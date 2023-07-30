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В Ростовской области упал беспилотник – есть повреждения - РИА Новости Крым, 30.07.2023
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В Ростовской области упал беспилотник – есть повреждения
В Ростовской области упал беспилотник – есть повреждения - РИА Новости Крым, 30.07.2023
В Ростовской области упал беспилотник – есть повреждения
Вечером в воскресенье в Ростовской области упал беспилотник, есть повреждения жилого дома и частного автомобиля. Об этом сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T22:04
2023-07-30T22:14
ростовская область
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
василий голубев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье в Ростовской области упал беспилотник, есть повреждения жилого дома и частного автомобиля. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Инцидент произошел в хуторе Дарагановка Неклиновского района.По его информации, принадлежность БПЛА устанавливают специалисты Минобороны.В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. Эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома. В воскресенье число обратившихся за помощью выросло до 22 человек, среди них есть ребенок.Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим произвел атаку на город с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200. Системы ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города. Следком возбудил дело о теракте после ракетного удара по Таганрогу.Позже ведомство сообщило о перехвате второй модифицированной ракеты С-200 в небе над Ростовской областью. ПВО перехватили ее в районе города Азов, обломки упали в безлюдной местности.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших от теракта в Таганроге выросло до 22 человекДве женщины пострадали при ударе ВСУ по Брянской областиТри вражеских беспилотника над Москвой – атака подавлена
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, василий голубев, новости
В Ростовской области упал беспилотник – есть повреждения

Губернатор Голубев: в Ростовской области упал беспилотник –поврежден дом и авто

22:04 30.07.2023 (обновлено: 22:14 30.07.2023)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье в Ростовской области упал беспилотник, есть повреждения жилого дома и частного автомобиля. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Инцидент произошел в хуторе Дарагановка Неклиновского района.
"В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано", - написал Голубев в своем Telegram-канале.
По его информации, принадлежность БПЛА устанавливают специалисты Минобороны.
В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. Эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома. В воскресенье число обратившихся за помощью выросло до 22 человек, среди них есть ребенок.
Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим произвел атаку на город с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200. Системы ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города. Следком возбудил дело о теракте после ракетного удара по Таганрогу.
Позже ведомство сообщило о перехвате второй модифицированной ракеты С-200 в небе над Ростовской областью. ПВО перехватили ее в районе города Азов, обломки упали в безлюдной местности.
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Ростовская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияВасилий ГолубевНовости
 
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22:04В Ростовской области упал беспилотник – есть повреждения
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