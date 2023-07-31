https://crimea.ria.ru/20230731/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-31-iyulya-1130458345.html

Главные события и заявления дня: 31 июля

Главные события и заявления дня: 31 июля - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Главные события и заявления дня: 31 июля

Украинские националисты нанесли удар по центр Донецка: погибли два человека. Российские войска выбили боевиков из Старомайорского. ВСУ за июль потеряли 21... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T21:48

2023-07-31T21:48

2023-07-31T21:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Украинские националисты нанесли удар по центр Донецка: погибли два человека. Российские войска выбили боевиков из Старомайорского. ВСУ за июль потеряли 21 тысячу военнослужащих и более двух тысячи единиц техники. Владимир Путин подписал закон о штрафе в 30 тысяч рублей за неявку в военкомат. Патрушев рассказал о попытках западных спецслужб разжечь сепаратизм в Карелии. ВС России уничтожили цех по сборке беспилотников под Харьковом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ нанесли удар по центру ДонецкаУкраинские боевики утром в понедельник обстреляли центр Донецка. Под удар попал пассажирский автобус. По информации врио главы ДНР Дениса Пушилина, два человека погибли и шесть получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.Повреждены жилые дома, нотариальная контора, легковые автомобили.Украинских боевиков выбили из СтаромайорскогоПо словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, российские войска смогли выбить противника из населенного пункта Старомайорское, имеющего важное тактическое значение. По словам Пушилина, ВСУ понесли большие потери в личном составе и технике.Он также отметил, что Вооруженные силы РФ добиваются определенного успеха, выбивая противника с ранее занятых позиций, и буквально ежедневно практически улучшая свои позиции".При этом за последние дни самые ожесточенные боестолкновения происходят на Угледарском направлении.Потери ВСУ за июльМинистр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил, что за прошедший месяц в результате успешных действий российских войск потери противника составили 20 824 военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения. В их числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.Руководитель ведомства также отметил, что российские войска в ходе специальной военной операции освободили от националистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении. При этом благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено.За неявку в военкомат будут штрафовать на 30 тысяч рублейПрезидент России Владимир Путин подписал закон об увеличении суммы штрафа за неявку в военкомат по повестке и до пяти тысяч рублей – за несообщение в военкомат сведений об изменении семейного положения, образования, должности, о смене места работы или учебы либо о переезде на новое место жительства.Изначально в тексте поправок в Кодекс об административных правонарушениях была прописана сумма штрафа в 40–50 тысяч рублей вместо прежних 500-3000 рублей. Эти цифры были одобрены депутатами во втором чтении.Спецслужбы Запада хотят "раскачать" КарелиюЗарубежные спецслужбы активизировали стимуляцию сепаратистских настроений в Карелии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Петрозаводске.По его словам, цель таких действий – дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в республике.Для ее реализации в Карелии через социальные сети распространяются экстремистские призывы и информация о планах по созданию националистического батальона "Карелия", формируемого в том числе из граждан Финляндии.Секретарь Совбеза РФ также добавил, что за последние полгода в регионе пресекли 10 преступлений террористической направленности, планируемых западными и украинскими спецслужбами.Под Харьковом уничтожен украинский цех по сборке беспилотниковВооруженные силы РФ уничтожили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области, сообщило Минобороны России.Кроме того, возле Веселого Запорожской области поражен штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ.Также у населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады украинских сил.

https://crimea.ria.ru/20230731/vsu-udarili-v-magazin-v-zaporozhskom-sele-est-pogibshie-i-ranenye-1130458827.html

https://crimea.ria.ru/20230731/novye-povestki-i-tsifrovye-rubli-chto-zhdet-rossiyan-v-avguste-1130451116.html

https://crimea.ria.ru/20230731/kto-oplatit-kreditnye-dolgi-pogibshikh-uchastnikov-svo-1130454460.html

https://crimea.ria.ru/20230731/nikakikh-predposylok-dlya-mirnogo-resheniya-konflikta-net--kreml-1130436095.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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