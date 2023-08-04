https://crimea.ria.ru/20230804/tragediya-v-gorakh-iz-za-opolznya-gruzii-pogibli-11-chelovek-1130537501.html

Трагедия в горах: из-за оползня в Грузии погибли 11 человек

Трагедия в горах: из-за оползня в Грузии погибли 11 человек - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Трагедия в горах: из-за оползня в Грузии погибли 11 человек

Погибли 11 человек, еще около 30 считаются пропавшими без вести в результате схода оползня на курорте Шови в Западной Грузии. На месте стихийного бедствия... РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T17:27

2023-08-04T17:27

2023-08-04T19:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Погибли 11 человек, еще около 30 считаются пропавшими без вести в результате схода оползня на курорте Шови в Западной Грузии. На месте стихийного бедствия работают спасатели, пишет Sputnik Грузия.К этому моменту в Минздраве Грузии уже подтвердили гибель 11 человек в результате схода оползня в Шови, такие данные были озвучены в эфире телекомпании "Имеди" со ссылкой на главу грузинского Минздрава Зураба Азарашвили.Сообщается, что к поисково-спасательным работам на месте трагедии в Шови привлечены около 400 спасателей, вертолеты и спецтехника. Рабочие восстанавливают мосты и дороги.По информации властей, опасности повторного схода оползня в Шови нет.Из зоны стихийного бедствия эвакуированы 210 человек, в том числе дети.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа Днем траура в связи с трагедией.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтопления, оползни: на Кубани перекрыты участки трассы М-4 "Дон"Из-за оползня изменилось расписание движения автобусов в ЛучистоеГрад размером с яйцо: непогода обрушилась на Кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, в мире, грузия, происшествия, стихия