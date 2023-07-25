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Главные новости Крыма: 25 июля - РИА Новости Крым, 25.07.2023
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Главные новости Крыма: 25 июля
Главные новости Крыма: 25 июля - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Главные новости Крыма: 25 июля
Полосатый "африканец": в Крыму собрали первые 700 тонн арбузов. Тайник с наркотиками обнаружен по геолокации в телефонах жителей Армянска. Выезд на встречку: в... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T21:48
2023-07-25T21:48
главное за день
новости крыма
крымский мост
сухопутный маршрут в крым
беспилотник (бпла, дрон)
трасса таврида
севастополь
арбуз
волонтеры крыма
наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Срок восстановления Крымского моста продлен. ВСУ пытались атаковать двумя надводными БПЛА корабль ЧФ в Черном море. Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост. Часть трассы "Таврида" временно перекроют. Полосатый "африканец": в Крыму собрали первые 700 тонн арбузов. Тайник с наркотиками обнаружен по геолокации в телефонах жителей Армянска. Выезд на встречку: в ДТП под Судаком пострадал мотоциклист.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крымский мост будут восстанавливать дольшеПравительство России продлило сроки восстановления Крымского моста по госконтракту до 31 декабря 2023 года. Изначально срок завершения контракта по восстановительным работам был 1 июля. Однако после второго теракта на Крымском мосту, осуществленного киевским режимом в ночь на 17 июля, срок продлили.Напомним, движение автотранспорта по Крымскому мосту сейчас осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.Как заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости, попытка атаковать Крымский мост - очередное свидетельство того, что киевскому режиму, как и любым террористам, чужды любые моральные принципы.Атака ВСУ в Черном мореВСУ в ночь на вторник попытались атаковать безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов", выполняющий задачи в юго-западной части Черного моря."Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря - в 370 км юго-западнее Севастополя", - говорится в сообщении Минобороны.Часть "Тавриды" временно перекроютДвижение на участке трассы "Таврида" в Севастополе перекроют на две ночи, это связано с работами по обустройству автодороги."На 8-м участке трассы "Таврида" будет ограничено движение всех видов транспортных средств с 23:00 26 июля до 06:00 27 июля и с 23:00 27 июля до 05:00 28 июля", - говорится в Telegram-канале Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.В Крыму созрели арбузыВ Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Раздольненском районах Крыма аграрии приступили к сбору урожая арбузов, уже собрано 700 тонн."Сейчас наши сельхозпроизводители собирают урожай арбузов. Выращиванием бахчи в Крыму занимаются примерно с два десятка крупных и мелких агропредприятий, большая часть которых находится в четырех районах: Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Раздольненском", написал министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук в своем Telegram-канале.На севере Крыма нашли тайник с наркотикамиВ Красноперекопске полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали двух молодых людей. Проверив их смартфоны, обнаружили в них координаты тайника с наркотическим веществом."Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Красноперекопский" совместно со сводным отрядом полиции МВД по Республике Крым задержаны двое мужчин, у которых в мобильных телефонах установлены геолокационные данные местонахождения тайника с наркотическим средством", — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.
https://crimea.ria.ru/20230725/krymskiy-most-i-sukhoputnyy-koridor-dolzhny-imet-kpp-dlya-neturistov-1130289615.html
https://crimea.ria.ru/20230725/upavshie-v-chernoe-more-u-kryma-udarnye-drony-chem-eto-opasno-dlya-plyazhey-1130280502.html
https://crimea.ria.ru/20230725/chislo-rabotayuschikh-v-zone-svo-volonterov-iz-sevastopolya-mogut-ogranichit-1130292994.html
https://crimea.ria.ru/20230725/v-chem-krym-luchshe-germanii--vzglyad-nemetskogo-obschestvennika-1130291871.html
https://crimea.ria.ru/20230725/20-millionov-za-nedelyu-krymchane-otdayut-aferistam-vse-bolshe-deneg-1130284014.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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главное за день, новости крыма, крымский мост, сухопутный маршрут в крым, беспилотник (бпла, дрон), трасса таврида, севастополь, арбуз, волонтеры крыма, наркотики, мошенничество
Главные новости Крыма: 25 июля

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 25 июля

21:48 25.07.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Срок восстановления Крымского моста продлен. ВСУ пытались атаковать двумя надводными БПЛА корабль ЧФ в Черном море. Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост. Часть трассы "Таврида" временно перекроют. Полосатый "африканец": в Крыму собрали первые 700 тонн арбузов. Тайник с наркотиками обнаружен по геолокации в телефонах жителей Армянска. Выезд на встречку: в ДТП под Судаком пострадал мотоциклист.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Крымский мост будут восстанавливать дольше

Правительство России продлило сроки восстановления Крымского моста по госконтракту до 31 декабря 2023 года. Изначально срок завершения контракта по восстановительным работам был 1 июля. Однако после второго теракта на Крымском мосту, осуществленного киевским режимом в ночь на 17 июля, срок продлили.
Напомним, движение автотранспорта по Крымскому мосту сейчас осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.
Как заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости, попытка атаковать Крымский мост - очередное свидетельство того, что киевскому режиму, как и любым террористам, чужды любые моральные принципы.
Крымский участок границы России и Украины. Пограничный пункт Джанкой - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
19:58Эксклюзивы РИА Новости Крым
Крымский мост и сухопутный коридор должны иметь КПП для "нетуристов"

Атака ВСУ в Черном море

ВСУ в ночь на вторник попытались атаковать безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов", выполняющий задачи в юго-западной части Черного моря.
"Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря - в 370 км юго-западнее Севастополя", - говорится в сообщении Минобороны.
Сбитый беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
15:50Эксклюзивы РИА Новости Крым
Упавшие в Черное море у Крыма ударные дроны: чем это опасно для пляжей

Часть "Тавриды" временно перекроют

Движение на участке трассы "Таврида" в Севастополе перекроют на две ночи, это связано с работами по обустройству автодороги.
"На 8-м участке трассы "Таврида" будет ограничено движение всех видов транспортных средств с 23:00 26 июля до 06:00 27 июля и с 23:00 27 июля до 05:00 28 июля", - говорится в Telegram-канале Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Волонтеры в зоне СВО
19:31Эксклюзивы РИА Новости Крым
Число работающих в зоне СВО волонтеров из Севастополя могут ограничить

В Крыму созрели арбузы

В Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Раздольненском районах Крыма аграрии приступили к сбору урожая арбузов, уже собрано 700 тонн.
"Сейчас наши сельхозпроизводители собирают урожай арбузов. Выращиванием бахчи в Крыму занимаются примерно с два десятка крупных и мелких агропредприятий, большая часть которых находится в четырех районах: Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Раздольненском", написал министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук в своем Telegram-канале.
Хайнрих Гинц - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
19:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
В чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника

На севере Крыма нашли тайник с наркотиками

В Красноперекопске полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали двух молодых людей. Проверив их смартфоны, обнаружили в них координаты тайника с наркотическим веществом.
"Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Красноперекопский" совместно со сводным отрядом полиции МВД по Республике Крым задержаны двое мужчин, у которых в мобильных телефонах установлены геолокационные данные местонахождения тайника с наркотическим средством", — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
20:27
20 миллионов за неделю: крымчане отдают аферистам все больше денег
Главное за деньНовости КрымаКрымский мостСухопутный маршрут в КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)Трасса ТавридаСевастопольАрбузВолонтеры КрыманаркотикиМошенничество
 
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Заголовок открываемого материала
22:18Чернышенко: искусственный интеллект не в силах создать подлинный шедевр
22:02Главные события и заявления дня: 25 июля
21:48Главные новости Крыма: 25 июля
21:18Чернышенко: российские туристы вывозили за рубеж 50 млрд долларов в год
21:05Крымский мост сейчас : оперативная обстановка на вечер вторника
20:52Госдума усилила наказание за нарушение антитеррористической защиты
20:2720 миллионов за неделю: крымчане отдают аферистам все больше денег
19:58Крымский мост и сухопутный коридор должны иметь КПП для "нетуристов"
19:31Число работающих в зоне СВО волонтеров из Севастополя могут ограничить
19:10В чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника
18:55Инфляция умеренная: Путин оценил состояние экономики в РФ
18:31COVID–19 пошел в рост: госпитализаций стало больше в 30 регионах России
18:12Отражено 16 атак: ВСУ за сутки потеряли более 700 боевиков
17:59Выезд на встречку: в ДТП под Судаком пострадал мотоциклист
17:54Спасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживание
17:45Войска РФ уничтожили склады западной техники и пункт дислокации наемников
17:13Российские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении
17:05Срок восстановления Крымского моста продлен
16:52Увеличен возраст призыва на военную службу
16:43Штраф за неявку в военкомат – Госдума приняла закон
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