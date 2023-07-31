https://crimea.ria.ru/20230731/tsekh-po-sborke-bespilotnikov-unichtozhen-v-kharkovskoy-oblasti-1130449154.html

Цех по сборке беспилотников уничтожен в Харьковской области

Цех по сборке беспилотников уничтожен в Харьковской области - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Цех по сборке беспилотников уничтожен в Харьковской области

Российские войска уничтожили цех по сборке беспилотников для украинских войск в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T17:10

2023-07-31T17:10

2023-07-31T17:10

министерство обороны рф

сергей шойгу

беспилотник (бпла, дрон)

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

сво

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили цех по сборке беспилотников для украинских войск в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также у населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады украинских сил.В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 107 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что Вооруженные силы России приняли дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря в связи с террористическими атаками киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – ШойгуНад Крымом сбили 25 беспилотниковВС РФ нанесли удары по аэродромам и складам западной техники на Украине

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сергей шойгу, беспилотник (бпла, дрон), харьковская область, донецкая народная республика (днр), сво, потери всу