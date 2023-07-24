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Главные новости Крыма: 24 июля - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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Главные новости Крыма: 24 июля
Главные новости Крыма: 24 июля - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Главные новости Крыма: 24 июля
Атака безбилетников на Крым и ЧП в Джанкойском районе. ФСБ остановила сухогруз со следами взрывчатки в Керченском проливе. В очереди на Крымский мост. Атака... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T22:01
2023-07-24T22:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Атака безбилетников на Крым и ЧП в Джанкойском районе. ФСБ остановила сухогруз со следами взрывчатки в Керченском проливе. В очереди на Крымский мост. Атака беспилотников на Крым: в Минобороны РФ сообщили подробности. Пострадавшую при взрыве на Крымском мосту девочку выписали из больницы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака украинских беспилотников по объектам в КрымуУтром в понедельник Крым пытались атаковать 11 украинских беспилотников. Дроны были сбиты средствами ПВО и РЭБ. При этом зафиксировано попадание в склад боеприпасов. В целях безопасности принято решение об эвакуации жителей из пятикилометровой зоны, также приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь. Также два раза за день приостанавливали движение авто по Крымскому мосту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после ЧП в Крыму завил, что все службы предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности региона.Атака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФКиевский режим в ночь на понедельник попытался атаковать объекты в Крыму с помощью 17 беспилотников, 14 дронов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, три дрона упали на территории полуострова. Кроме того, три беспилотника уничтожены средствами противовоздушной обороны. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет, уточнили в ведомстве.В Керченском проливе задержан сухогруз - причиныВ районе Керченского пролива остановлено иностранное судно со следами взрывчатки в трюме. Сухогруз следовал из Турции через украинский порт в Ростов-на-Дону."22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, обнаружены следы взрывчатых веществ, а также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза", – сообщили в ведомстве. Судно убыло за пределы территориального моря России.Обстановка на Крымском мосту в понедельникДвижение автомобилей по Крымскому мосту, перекрывали два раза за сутки. По состоянию на 19 часов, со стороны Керчи и Тамани затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет. При этом в Минтрансе РФ сообщили, что за минувшие сутки по мосту проехало 8 935 автомобилей. Интенсивность движения по мостовому переходу приближается к пиковым значениям этого лета. При этом в Кремле отметили, что опасность атак на Крымский мост сохраняется, что требует постоянного уровня повышенной бдительности.Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку выписали из больницыПострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку выписалииз Российской детской клинической больницы после необходимого лечения. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, в стационарной медицинской помощи она не нуждается.
https://crimea.ria.ru/20230724/skolko-krymskikh-semey-otnosyatsya-k-srednemu-klassu--issledovanie-1130273799.html
https://crimea.ria.ru/20230724/v-mintranse-rossii-zayavili-o-vosstanovlenii-trafika-na-krymskom-mostu-1130274672.html
https://crimea.ria.ru/20230724/chto-proizoshlo-v-dzhankoyskom-rayone-kryma-1130269765.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, новости крыма, общество, политика, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
Главные новости Крыма: 24 июля

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 24 июля

22:01 24.07.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Атака безбилетников на Крым и ЧП в Джанкойском районе. ФСБ остановила сухогруз со следами взрывчатки в Керченском проливе. В очереди на Крымский мост. Атака беспилотников на Крым: в Минобороны РФ сообщили подробности. Пострадавшую при взрыве на Крымском мосту девочку выписали из больницы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака украинских беспилотников по объектам в Крыму

Утром в понедельник Крым пытались атаковать 11 украинских беспилотников. Дроны были сбиты средствами ПВО и РЭБ. При этом зафиксировано попадание в склад боеприпасов. В целях безопасности принято решение об эвакуации жителей из пятикилометровой зоны, также приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь. Также два раза за день приостанавливали движение авто по Крымскому мосту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после ЧП в Крыму завил, что все службы предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности региона.
Отдыхающие на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Вчера, 20:07
Сколько крымских семей относятся к среднему классу – исследование

Атака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФ

Киевский режим в ночь на понедельник попытался атаковать объекты в Крыму с помощью 17 беспилотников, 14 дронов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, три дрона упали на территории полуострова. Кроме того, три беспилотника уничтожены средствами противовоздушной обороны. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

В Керченском проливе задержан сухогруз - причины

В районе Керченского пролива остановлено иностранное судно со следами взрывчатки в трюме. Сухогруз следовал из Турции через украинский порт в Ростов-на-Дону.
"22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, обнаружены следы взрывчатых веществ, а также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза", – сообщили в ведомстве. Судно убыло за пределы территориального моря России.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Вчера, 18:25
В Минтрансе России заявили о восстановлении трафика на Крымском мосту

Обстановка на Крымском мосту в понедельник

Движение автомобилей по Крымскому мосту, перекрывали два раза за сутки. По состоянию на 19 часов, со стороны Керчи и Тамани затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет. При этом в Минтрансе РФ сообщили, что за минувшие сутки по мосту проехало 8 935 автомобилей. Интенсивность движения по мостовому переходу приближается к пиковым значениям этого лета. При этом в Кремле отметили, что опасность атак на Крымский мост сохраняется, что требует постоянного уровня повышенной бдительности.

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку выписали из больницы

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку выписалииз Российской детской клинической больницы после необходимого лечения. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, в стационарной медицинской помощи она не нуждается.
Ситуация в Джанкое - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Вчера, 15:51
Что произошло в Джанкойском районе Крыма
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Заголовок открываемого материала
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