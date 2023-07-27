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В Симферополе скончался от травм сотрудник полиции - РИА Новости Крым, 27.07.2023
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В Симферополе скончался от травм сотрудник полиции
В Симферополе скончался от травм сотрудник полиции - РИА Новости Крым, 27.07.2023
В Симферополе скончался от травм сотрудник полиции
В Симферополе от полученных травм скончался сотрудник полиции. Находясь в отпуске, он вступил в конфликт с хозяином дома, где находился в гостях, сообщается в... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T20:27
2023-07-27T20:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе от полученных травм скончался сотрудник полиции. Находясь в отпуске, он вступил в конфликт с хозяином дома, где находился в гостях, сообщается в Telegram-канале МВД Крым.На данный момент собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.В Следственном комитете по Республике Крым уже возбудили уголовное дело по факту причинения смертельных травм сотруднику полиции в ходе бытового конфликта.Кроме того, следователи дадут оценку действиям сотрудников полиции, которые были вызваны гражданами на место происшествия, однако не предотвратили трагический исход событий.Ранее в ведомства сообщали о задержании в Джанкое кладбищенских воров, которые похищали могильные оградки и сдавали в металлолом.По данным пресс-службы, с заявлениями об исчезновении оградок с территории кладбищ вблизи сел Пушкино и Завет-Ленинское обратились сразу девять человек. В итоге были задержаны двое местных жителей 36 и 42 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вор-гурман уходил от погони с крадеными деликатесамиВ Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублейНа Кубани черный копатель подорвался при попытке распилить снаряд
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В Симферополе скончался от травм сотрудник полиции

Сотрудник МВД скончался от травм: в ведомстве проводят проверку по факту его гибели

20:27 27.07.2023
 
© МВД КрымВ Симферополе проводится проверка по факту гибели сотрудника полиции
В Симферополе проводится проверка по факту гибели сотрудника полиции
© МВД Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе от полученных травм скончался сотрудник полиции. Находясь в отпуске, он вступил в конфликт с хозяином дома, где находился в гостях, сообщается в Telegram-канале МВД Крым.

"Выясняются обстоятельства причинения полицейскому травм, от которых он скончался. Предварительно установлено, что сотрудник, будучи в отпуске, находясь в гостях у знакомых, вступил в бытовой конфликт с хозяином дома. 39-летний мужчина нанес ему несколько ударов битой по голове, в результате чего пострадавший был госпитализирован и спустя несколько дней скончался в лечебном учреждении", – говорится в сообщении.

На данный момент собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
В Следственном комитете по Республике Крым уже возбудили уголовное дело по факту причинения смертельных травм сотруднику полиции в ходе бытового конфликта.

"Установлено, что накануне между участковым уполномоченным органов МВД по Республике Крым, находившимся в отпуске, и жителем поселка Каменка произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого сотруднику полиции были нанесены несколько ударов битой по голове", – сообщает пресс-служба Следкома

Кроме того, следователи дадут оценку действиям сотрудников полиции, которые были вызваны гражданами на место происшествия, однако не предотвратили трагический исход событий.
Ранее в ведомства сообщали о задержании в Джанкое кладбищенских воров, которые похищали могильные оградки и сдавали в металлолом.
По данным пресс-службы, с заявлениями об исчезновении оградок с территории кладбищ вблизи сел Пушкино и Завет-Ленинское обратились сразу девять человек. В итоге были задержаны двое местных жителей 36 и 42 лет.
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