянию на утро 5 августа через пролив в обе стороны было перевезено 239 752 пассажира и 169 489 грузовых автомобилей. Паромами и двумя большими десантными кораблями выполнено 5 092 рейса.
В последнее время преступный киевский режим предпринимает все больше атак на Крымский мост и корабли российского флота. Глава СБУ Василий Малюк пригрозил, что такие удары не прекратятся, пока Россия не покинет "территорию Украины".
Крымский мост периодически закрывают. Меры временные, о них предупреждают заранее.
Накануне поздно вечером, 4 августа Крымский мост был перекрыт для движения транспорта. Сообщение об этом в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту появилось в 23-26. Людей, находящихся в этом районе, попросили "сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".
В 23.20 на подходе к Керченскому проливу Киев атаковал гражданское судно – российский танкер "Сиг". В результате удара морского беспилотника судно получило пробоину. Об этом сообщили в Росморречфлоте. После полудня 5 августа в ведомстве сообщили, что танкер остается на прежнем месте и ждет подводного обследования.
В полдень 5 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в севастопольской морской зоне обнаружен надводный беспилотник – он продолжает движение – военные пытаются его уничтожить.
Ранее в ночь на 4 августа Вооруженные силы России пресекли попытку нанести удар по военно-морской базе в Новороссийске с помощью морских беспилотников.
1 августа три морских безэкипажных катера ВСУ предприняли попытку атаковать патрульные корабли ЧФ "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя
25 июля ВСУ пытались атаковать двумя надводными беспилотниками корабль ЧФ "Сергей Котов", выполняющий задачи в юго-западной части Черного моря.
В ночь на 17 июля беспилотниками был атакован Крымский мост. Погибли люди.
В ночь на 11 июня вооруженные силы Украины попытались атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота в юго-восточной части Черного моря, в 300 километрах юго-восточнее Севастополя.
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Крымский мостКерченский проливТранспортКрымКубаньНовости КрымаСитуация на Керченской переправеКерченская паромная переправа
 
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