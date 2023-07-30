https://crimea.ria.ru/20230730/v-rostovskoy-oblasti-upal-bespilotnik--est-povrezhdeniya-1130429556.html

В Ростовской области упал беспилотник – есть повреждения

В Ростовской области упал беспилотник – есть повреждения - РИА Новости Крым, 30.07.2023

В Ростовской области упал беспилотник – есть повреждения

Вечером в воскресенье в Ростовской области упал беспилотник, есть повреждения жилого дома и частного автомобиля. Об этом сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T22:04

2023-07-30T22:04

2023-07-30T22:14

ростовская область

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

василий голубев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье в Ростовской области упал беспилотник, есть повреждения жилого дома и частного автомобиля. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Инцидент произошел в хуторе Дарагановка Неклиновского района.По его информации, принадлежность БПЛА устанавливают специалисты Минобороны.В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. Эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома. В воскресенье число обратившихся за помощью выросло до 22 человек, среди них есть ребенок.Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим произвел атаку на город с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200. Системы ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города. Следком возбудил дело о теракте после ракетного удара по Таганрогу.Позже ведомство сообщило о перехвате второй модифицированной ракеты С-200 в небе над Ростовской областью. ПВО перехватили ее в районе города Азов, обломки упали в безлюдной местности.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших от теракта в Таганроге выросло до 22 человекДве женщины пострадали при ударе ВСУ по Брянской областиТри вражеских беспилотника над Москвой – атака подавлена

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, василий голубев, новости