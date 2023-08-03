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Дети на экспорт: на Украине главврачи продавали младенцев иностранцам - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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Дети на экспорт: на Украине главврачи продавали младенцев иностранцам
Дети на экспорт: на Украине главврачи продавали младенцев иностранцам - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Дети на экспорт: на Украине главврачи продавали младенцев иностранцам
Госпогранслужба Украины разоблачила преступную группу из руководителей медицинских организаций, продававшую иностранцам новорожденных детей за 50-70 тысяч евро... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T13:33
2023-08-03T13:33
новости
в мире
украина
суррогатное материнство
общество
вячеслав володин
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Госпогранслужба Украины разоблачила преступную группу из руководителей медицинских организаций, продававшую иностранцам новорожденных детей за 50-70 тысяч евро под видом суррогатного материнства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.По данным ведомства, преступники подыскивали женщин в затруднительном положении, которые соглашались стать суррогатными матерями. За это им обещали 12 тысяч евро. После родов женщин заставляли предоставлять ложные сведения при регистрации ребенка, отказываться от него в пользу иностранца и предоставлять разрешение на его вывоз за границу.Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что сегодня на Украине процветает индустрия суррогатного материнства, которая "поддерживается киевским режимом на самом высоком уровне". По его словам, для торговли детьми, в том числе с целью продажи на органы, нанимаются агенты, которые вербуют молодых женщин по всей стране. Тысячи украинских девушек, чьих супругов забрали на фронт, вынуждены соглашаться на суррогатное материнство, чтобы прокормить себя. При этом данный аморальный бизнес, по словам Володина, управляется из-за рубежа.В июле этого года МИД РФ опубликовал доклад о нарушениях прав детей в процессе международного усыновления в США. В ведомстве, в частности, отметили, что показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне специальной военной операции вызвана, прежде всего, тем, что власти США рассматривали Украину как один из основных источников международного усыновления детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети из ДНР проходят медико-психологическую реабилитацию в КрымуПятеро детей погибли в Херсонской области от обстрелов ВСУ – властиДетский омбудсмен Львова-Белова наладила взаимодействие с Украиной
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, в мире, украина, суррогатное материнство, общество, вячеслав володин, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Дети на экспорт: на Украине главврачи продавали младенцев иностранцам

В Закарпатье разоблачили банду главврачей, продававшую иностранцам новорожденных детей

13:33 03.08.2023
 
© SputnikНа Украине разоблачили преступную группу, продававшую иностранцам новорожденных детей
На Украине разоблачили преступную группу, продававшую иностранцам новорожденных детей
© Sputnik
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Госпогранслужба Украины разоблачила преступную группу из руководителей медицинских организаций, продававшую иностранцам новорожденных детей за 50-70 тысяч евро под видом суррогатного материнства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Группа из 12 человек продавала новорожденных детей иностранцам под видом суррогатного материнства. Организаторы схемы были руководителями медицинских учреждений. Денежное вознаграждение за младенца – от 50 до 70 тысяч евро", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, преступники подыскивали женщин в затруднительном положении, которые соглашались стать суррогатными матерями. За это им обещали 12 тысяч евро. После родов женщин заставляли предоставлять ложные сведения при регистрации ребенка, отказываться от него в пользу иностранца и предоставлять разрешение на его вывоз за границу.
Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что сегодня на Украине процветает индустрия суррогатного материнства, которая "поддерживается киевским режимом на самом высоком уровне". По его словам, для торговли детьми, в том числе с целью продажи на органы, нанимаются агенты, которые вербуют молодых женщин по всей стране. Тысячи украинских девушек, чьих супругов забрали на фронт, вынуждены соглашаться на суррогатное материнство, чтобы прокормить себя. При этом данный аморальный бизнес, по словам Володина, управляется из-за рубежа.
В июле этого года МИД РФ опубликовал доклад о нарушениях прав детей в процессе международного усыновления в США. В ведомстве, в частности, отметили, что показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне специальной военной операции вызвана, прежде всего, тем, что власти США рассматривали Украину как один из основных источников международного усыновления детей.
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НовостиВ миреУкраинаСуррогатное материнствоОбществоВячеслав ВолодинМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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