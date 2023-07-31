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Цех по сборке беспилотников уничтожен в Харьковской области
Цех по сборке беспилотников уничтожен в Харьковской области - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Цех по сборке беспилотников уничтожен в Харьковской области
Российские войска уничтожили цех по сборке беспилотников для украинских войск в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T17:10
2023-07-31T17:10
2023-07-31T17:10
министерство обороны рф
сергей шойгу
беспилотник (бпла, дрон)
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
сво
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили цех по сборке беспилотников для украинских войск в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также у населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады украинских сил.В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 107 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что Вооруженные силы России приняли дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря в связи с террористическими атаками киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – ШойгуНад Крымом сбили 25 беспилотниковВС РФ нанесли удары по аэродромам и складам западной техники на Украине
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, сергей шойгу, беспилотник (бпла, дрон), харьковская область, донецкая народная республика (днр), сво, потери всу
Цех по сборке беспилотников уничтожен в Харьковской области
Минобороны: сборочный цех беспилотников для ВСУ уничтожен в Харьковской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили цех по сборке беспилотников для украинских войск в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. Возле Веселого Запорожской области поражен штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ", - говорится в сообщении.
Также у населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады украинских сил.
В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 107 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что Вооруженные силы России приняли дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря в связи с террористическими атаками киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры.
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