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Главные новости Крыма: 1 августа - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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Главные новости Крыма: 1 августа
Главные новости Крыма: 1 августа - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Главные новости Крыма: 1 августа
РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T22:24
2023-08-01T21:30
крым
новости крыма
главное за день
михаил развожаев
сергей аксенов
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
вода в крыму
чф рф (черноморский флот российской федерации)
народная дипломатия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе сбит беспилотник – произошел подрыв на земле. ВСУ попытались атаковать корабли Черноморского флота. Общественник из Греции повезет из Крыма гумпомощь для новых регионов. В Севастополе беженцы из Херсона смогут купить жилье – деньги получены. Спецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма. Для рыболовов Керченский пролив открыт. Журналист из Норвегии рассказал правду о Крыме. Северо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Беспилотник в Севастополе В Севастополе вечером во вторник упал беспилотник, у горы Кара-Коба, в результате подрыва на земле произошло возгорание растительности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, дрон был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы и сдетонировал на месте падения. Сейчас на месте работают специалисты, которые определят тип беспилотника.Атака на корабли ЧФВ ночь на 1 августа ВСУ предприняли попытку атаковать корабли ЧФ тремя морскими безэкипажными катерами."Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя", - сообщили подробности в оборонном ведомстве.Иностранцы везут гумпомощьВ ближайшие недели в Крым прибудет общественный деятель, народный дипломат из Греции с миссией доставить гуманитарный груз жителям новых субъектов РФ. Об этом сообщил председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в пресс-центре РИА Новости Крым."Как вы знаете, недавно у нас был народный дипломат из Германии (общественник из Баварии Хайнрих Гинц – ред.), который проехал порядка семи тысяч километров на микроавтобусе и привез гуманитарную помощь для жителей Херсонской области… Сейчас мы готовим приезд гражданина Греции с таким же гуманитарным визитом на освобожденные территории", - сказал Гемпель.Выделят деньги на жилье для беженцевСевастополь получит из федеральных средств более 800 миллионов рублей на оплату жилья для беженцев из Херсонской области."Фонд развития территорий перечислил Севастополю первые 234,2 млн рублей. Поступившие средства позволят начать выплаты по заявкам на приобретение жилых помещений жителям города Херсона и части Херсонской области, прибывшим в город Севастополь на постоянное место жительства. Средства поступят на счета продавцов до конца недели", – сообщил губернатор Михаил Развожаев.Попытка покушения на министра курортов Крым - дело ушло в судЖитель крымского поселка Советский предстанет перед судом за пособничество в приготовлении к заказному убийству министра курортов и туризма Крыма, планируемому спецслужбами Украины. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону."Летом 2022 года представитель спецслужб Украины, который запланировал преступления в отношении высокопоставленных должностных лиц органов власти Республики Крым, склонил к сотрудничеству жителя поселка Советский. Заказчик, находясь на территории соседнего государства, за вознаграждение поручил подготовить и согласовать действия по совершению убийства министра курортов и туризма, предоставить ему информацию о конспирации и путях отхода после преступления", - говорится в сообщении.Керченский пролив открыт для рыболововОграничительные меры, которые были введены Минобороны РФ для гражданского судоходства в акватории Керченского пролива, существенно не повлияют на работу крымских рыболовов. Об этом заявил глава Крыма Крым Сергей Аксенов.Как сообщалось, что в Керченском проливе ограничено движение судов, надувных плавсредств, гидроциклов, саб-бордов. Соответствующее решение принято Минобороны РФ."По рыболовству мы все урегулировали, нашли инструменты - никто препятствовать им не будет. Глобально ограничения не повлияют на отрасль", - сказал Аксенов.В Норвегии крымчан считают русскимиНорвежский доктор исторических наук, независимый журналист и автор канала на YouTube Бьерн Нистад во время визита в Крым заявил, что крымчане всегда считали себя русскими и тяготели к возвращению в Россию. "Крымчане всегда говорили, что они русские. Это факт. Я помню, когда еще Крым был украинским, и тогда люди говорили и верили, что полуостров станет частью России. Тогда я думал, что это немного наивно, а потом вот так... Мы видим, что здесь все спокойно и нормально, почти как в Норвегии", - рассказал он РИА Новости Крым.Сколько воды осталось в Северо-Крымском каналеЗапасов воды в Северо-Крымском канале хватит на 2,5-3 месяца, но рисков по обеспечению крымчан питьевой водой нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов."В Крыму сохраняется достаточное количество запасов воды для бытовых нужд. На сегодняшний день наполнение водохранилищ приличное. Продолжается работа по закачке воды из подземных источников. Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет", – написал он в своем Telegram-канале.В то же время, по словам Аксенова, уровень воды в Северо-Крымском канале постепенно снижается, в том числе из-за того, что продолжается орошение сельскохозяйственных земель.
https://crimea.ria.ru/20230801/padenie-bpla-v-sevastopole--gubernator-pokazal-posledstviya-1130479272.html
https://crimea.ria.ru/20230801/krym-budet-nalazhivat-tesnye-svyazi-s-obschestvennikami-kitaya-i-turtsii-1130475169.html
https://crimea.ria.ru/20230801/mesyats-protivorechiy-astrolog-sdelal-prognoz-dlya-kryma-i-mira-1130438295.html
https://crimea.ria.ru/20230801/o-chem-molchat-soldaty-posttravmaticheskiy-sindrom-i-borba-s-nim-1130476249.html
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крым, новости крыма, главное за день, михаил развожаев, сергей аксенов, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), вода в крыму, чф рф (черноморский флот российской федерации), народная дипломатия, бьерн нистад, юрий гемпель
Главные новости Крыма: 1 августа

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 1 августа

22:24 01.08.2023
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюМашина МЧС в Севастополе
Машина МЧС в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе сбит беспилотник – произошел подрыв на земле. ВСУ попытались атаковать корабли Черноморского флота. Общественник из Греции повезет из Крыма гумпомощь для новых регионов. В Севастополе беженцы из Херсона смогут купить жилье – деньги получены. Спецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма. Для рыболовов Керченский пролив открыт. Журналист из Норвегии рассказал правду о Крыме. Северо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищах.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Беспилотник в Севастополе

В Севастополе вечером во вторник упал беспилотник, у горы Кара-Коба, в результате подрыва на земле произошло возгорание растительности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, дрон был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы и сдетонировал на месте падения.
"Никаких последствий нет, возгорание в поле пожарные расчеты оперативно потушили. Спасибо всем оперативным службам за четкие и слаженные действия", - сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Сейчас на месте работают специалисты, которые определят тип беспилотника.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на месте падения и взрыва беспилотника
20:30
Падение БПЛА в Севастополе – губернатор показал последствия

Атака на корабли ЧФ

В ночь на 1 августа ВСУ предприняли попытку атаковать корабли ЧФ тремя морскими безэкипажными катерами.
"Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя", - сообщили подробности в оборонном ведомстве.

Иностранцы везут гумпомощь

В ближайшие недели в Крым прибудет общественный деятель, народный дипломат из Греции с миссией доставить гуманитарный груз жителям новых субъектов РФ. Об этом сообщил председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Как вы знаете, недавно у нас был народный дипломат из Германии (общественник из Баварии Хайнрих Гинц – ред.), который проехал порядка семи тысяч километров на микроавтобусе и привез гуманитарную помощь для жителей Херсонской области… Сейчас мы готовим приезд гражданина Греции с таким же гуманитарным визитом на освобожденные территории", - сказал Гемпель.
Флаг республики Крым - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
18:34
Крым будет налаживать тесные связи с общественниками Китая и Турции

Выделят деньги на жилье для беженцев

Севастополь получит из федеральных средств более 800 миллионов рублей на оплату жилья для беженцев из Херсонской области.
"Фонд развития территорий перечислил Севастополю первые 234,2 млн рублей. Поступившие средства позволят начать выплаты по заявкам на приобретение жилых помещений жителям города Херсона и части Херсонской области, прибывшим в город Севастополь на постоянное место жительства. Средства поступят на счета продавцов до конца недели", – сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Попытка покушения на министра курортов Крым - дело ушло в суд

Житель крымского поселка Советский предстанет перед судом за пособничество в приготовлении к заказному убийству министра курортов и туризма Крыма, планируемому спецслужбами Украины. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.
"Летом 2022 года представитель спецслужб Украины, который запланировал преступления в отношении высокопоставленных должностных лиц органов власти Республики Крым, склонил к сотрудничеству жителя поселка Советский. Заказчик, находясь на территории соседнего государства, за вознаграждение поручил подготовить и согласовать действия по совершению убийства министра курортов и туризма, предоставить ему информацию о конспирации и путях отхода после преступления", - говорится в сообщении.

Керченский пролив открыт для рыболовов

Ограничительные меры, которые были введены Минобороны РФ для гражданского судоходства в акватории Керченского пролива, существенно не повлияют на работу крымских рыболовов. Об этом заявил глава Крыма Крым Сергей Аксенов.
Как сообщалось, что в Керченском проливе ограничено движение судов, надувных плавсредств, гидроциклов, саб-бордов. Соответствующее решение принято Минобороны РФ.
"По рыболовству мы все урегулировали, нашли инструменты - никто препятствовать им не будет. Глобально ограничения не повлияют на отрасль", - сказал Аксенов.
Астрологический прогноз - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
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Месяц противоречий: астролог сделал прогноз для Крыма и мира

В Норвегии крымчан считают русскими

Норвежский доктор исторических наук, независимый журналист и автор канала на YouTube Бьерн Нистад во время визита в Крым заявил, что крымчане всегда считали себя русскими и тяготели к возвращению в Россию.
"Крымчане всегда говорили, что они русские. Это факт. Я помню, когда еще Крым был украинским, и тогда люди говорили и верили, что полуостров станет частью России. Тогда я думал, что это немного наивно, а потом вот так... Мы видим, что здесь все спокойно и нормально, почти как в Норвегии", - рассказал он РИА Новости Крым.

Сколько воды осталось в Северо-Крымском канале

Запасов воды в Северо-Крымском канале хватит на 2,5-3 месяца, но рисков по обеспечению крымчан питьевой водой нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"В Крыму сохраняется достаточное количество запасов воды для бытовых нужд. На сегодняшний день наполнение водохранилищ приличное. Продолжается работа по закачке воды из подземных источников. Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет", – написал он в своем Telegram-канале.
В то же время, по словам Аксенова, уровень воды в Северо-Крымском канале постепенно снижается, в том числе из-за того, что продолжается орошение сельскохозяйственных земель.
Раненые солдаты в госпитале Симферополя - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
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21:47Главные события и заявления дня: 1 августа
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