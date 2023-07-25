https://crimea.ria.ru/20230725/srok-vosstanovleniya-krymskogo-mosta-prodlen-1130292804.html

Срок восстановления Крымского моста продлен

Срок восстановления Крымского моста продлен - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Срок восстановления Крымского моста продлен

Правительство России продлило сроки восстановления Крымского моста по госконтракту до 31 декабря 2023 года. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжения... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T17:05

2023-07-25T17:05

2023-07-25T17:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Правительство России продлило сроки восстановления Крымского моста по госконтракту до 31 декабря 2023 года. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжения кабмина сообщает РИА Новости.Изначально срок завершения контракта по восстановительным работам был 1 июля. Однако после второго теракта на Крымском мосту, осуществленного киевским режимом в ночь на 17 июля, срок продлили.Движение автотранспорта по Крымскому мосту на данный момент осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября. Сейчас проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу.17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и была госпитализирована, позже – переведена на лечение в Москву. Накануне ее выписали.После ЧП Следком возбудил уголовное дело по статье "террористический акт". В рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступленияЧитайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мостуСтроители обследуют Крымский мост и анализируют характер повреждений

крымский мост

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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