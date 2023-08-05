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Обстановка на Крымском мосту и переправе на 13 часов 5 августа

Обстановка на Крымском мосту и переправе на 13 часов 5 августа - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Обстановка на Крымском мосту и переправе на 13 часов 5 августа

По состоянию на 13 часов дня со стороны Керчи и Кубани затруднений в проезде на Крымский мост нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T13:16

2023-08-05T13:16

2023-08-05T13:16

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керченский пролив

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крым

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керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на 13 часов дня со стороны Керчи и Кубани затруднений в проезде на Крымский мост нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Ранее сообщалось, что действующих штормовых предупреждений в Керченском проливе нет.С начала работы Керченской переправы по состоянию на утро 5 августа через пролив в обе стороны было перевезено 239 752 пассажира и 169 489 грузовых автомобилей. Паромами и двумя большими десантными кораблями выполнено 5 092 рейса.В последнее время преступный киевский режим предпринимает все больше атак на Крымский мост и корабли российского флота. Глава СБУ Василий Малюк пригрозил, что такие удары не прекратятся, пока Россия не покинет "территорию Украины". Крымский мост периодически закрывают. Меры временные, о них предупреждают заранее.Накануне поздно вечером, 4 августа Крымский мост был перекрыт для движения транспорта. Сообщение об этом в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту появилось в 23-26. Людей, находящихся в этом районе, попросили "сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".В 23.20 на подходе к Керченскому проливу Киев атаковал гражданское судно – российский танкер "Сиг". В результате удара морского беспилотника судно получило пробоину. Об этом сообщили в Росморречфлоте. После полудня 5 августа в ведомстве сообщили, что танкер остается на прежнем месте и ждет подводного обследования. В полдень 5 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в севастопольской морской зоне обнаружен надводный беспилотник – он продолжает движение – военные пытаются его уничтожить. Ранее в ночь на 4 августа Вооруженные силы России пресекли попытку нанести удар по военно-морской базе в Новороссийске с помощью морских беспилотников. 1 августа три морских безэкипажных катера ВСУ предприняли попытку атаковать патрульные корабли ЧФ "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя 25 июля ВСУ пытались атаковать двумя надводными беспилотниками корабль ЧФ "Сергей Котов", выполняющий задачи в юго-западной части Черного моря.В ночь на 17 июля беспилотниками был атакован Крымский мост. Погибли люди. В ночь на 11 июня вооруженные силы Украины попытались атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота в юго-восточной части Черного моря, в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Читайте также на РИА Новости Крым:Упавшие в Черное море у Крыма ударные дроны: чем это опасно для пляжей Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин

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кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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