https://crimea.ria.ru/20230803/deti-na-eksport-na-ukraine-glavvrachi-prodavali-mladentsev-inostrantsam-1130512414.html

Дети на экспорт: на Украине главврачи продавали младенцев иностранцам

Дети на экспорт: на Украине главврачи продавали младенцев иностранцам - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Дети на экспорт: на Украине главврачи продавали младенцев иностранцам

Госпогранслужба Украины разоблачила преступную группу из руководителей медицинских организаций, продававшую иностранцам новорожденных детей за 50-70 тысяч евро... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T13:33

2023-08-03T13:33

2023-08-03T13:33

новости

в мире

украина

суррогатное материнство

общество

вячеслав володин

министерство иностранных дел рф (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130512154_0:34:960:574_1920x0_80_0_0_47be11fc55c4a5ba0c9b1ae72c85b2b7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Госпогранслужба Украины разоблачила преступную группу из руководителей медицинских организаций, продававшую иностранцам новорожденных детей за 50-70 тысяч евро под видом суррогатного материнства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.По данным ведомства, преступники подыскивали женщин в затруднительном положении, которые соглашались стать суррогатными матерями. За это им обещали 12 тысяч евро. После родов женщин заставляли предоставлять ложные сведения при регистрации ребенка, отказываться от него в пользу иностранца и предоставлять разрешение на его вывоз за границу.Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что сегодня на Украине процветает индустрия суррогатного материнства, которая "поддерживается киевским режимом на самом высоком уровне". По его словам, для торговли детьми, в том числе с целью продажи на органы, нанимаются агенты, которые вербуют молодых женщин по всей стране. Тысячи украинских девушек, чьих супругов забрали на фронт, вынуждены соглашаться на суррогатное материнство, чтобы прокормить себя. При этом данный аморальный бизнес, по словам Володина, управляется из-за рубежа.В июле этого года МИД РФ опубликовал доклад о нарушениях прав детей в процессе международного усыновления в США. В ведомстве, в частности, отметили, что показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне специальной военной операции вызвана, прежде всего, тем, что власти США рассматривали Украину как один из основных источников международного усыновления детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети из ДНР проходят медико-психологическую реабилитацию в КрымуПятеро детей погибли в Херсонской области от обстрелов ВСУ – властиДетский омбудсмен Львова-Белова наладила взаимодействие с Украиной

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, в мире, украина, суррогатное материнство, общество, вячеслав володин, министерство иностранных дел рф (мид рф)