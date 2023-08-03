https://crimea.ria.ru/20230803/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-3-avgusta-1130520784.html

Главные события и заявления дня: 3 августа

Главные события и заявления дня: 3 августа - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Главные события и заявления дня: 3 августа

Украинские беспилотники сбиты в Калужской области. Путин поддержал идею пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. Потери ВСУ за стуки... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T22:38

2023-08-03T22:38

2023-08-03T22:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники сбиты в Калужской области. Путин поддержал идею пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. Потери ВСУ за стуки превысили 900 человек. На Украине главврачи продавали младенцев иностранцам. Банк России представил логотип цифрового рубля. Умерла Ирина Мирошниченко.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Вражеские беспилотники над КалугойРоссийская система противовоздушной обороны уничтожила шесть беспилотников, которые пытались пролететь ночью над Калужской областью, сообщили в Минобороны .Пострадавших и разрушений нет.В Минобороны России назвали потери ВСУ за суткиПодразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки отразили 12 атак противника на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, уничтожили порядка 920 военнослужащих ВСУ и 48 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Только на Донецком направлении потери противника составили 380 военнослужащих.Российские чиновники пересядут на отечественные автомобилиПрезидент России Владимир Путин поддержал идею отрегулировать законодательство таким образом, чтобы государственные структуры и чиновники пользовались исключительно отечественными автомобилями.В частности, в ходе встречи главы государства с руководителями отдельных предприятий промышленности гендиректор "АвтоВАЗа" Максим Соколов отметил, что в российском законодательстве существует норма, которая запрещает госструктурам прямую покупку зарубежных или низколокализованных автомобилей, но это не относится к лизингу и аренде. Распространение данной законодательной нормы на эти сферы позволила бы защитить отечественный автомобильный рынок.На Украине новорожденных детей продавали иностранцамГоспогранслужба Украины разоблачила преступную группу из руководителей медицинских организаций, продававшую иностранцам новорожденных детей под видом суррогатного материнства. Денежное вознаграждение за младенца составляло от 50 до 70 тысяч евро.Преступники подыскивали женщин, которые соглашались стать суррогатными матерями. За это им обещали 12 тысяч евро. После родов женщин заставляли предоставлять ложные сведения при регистрации ребенка, отказываться от него в пользу иностранца и предоставлять разрешение на его вывоз за границу.Умерла Ирина МирошниченкоНародная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни. Об этом сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.Перед смертью она находилась в больнице в реанимации. Центробанк представил логотип цифрового рубляСовет директоров Банка России утвердил логотип цифрового рубля."Логотип состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности. С одной стороны она повторяет форму традиционной монеты, с другой – перекликается с логотипом Банка России", – говорится с сообщении регулятора.Логотип будет интегрирован в мобильные приложения коммерческих банков. Через них пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.

https://crimea.ria.ru/20230803/kak-dolgo-mozhet-prodlitsya-vtoraya-faza-kontrnastupa-vsu--prognoz-1130511782.html

https://crimea.ria.ru/20230803/v-krymu-poletyat-golovy-rukovoditeli-50-sel-otvetyat-za-sryv-rabot-1130515071.html

https://crimea.ria.ru/20230803/evropa-vedet-porazhennuyu-natsizmom-ukrainu-k-samounichtozheniyu---mnenie-1130507272.html

https://crimea.ria.ru/20230803/irina-miroshnichenko-biografiya-1130511949.html

https://crimea.ria.ru/20230803/dolgi-krymchan-za-zhilischno-kommunalnye-uslugi-priblizilis-k-7-mlrd-rubley-1130493586.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, владимир путин посетил мариуполь, всу (вооруженные силы украины), украина, банк россии, цифровой рубль, ирина мирошниченко, сво, потери всу