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МИД РФ: США рассматривают Украину как основной источник усыновления детей - РИА Новости Крым, 12.07.2023
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МИД РФ: США рассматривают Украину как основной источник усыновления детей
МИД РФ: США рассматривают Украину как основной источник усыновления детей - РИА Новости Крым, 12.07.2023
МИД РФ: США рассматривают Украину как основной источник усыновления детей
Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне специальной военной операции вызвана, прежде всего, тем, что власти США рассматривали Украину как... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T12:06
2023-07-12T12:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне специальной военной операции вызвана, прежде всего, тем, что власти США рассматривали Украину как один из основных источников международного усыновления детей. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.Международное усыновление в США непрозрачно и коррумпированоСообщается, что российское внешнеполитическое ведомство подготовило доклад о нарушениях прав детей в процессе международного усыновления в США. Как отметили в министерстве, эта тема приобрела особую остроту после вынужденного начала СВО по демилитаризации и денацификации Украины и защите Донбасса.В МИД напомнили, что США остаются единственным государством, не ратифицировавшим Конвенцию ООН о правах ребенка, в которой закреплены базовые стандарты всеобъемлющей защиты прав детей.При этом процесс международного усыновления в США является "непрозрачным, коррумпированным, подверженным политической неоколониальной конъюнктуре", подчеркнули в ведомстве. В частности, американские власти, как демократические, так и республиканские, упорно отказываются от заключения соответствующих двусторонних соглашений с государствами происхождения приемных детей.Во внешнеполитическом ведомстве также констатировали, что в процессе усыновления российских детей американскими гражданами до введения в 2013 году запрета на эту практику место многочисленные случаи грубейших нарушений прав несовершеннолетних россиян, включая тяжкие преступления: убийства, изнасилования, нанесение телесных повреждений и издевательства. При этом по нарастающей происходили незаконные "усыновления" однополыми парами и "переуступки родительских прав" посторонним лицам.Госдеп умалчивает о преступлениях против российских детей"Госдепартамент США систематически замалчивал многочисленные резонансные нарушения уголовного, административного, миграционного, социального законодательства США, имевшие место при усыновлении российских детей, не отражая эту информацию в своих ежегодных профильных докладах", - говорится в заявлении.В МИД России также указали, что власти США неоднократно скрывали судебно-медицинские документы, касающиеся дел пострадавших детей из России, отказывали в предоставлении консульского доступа к несовершеннолетним, ставшим жертвами физического и сексуального насилия. Игнорировались соответствующие запросы российских компетентных органов власти, в том числе Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.Ранее Госдума инициировала парламентское расследование преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних. Задача расследования — сформировать доказательную базу, чтобы передать ее справедливому суду, предать все материалы гласности, а также направить в национальные парламенты других стран.На территории ДНР и ЛНР уже работают специальные комиссии, которые фиксируют доказательства преступлений военно-политического руководства Украины против мирного населения.Ранее сообщалось о задержании в Москве гражданки Украины, которая планировала вывезти из новых регионов детей-сирот за рубеж. Злоумышленника действовала по заданию фонда Save Ukraine, который сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ).В марте прошлого года президент России Владимир Путин упростил вступление в российское гражданство для детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Действие указа распространилось на детей, которые остались без попечения родителей, и недееспособных граждан ДНР, ЛНР и Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети из ДНР проходят медико-психологическую реабилитацию в КрымуПятеро детей погибли в Херсонской области от обстрелов ВСУ – властиДетский омбудсмен Львова-Белова наладила взаимодействие с Украиной
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министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, сша, общество, новости, оон, дети, в мире
МИД РФ: США рассматривают Украину как основной источник усыновления детей

МИД РФ: США рассматривают Украину как один из источников международного усыновления детей

12:06 12.07.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне специальной военной операции вызвана, прежде всего, тем, что власти США рассматривали Украину как один из основных источников международного усыновления детей. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Международное усыновление в США непрозрачно и коррумпировано

Сообщается, что российское внешнеполитическое ведомство подготовило доклад о нарушениях прав детей в процессе международного усыновления в США. Как отметили в министерстве, эта тема приобрела особую остроту после вынужденного начала СВО по демилитаризации и денацификации Украины и защите Донбасса.
"Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО вызвана, прежде всего, тем, что американские власти рассматривали Украину в качестве одного из основных источников международного усыновления детей, преимущественно славянского происхождения", - говорится в заявлении.
В МИД напомнили, что США остаются единственным государством, не ратифицировавшим Конвенцию ООН о правах ребенка, в которой закреплены базовые стандарты всеобъемлющей защиты прав детей.
При этом процесс международного усыновления в США является "непрозрачным, коррумпированным, подверженным политической неоколониальной конъюнктуре", подчеркнули в ведомстве. В частности, американские власти, как демократические, так и республиканские, упорно отказываются от заключения соответствующих двусторонних соглашений с государствами происхождения приемных детей.
Во внешнеполитическом ведомстве также констатировали, что в процессе усыновления российских детей американскими гражданами до введения в 2013 году запрета на эту практику место многочисленные случаи грубейших нарушений прав несовершеннолетних россиян, включая тяжкие преступления: убийства, изнасилования, нанесение телесных повреждений и издевательства. При этом по нарастающей происходили незаконные "усыновления" однополыми парами и "переуступки родительских прав" посторонним лицам.

Госдеп умалчивает о преступлениях против российских детей

"Госдепартамент США систематически замалчивал многочисленные резонансные нарушения уголовного, административного, миграционного, социального законодательства США, имевшие место при усыновлении российских детей, не отражая эту информацию в своих ежегодных профильных докладах", - говорится в заявлении.
В МИД России также указали, что власти США неоднократно скрывали судебно-медицинские документы, касающиеся дел пострадавших детей из России, отказывали в предоставлении консульского доступа к несовершеннолетним, ставшим жертвами физического и сексуального насилия. Игнорировались соответствующие запросы российских компетентных органов власти, в том числе Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.
"Попытки США позиционировать себя на международной арене в числе главных поборников прав детей не подкреплены ни соответствующей внутренней законодательной базой, ни правоприменительной практикой. Выстроенная в Соединенных Штатах система в сфере защиты прав детей неадекватна вызовам времени", - резюмировали в ведомстве.
Ранее Госдума инициировала парламентское расследование преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних. Задача расследования — сформировать доказательную базу, чтобы передать ее справедливому суду, предать все материалы гласности, а также направить в национальные парламенты других стран.
На территории ДНР и ЛНР уже работают специальные комиссии, которые фиксируют доказательства преступлений военно-политического руководства Украины против мирного населения.
Ранее сообщалось о задержании в Москве гражданки Украины, которая планировала вывезти из новых регионов детей-сирот за рубеж. Злоумышленника действовала по заданию фонда Save Ukraine, который сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ).
В марте прошлого года президент России Владимир Путин упростил вступление в российское гражданство для детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Действие указа распространилось на детей, которые остались без попечения родителей, и недееспособных граждан ДНР, ЛНР и Украины.
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