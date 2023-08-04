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Трагедия в горах: из-за оползня в Грузии погибли 11 человек
Трагедия в горах: из-за оползня в Грузии погибли 11 человек - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Трагедия в горах: из-за оползня в Грузии погибли 11 человек
Погибли 11 человек, еще около 30 считаются пропавшими без вести в результате схода оползня на курорте Шови в Западной Грузии. На месте стихийного бедствия... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T17:27
2023-08-04T17:27
2023-08-04T19:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Погибли 11 человек, еще около 30 считаются пропавшими без вести в результате схода оползня на курорте Шови в Западной Грузии. На месте стихийного бедствия работают спасатели, пишет Sputnik Грузия.К этому моменту в Минздраве Грузии уже подтвердили гибель 11 человек в результате схода оползня в Шови, такие данные были озвучены в эфире телекомпании "Имеди" со ссылкой на главу грузинского Минздрава Зураба Азарашвили.Сообщается, что к поисково-спасательным работам на месте трагедии в Шови привлечены около 400 спасателей, вертолеты и спецтехника. Рабочие восстанавливают мосты и дороги.По информации властей, опасности повторного схода оползня в Шови нет.Из зоны стихийного бедствия эвакуированы 210 человек, в том числе дети.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа Днем траура в связи с трагедией.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтопления, оползни: на Кубани перекрыты участки трассы М-4 "Дон"Из-за оползня изменилось расписание движения автобусов в ЛучистоеГрад размером с яйцо: непогода обрушилась на Кубань
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новости, в мире, грузия, происшествия, стихия
Трагедия в горах: из-за оползня в Грузии погибли 11 человек
Оползень на курорте в Грузии: погибли 11 человек и 25 пропали без вести
17:27 04.08.2023 (обновлено: 19:23 04.08.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым.
Погибли 11 человек, еще около 30 считаются пропавшими без вести в результате схода оползня на курорте Шови в Западной Грузии. На месте стихийного бедствия работают спасатели, пишет Sputnik Грузия.
К этому моменту в Минздраве Грузии уже подтвердили гибель 11 человек в результате схода оползня в Шови, такие данные были озвучены в эфире телекомпании "Имеди" со ссылкой на главу грузинского Минздрава Зураба Азарашвили.
"В Раче произошла очень серьезная трагедия... Я был максимально близко, и очень тяжело то, что я видел на месте, в эпицентре. Для этого региона это очень большая катастрофа. К сожалению, 11 погибших уже найдены, ведутся поиски 25 человек", - заявил министр.
Сообщается, что к поисково-спасательным работам на месте трагедии в Шови привлечены около 400 спасателей, вертолеты и спецтехника. Рабочие восстанавливают мосты и дороги.
По информации властей, опасности повторного схода оползня в Шови нет.
Из зоны стихийного бедствия эвакуированы 210 человек, в том числе дети.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа Днем траура в связи с трагедией.
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