https://crimea.ria.ru/20230731/patrushev-spetssluzhby-zapada-khotyat-sozdat-separatistskiy-natsbat-v-karelii-1130450843.html

Патрушев: спецслужбы Запада хотят создать сепаратистский нацбат в Карелии

Патрушев: спецслужбы Запада хотят создать сепаратистский нацбат в Карелии - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Патрушев: спецслужбы Запада хотят создать сепаратистский нацбат в Карелии

Зарубежные спецслужбы активизировали стимуляцию сепаратистских настроений в Карелии, сообщается о планах создать в республике сепаратистский националистический... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T18:46

2023-07-31T18:46

2023-07-31T18:46

николай патрушев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Зарубежные спецслужбы активизировали стимуляцию сепаратистских настроений в Карелии, сообщается о планах создать в республике сепаратистский националистический батальон "Карелия", в том числе из граждан Финляндии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Петрозаводске.Он также сообщил, что за последние полгода в Карелии пресекли 10 преступлений террористической направленности, планируемых западными и украинскими спецслужбами.Секретарь Совбеза РФ призвал власти Карелии "незамедлительно пресекать деятельность прозападных некоммерческих неправительственных и религиозных организаций, инспирирующих сепаратистские и экстремистские настроения у населения".Кроме того, по его словам, в республике необходимо усилить работу по выявлению и пресечению преступлений террористического характера, обеспечить антитеррористическую защищенность транспортной инфраструктуры, энергетических, биологически и химически опасных объектов, гидротехнических сооружений, образовательных организаций и иных мест массового пребывания людей.Ранее Патрушев заявлял, что коллективный Запад направляет колоссальные средства и ресурсы на подрыв внутреннего единства российского народа, деморализацию российских граждан путем внушения им чувства неполноценности.В частности, по его словам, сразу несколько американских фондов представили вашингтонской элите так называемые научные работы под названием "Несостоявшееся государство: руководство по расколу России".Кроме того, по заказу Госдепартамента и оборонного ведомства ведется целенаправленная разработка сценариев, направленных на поддержание нестабильной обстановки в соседних с Россией государствах и разжигание внутрироссийского сепаратизма.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественникаПутин: противники России – недоумки с неоколониальными идеямиМусульмане Крыма вносят большой вклад в развитие региона – Аксенов

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николай патрушев, карелия, безопасность, россия, новости, совет безопасности рф, антитеррор, общество