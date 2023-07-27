https://crimea.ria.ru/20230727/ogradki-na-metallolom-v-dzhankoe-zaderzhali-kladbischenskikh-vorov-1130328523.html

Оградки на металлолом: в Джанкое задержали кладбищенских воров

Оградки на металлолом: в Джанкое задержали кладбищенских воров - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Оградки на металлолом: в Джанкое задержали кладбищенских воров

В Джанкое задержаны кладбищенские воры, которые похищали могильные оградки и сдавали в металлолом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T19:27

2023-07-27T19:27

2023-07-27T19:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Джанкое задержаны кладбищенские воры, которые похищали могильные оградки и сдавали в металлолом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным пресс-службы, с заявлениями об исчезновении оградок с территории кладбищ вблизи джанкойских сел Пушкино и Завет-Ленинское обратились сразу девять человек. В итоге были задержаны двое местных жителей 36 и 42 лет.В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье о краже. Каждому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вор-гурман уходил от погони с крадеными деликатесамиВ Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублейНа Кубани черный копатель подорвался при попытке распилить снаряд

джанкой

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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