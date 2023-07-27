https://crimea.ria.ru/20230727/glavnye-novosti-kryma-27-iyulya-1130340184.html

Главные новости Крыма: 27 июля

Главные новости Крыма: 27 июля - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Главные новости Крыма: 27 июля

Крымчанам закрыли доступ на Арабатскую стрелку. ФСБ не пропустили в Керченский пролив турецкий сухогруз со следами взрывчатки в трюме. В Феодосии пройдут шумные РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T22:02

2023-07-27T22:02

2023-07-27T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Крымчанам закрыли доступ на Арабатскую стрелку. ФСБ не пропустили в Керченский пролив турецкий сухогруз со следами взрывчатки в трюме. В Феодосии пройдут шумные учения. В Симферополе от полученных травм скончался полицейский. В Джанкойском районе поймали кладбищенских воров. В Крымском МЧС начали утилизировать боеприпасы, не разорвавшиеся во время атаки украинских БПЛА.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крымчанам запретили доступ на Арабатскую стрелкуВ погрануправлении ФСБ России по Республике Крым предупредили о том, что доступ на Арабатскую стрелку для крымчан и гостей полуострова будет перекрыт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым информирует граждан о том, что с 20:00 31 июля 2023 года в соответствии с решением оперативного штаба Республики Крым под председательством главы Крыма Аксенова С.В. пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка запрещен", – говорится в сообщении.ФСБ: в Керченском проливе выявили сухогруз со следами взрывчатки в трюмеСотрудники ФСБ выявили следы взрывчатых веществ на следовавшем из Турции в Россию иностранном сухогрузе, кораблю отказано в проходе через Керченской пролив. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.По данным ФСБ, в трюме и на поверхности спасательной шлюпки иностранного сухогруза "ВМО RIVER", следовавшего из порта Синоп (Турция) через Керченский пролив в порт Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуол и тротил.Пушки и стрелковые орудия – в Феодосии будут стрелять с причаловВ Феодосии пройдут воинские учения, стрельба будет слышна в пятницу с 9 часов утра до полудня. Жителей просят соблюдать спокойствие.В рамках военных учений будут стрелять из пушки и стрелкового оружия в районе причалов № 4 и 13, сообщает пресс-служба администрации.В Симферополе скончался от травм сотрудник полицииВ Симферополе от полученных травм скончался сотрудник полиции. Находясь в отпуске, он вступил в конфликт с хозяином дома, где находился в гостях, сообщается в Telegram-канале МВД Крым.В ведомстве выясняют обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что сотрудник, будучи в отпуске и находясь в гостях у знакомых, вступил в бытовой конфликт с хозяином дома. 39-летний мужчина нанес ему несколько ударов битой по голове, в результате чего пострадавший был госпитализирован и спустя несколько дней скончался в лечебном учреждении.Оградки на металлолом: в Джанкое задержали кладбищенских воровВ Джанкое задержаны кладбищенские воры, которые похищали могильные оградки и сдавали в металлолом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.С заявлениями об исчезновении оградок с территории кладбищ вблизи джанкойских сел Пушкино и Завет-Ленинское обратились сразу девять человек. В итоге были задержаны двое местных жителей 36 и 42 лет, злоумышленники уже дали признательные показания.В Крыму начали утилизировать оставшиеся после атаки БПЛА боеприпасыВ Красногвардейском районе Крыма уничтожат боеприпасы, оставшиеся после атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован.22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район, в результате чего произошла детонация на расположенном там складе боеприпасов. Была объявлена эвакуация людей из 5-километровой зоны в пункты временного размещения, временно остановили движение поездов. Сейчас местные власти сообщили о работах по уничтожению боеприпасов.

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https://crimea.ria.ru/20230727/glavnaya-faza-kontrnastupleniya-vsu-chego-zhdat-v-blizhayshie-nedeli-1130333776.html

https://crimea.ria.ru/20230727/gromkie-zvuki-na-severe-kryma--zhiteley-prizvali-k-spokoystviyu-1130335016.html

https://crimea.ria.ru/20230727/avariya-s-furoy-v-dzhankoyskom-rayone-postradali-dva-cheloveka-1130335987.html

https://crimea.ria.ru/20230727/v-simferopole-po-goryachim-sledam-zaderzhany-podzhigateli-avto-1130326739.html

https://crimea.ria.ru/20230727/intsident-v-gorakh-kryma-turistku-na-nosilkakh-evakuirovali-s-mangup-kale-1130324697.html

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