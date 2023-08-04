https://crimea.ria.ru/20230804/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-4-avgusta-1130543120.html

Главные события и заявления дня: 4 августа

Главные события и заявления дня: 4 августа - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Главные события и заявления дня: 4 августа

Украина попыталась атаковать Крым и Новороссийск дронами, в Грузии 11 человек погибли в результате оползня, в российском министерстве обороны подсчитали... РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T22:02

2023-08-04T22:02

2023-08-04T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Украина попыталась атаковать Крым и Новороссийск дронами, в Грузии 11 человек погибли в результате оползня, в российском министерстве обороны подсчитали украинские потери с начала наступления. Россия заняла пятое место в рейтинге Всемирного банка и стала первым в списке европейским государством. Московский городской суд вынес приговор Навальному*, а наши вооруженные силы уничтожили украинские склады с топливом и боеприпасами.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в КрымуВооруженные силы РФ отразили в Крыму атаку 13-ти украинских беспилотников. Об этом утром сообщили в российском Минобороны. Как говорится в сообщении ведомства, киевский режим предпринял попытку атаковать беспилотными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова. В итоге 10 аппаратов были уничтожены силами ПВО, 3 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.Также российские системы противовоздушной обороны в ночь на пятницу сбили беспилотники ударного типа над Бердянском и Азовским морем, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.Трагедия в горах: из-за оползня в Грузии погибли 11 человек11 человек погибли и еще около 30 считаются пропавшими без вести в результате схода оползня на курорте Шови в Западной Грузии. Гибель людей подтвердил глава грузинского Минздрава Зураб Азарашвили."В Раче произошла очень серьезная трагедия... Я был максимально близко, и очень тяжело то, что я видел на месте, в эпицентре. Для этого региона это очень большая катастрофа. К сожалению, 11 погибших уже найдены", – заявил министр.Более 43 тысяч солдат и 4900 единиц вооружения: потери ВСУ за два месяцаВ Министерстве обороны России заявили об огромных потерях украинской стороны с начала контрнаступления. По их данным, погибло более 43 тысяч военных и уничтожено свыше 4900 единиц вооружения.Это количество не включает раненых, эвакуированных в украинские и зарубежные госпитали, иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием в тыловых районах.Россия обогнала Германию и заняла 5-е место в рейтинге Всемирного банкаОтличная новость дня – Всемирный банк вывел экономику России за 2022 год на пятое место в мире по уровню роста ВВП. Российская Федерация стала первой в этом списке страной Европы, опередив своего ближайшего соперника – Германию, сообщается в ежегодном докладе Всемирного банка на сайте организации.Пятерка стран мира по уровню ВВП, согласно рейтингу, теперь выглядит так: Китай ($30,327 млрд), США ($25,462 млрд), Индия ($11,874 млрд), Япония ($5,702 млрд), Россия ($5,326 млрд).Украина с уровнем валового внутреннего продукта ВВП в 0,448 млрд долларов заняла в рейтинге Всемирного банка 50-ю позицию.Армия России уничтожила склады с топливом и боеприпасами для ВСУРоссийские войска в зоне СВО за прошедшие сутки уничтожили склады топлива и боеприпасов украинских войск в Донецкой народной республике и Харьковской области, а также два пункта управления беспилотниками. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. Крупные склады уничтожены в районе сел Красное в ДНР и Песчаное в Харьковской области. В Белогорке и Белой Горе Донецкой народной республики поражены два пункта управления БПЛА.Навального* приговорили к 19 годам колонии по делу об экстремизмеВ Москве иноагента Алексея Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме. Выездное судебное заседание состоялось в закрытом режиме в колонии №6 во Владимирской области, где подсудимый отбывал срок за нарушение режима условного осуждения, мошенничество и неуважение к суду.По итогам нового заседания суд признал Навального* виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и призывах к ней, создании НКО, посягающей на права граждан, а также в вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и о реабилитации нацизма.*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://crimea.ria.ru/20230804/khvatit-litsemerit-zakharova-otvetila-blinkenu-na-slova-o-zernovoy-sdelke-1130538304.html

https://crimea.ria.ru/20230804/vsu-za-sutki-poteryali-350-boevikov-i-zapadnuyu-tekhniku-na-4-kh-napravleniyakh-1130538678.html

https://crimea.ria.ru/20230804/natsbank-ukrainy-otsenil-amerikanskiy-patriot-v-10-griven-1130540624.html

https://crimea.ria.ru/20230804/nazvan-skrytyy-motiv-peregovorov-ssha-i-ukrainy-o-garantiyakh-bezopasnosti-1130531530.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), сво, всемирный банк, россия, экономика, новости, грузия, пво, антитеррор