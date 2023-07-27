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Оградки на металлолом: в Джанкое задержали кладбищенских воров - РИА Новости Крым, 27.07.2023
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Оградки на металлолом: в Джанкое задержали кладбищенских воров
Оградки на металлолом: в Джанкое задержали кладбищенских воров - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Оградки на металлолом: в Джанкое задержали кладбищенских воров
В Джанкое задержаны кладбищенские воры, которые похищали могильные оградки и сдавали в металлолом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T19:27
2023-07-27T19:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Джанкое задержаны кладбищенские воры, которые похищали могильные оградки и сдавали в металлолом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным пресс-службы, с заявлениями об исчезновении оградок с территории кладбищ вблизи джанкойских сел Пушкино и Завет-Ленинское обратились сразу девять человек. В итоге были задержаны двое местных жителей 36 и 42 лет.В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье о краже. Каждому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вор-гурман уходил от погони с крадеными деликатесамиВ Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублейНа Кубани черный копатель подорвался при попытке распилить снаряд
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новости крыма, джанкой, происшествия, мвд по республике крым, общество, кража
Оградки на металлолом: в Джанкое задержали кладбищенских воров

МВД: в Джанкое кладбищенские воры украли девять могильных оградок

19:27 27.07.2023
 
© МВД по Республике КрымОтделение полиции в Джанкое
Отделение полиции в Джанкое
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Джанкое задержаны кладбищенские воры, которые похищали могильные оградки и сдавали в металлолом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным пресс-службы, с заявлениями об исчезновении оградок с территории кладбищ вблизи джанкойских сел Пушкино и Завет-Ленинское обратились сразу девять человек. В итоге были задержаны двое местных жителей 36 и 42 лет.

"Злоумышленники дали признательные показания, один из подозреваемых пояснил, что в декабре 2022 года он совершил кражи оградок с четырех могил, а в мае 2023-го совместно со вторым подозреваемым сняли оградки еще с пяти могил. Краденое подозреваемые сдавали на металлолом, а вырученные деньги тратили на собственные нужды", – сообщили в полиции.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье о краже. Каждому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.
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Новости КрымаДжанкойПроисшествияМВД по Республике КрымОбществоКража
 
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