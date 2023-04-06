https://crimea.ria.ru/20230406/detskiy-ombudsmen-lvova-belova-naladila-vzaimodeystvie-s-ukrainoy-1128012023.html

Детский омбудсмен Львова-Белова наладила взаимодействие с Украиной

Детский омбудсмен Львова-Белова наладила взаимодействие с Украиной - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Детский омбудсмен Львова-Белова наладила взаимодействие с Украиной

Родители, которые приняли решение остаться на территории Украины или выехать в Европу, забирали своих детей из крымских лагерей в сопровождении "специальных... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T19:51

2023-04-06T19:51

2023-04-06T19:51

мария львова-белова

уполномоченный по правам ребенка в республике крым ирина клюева

радио "спутник в крыму"

украина

россия

херсон

херсонская область

дети

общество

отдых

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Родители, которые приняли решение остаться на территории Украины или выехать в Европу, забирали своих детей из крымских лагерей в сопровождении "специальных волонтеров". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала уполномоченный по правам ребенка в РК Ирина Клюева, отметив, что по этому вопросу детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой удалось наладить некоторое взаимодействие с Украиной.Украинские волонтеры сопровождали родителейРодители, которые решили вернуться на Украину, забрав ребенка, который с октября находился в Крыму на отдыхе, въезжали на территорию полуострова при помощи "специальных волонтеров".Также она отметила, что это "волонтеры не с российской стороны", по этому вопросу удалось наладить некоторое взаимодействие с Украиной."Мария Алексеевна (Львова-Белова – ред.) пытается найти разные варианты, рычаги, через волонтеров, через Красный крест. Естественно, Украина сопровождает этих родителей на протяжении всей дороги. Они едут из Украины в Киев, оттуда в Польшу, дальше – в Белоруссию, а потом в Крым добираются", - отметила крымский омбудсмен.Важно, что "специальных волонтеров", сопровождающих родителей в Крым, на территорию лагеря не пустили, на это имели право только законные представители детей.Дети жили в Крыму по договоренностиУполномоченный по правам ребенка в Республике Крым напомнила, что в октябре 2022 года, когда началось обострение в Херсонской области, руководство Крыма пригласило на отдых и оздоровление детей с этих территорий. Тогда пять детских санаториев разместили у себя 2360 человек. Все дети приехали с доверенностями от родителей, в сопровождении своих преподавателей.По словам Клюевой, к детям приходили преподаватели, учебный процесс не прерывался. У детей в Крыму было пятиразовое питание, их не только учили, но и лечили, всячески заботились.Также она отметила, что к концу 2022 года большая часть родителей уже определилась со своим местом проживания, "приехали и забрали своих детей". В феврале 2023 года в крымских лагерях осталось 98 детей, их объединили на территории детского лагеря "Лучистый" в Евпатории."Около 50% родителей этих оставшихся детей находились на территории РФ и решали вопросы со своим обустройством, и по этой причине пока не забирали детей. Остальные 50% родителей находились на территории Украины и за ее пределами, но связь и с ними была налажена", - отметила она.Не всех детей забралиСейчас по информации Клюевой в Крыму остаются 14 детей.Так, по ее словам, есть ребенок, родители которого сейчас в Португалии и у них нет возможности приехать, есть 17-летний студент, который хочет жить в общежитии при вузе, есть ребенок, который ждет, пока его отец, освоившийся из мест заключения, оформит документы. Еще одну девочку, родители которой были лишены родительских прав еще на территории Херсона, сотрудники лагеря хотят взять под опеку, так "сроднились"."Мы не вывозили детей. Сейчас практически все дети возвращены родителям, ни по одному из детей нет острых ситуаций. Но мировой общественности об этом не дают рассказать", - сказала Клюева. И напомнила, что Британия заблокировала трансляцию выступления российской детской омбудсмена Львовой-Беловойв Совбезе ООН, которая проходила с среду, 5 апреля.Ранее сообщалось, что в 2022 году почти 8 тысяч детей из новых регионов РФ отдохнули в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 300 детей из Донбасса прибыли на отдых в КрымБолее ста детей из Херсонской области приехали в Крым на отдыхДети участников спецоперации из Севастополя получат путевки в лагеря

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