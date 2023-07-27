https://crimea.ria.ru/20230727/v-simferopole-skonchalsya-ot-travm-sotrudnik-politsii-1130340724.html

В Симферополе скончался от травм сотрудник полиции

В Симферополе скончался от травм сотрудник полиции - РИА Новости Крым, 27.07.2023

В Симферополе скончался от травм сотрудник полиции

В Симферополе от полученных травм скончался сотрудник полиции. Находясь в отпуске, он вступил в конфликт с хозяином дома, где находился в гостях, сообщается в... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T20:27

2023-07-27T20:27

2023-07-27T20:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе от полученных травм скончался сотрудник полиции. Находясь в отпуске, он вступил в конфликт с хозяином дома, где находился в гостях, сообщается в Telegram-канале МВД Крым.На данный момент собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.В Следственном комитете по Республике Крым уже возбудили уголовное дело по факту причинения смертельных травм сотруднику полиции в ходе бытового конфликта.Кроме того, следователи дадут оценку действиям сотрудников полиции, которые были вызваны гражданами на место происшествия, однако не предотвратили трагический исход событий.Ранее в ведомства сообщали о задержании в Джанкое кладбищенских воров, которые похищали могильные оградки и сдавали в металлолом.По данным пресс-службы, с заявлениями об исчезновении оградок с территории кладбищ вблизи сел Пушкино и Завет-Ленинское обратились сразу девять человек. В итоге были задержаны двое местных жителей 36 и 42 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вор-гурман уходил от погони с крадеными деликатесамиВ Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублейНа Кубани черный копатель подорвался при попытке распилить снаряд

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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