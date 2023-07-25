https://crimea.ria.ru/20230725/glavnye-novosti-kryma-25-iyulya-1130296102.html

Главные новости Крыма: 25 июля

Главные новости Крыма: 25 июля - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Главные новости Крыма: 25 июля

Полосатый "африканец": в Крыму собрали первые 700 тонн арбузов. Тайник с наркотиками обнаружен по геолокации в телефонах жителей Армянска. Выезд на встречку: в... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T21:48

2023-07-25T21:48

2023-07-25T21:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Срок восстановления Крымского моста продлен. ВСУ пытались атаковать двумя надводными БПЛА корабль ЧФ в Черном море. Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост. Часть трассы "Таврида" временно перекроют. Полосатый "африканец": в Крыму собрали первые 700 тонн арбузов. Тайник с наркотиками обнаружен по геолокации в телефонах жителей Армянска. Выезд на встречку: в ДТП под Судаком пострадал мотоциклист.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крымский мост будут восстанавливать дольшеПравительство России продлило сроки восстановления Крымского моста по госконтракту до 31 декабря 2023 года. Изначально срок завершения контракта по восстановительным работам был 1 июля. Однако после второго теракта на Крымском мосту, осуществленного киевским режимом в ночь на 17 июля, срок продлили.Напомним, движение автотранспорта по Крымскому мосту сейчас осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.Как заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости, попытка атаковать Крымский мост - очередное свидетельство того, что киевскому режиму, как и любым террористам, чужды любые моральные принципы.Атака ВСУ в Черном мореВСУ в ночь на вторник попытались атаковать безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов", выполняющий задачи в юго-западной части Черного моря."Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря - в 370 км юго-западнее Севастополя", - говорится в сообщении Минобороны.Часть "Тавриды" временно перекроютДвижение на участке трассы "Таврида" в Севастополе перекроют на две ночи, это связано с работами по обустройству автодороги."На 8-м участке трассы "Таврида" будет ограничено движение всех видов транспортных средств с 23:00 26 июля до 06:00 27 июля и с 23:00 27 июля до 05:00 28 июля", - говорится в Telegram-канале Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.В Крыму созрели арбузыВ Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Раздольненском районах Крыма аграрии приступили к сбору урожая арбузов, уже собрано 700 тонн."Сейчас наши сельхозпроизводители собирают урожай арбузов. Выращиванием бахчи в Крыму занимаются примерно с два десятка крупных и мелких агропредприятий, большая часть которых находится в четырех районах: Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Раздольненском", написал министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук в своем Telegram-канале.На севере Крыма нашли тайник с наркотикамиВ Красноперекопске полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали двух молодых людей. Проверив их смартфоны, обнаружили в них координаты тайника с наркотическим веществом."Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Красноперекопский" совместно со сводным отрядом полиции МВД по Республике Крым задержаны двое мужчин, у которых в мобильных телефонах установлены геолокационные данные местонахождения тайника с наркотическим средством", — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

https://crimea.ria.ru/20230725/krymskiy-most-i-sukhoputnyy-koridor-dolzhny-imet-kpp-dlya-neturistov-1130289615.html

https://crimea.ria.ru/20230725/upavshie-v-chernoe-more-u-kryma-udarnye-drony-chem-eto-opasno-dlya-plyazhey-1130280502.html

https://crimea.ria.ru/20230725/chislo-rabotayuschikh-v-zone-svo-volonterov-iz-sevastopolya-mogut-ogranichit-1130292994.html

https://crimea.ria.ru/20230725/v-chem-krym-luchshe-germanii--vzglyad-nemetskogo-obschestvennika-1130291871.html

https://crimea.ria.ru/20230725/20-millionov-za-nedelyu-krymchane-otdayut-aferistam-vse-bolshe-deneg-1130284014.html

крымский мост

севастополь

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