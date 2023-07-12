https://crimea.ria.ru/20230712/mid-rf-ssha-rassmatrivayut-ukrainu-kak-osnovnoy-istochnik-usynovleniya-detey-1130003659.html

МИД РФ: США рассматривают Украину как основной источник усыновления детей

МИД РФ: США рассматривают Украину как основной источник усыновления детей - РИА Новости Крым, 12.07.2023

МИД РФ: США рассматривают Украину как основной источник усыновления детей

Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне специальной военной операции вызвана, прежде всего, тем, что власти США рассматривали Украину как... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T12:06

2023-07-12T12:06

2023-07-12T12:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне специальной военной операции вызвана, прежде всего, тем, что власти США рассматривали Украину как один из основных источников международного усыновления детей. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.Международное усыновление в США непрозрачно и коррумпированоСообщается, что российское внешнеполитическое ведомство подготовило доклад о нарушениях прав детей в процессе международного усыновления в США. Как отметили в министерстве, эта тема приобрела особую остроту после вынужденного начала СВО по демилитаризации и денацификации Украины и защите Донбасса.В МИД напомнили, что США остаются единственным государством, не ратифицировавшим Конвенцию ООН о правах ребенка, в которой закреплены базовые стандарты всеобъемлющей защиты прав детей.При этом процесс международного усыновления в США является "непрозрачным, коррумпированным, подверженным политической неоколониальной конъюнктуре", подчеркнули в ведомстве. В частности, американские власти, как демократические, так и республиканские, упорно отказываются от заключения соответствующих двусторонних соглашений с государствами происхождения приемных детей.Во внешнеполитическом ведомстве также констатировали, что в процессе усыновления российских детей американскими гражданами до введения в 2013 году запрета на эту практику место многочисленные случаи грубейших нарушений прав несовершеннолетних россиян, включая тяжкие преступления: убийства, изнасилования, нанесение телесных повреждений и издевательства. При этом по нарастающей происходили незаконные "усыновления" однополыми парами и "переуступки родительских прав" посторонним лицам.Госдеп умалчивает о преступлениях против российских детей"Госдепартамент США систематически замалчивал многочисленные резонансные нарушения уголовного, административного, миграционного, социального законодательства США, имевшие место при усыновлении российских детей, не отражая эту информацию в своих ежегодных профильных докладах", - говорится в заявлении.В МИД России также указали, что власти США неоднократно скрывали судебно-медицинские документы, касающиеся дел пострадавших детей из России, отказывали в предоставлении консульского доступа к несовершеннолетним, ставшим жертвами физического и сексуального насилия. Игнорировались соответствующие запросы российских компетентных органов власти, в том числе Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.Ранее Госдума инициировала парламентское расследование преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних. Задача расследования — сформировать доказательную базу, чтобы передать ее справедливому суду, предать все материалы гласности, а также направить в национальные парламенты других стран.На территории ДНР и ЛНР уже работают специальные комиссии, которые фиксируют доказательства преступлений военно-политического руководства Украины против мирного населения.Ранее сообщалось о задержании в Москве гражданки Украины, которая планировала вывезти из новых регионов детей-сирот за рубеж. Злоумышленника действовала по заданию фонда Save Ukraine, который сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ).В марте прошлого года президент России Владимир Путин упростил вступление в российское гражданство для детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Действие указа распространилось на детей, которые остались без попечения родителей, и недееспособных граждан ДНР, ЛНР и Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети из ДНР проходят медико-психологическую реабилитацию в КрымуПятеро детей погибли в Херсонской области от обстрелов ВСУ – властиДетский омбудсмен Львова-Белова наладила взаимодействие с Украиной

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, сша, общество, новости, оон, дети, в мире