https://crimea.ria.ru/20230724/glavnye-novosti-kryma-24-iyulya-1130277780.html

Главные новости Крыма: 24 июля

Главные новости Крыма: 24 июля - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Главные новости Крыма: 24 июля

Атака безбилетников на Крым и ЧП в Джанкойском районе. ФСБ остановила сухогруз со следами взрывчатки в Керченском проливе. В очереди на Крымский мост. Атака... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T22:01

2023-07-24T22:01

2023-07-24T22:01

главное за день

новости

новости крыма

общество

политика

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Атака безбилетников на Крым и ЧП в Джанкойском районе. ФСБ остановила сухогруз со следами взрывчатки в Керченском проливе. В очереди на Крымский мост. Атака беспилотников на Крым: в Минобороны РФ сообщили подробности. Пострадавшую при взрыве на Крымском мосту девочку выписали из больницы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака украинских беспилотников по объектам в КрымуУтром в понедельник Крым пытались атаковать 11 украинских беспилотников. Дроны были сбиты средствами ПВО и РЭБ. При этом зафиксировано попадание в склад боеприпасов. В целях безопасности принято решение об эвакуации жителей из пятикилометровой зоны, также приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь. Также два раза за день приостанавливали движение авто по Крымскому мосту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после ЧП в Крыму завил, что все службы предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности региона.Атака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФКиевский режим в ночь на понедельник попытался атаковать объекты в Крыму с помощью 17 беспилотников, 14 дронов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, три дрона упали на территории полуострова. Кроме того, три беспилотника уничтожены средствами противовоздушной обороны. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет, уточнили в ведомстве.В Керченском проливе задержан сухогруз - причиныВ районе Керченского пролива остановлено иностранное судно со следами взрывчатки в трюме. Сухогруз следовал из Турции через украинский порт в Ростов-на-Дону."22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, обнаружены следы взрывчатых веществ, а также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза", – сообщили в ведомстве. Судно убыло за пределы территориального моря России.Обстановка на Крымском мосту в понедельникДвижение автомобилей по Крымскому мосту, перекрывали два раза за сутки. По состоянию на 19 часов, со стороны Керчи и Тамани затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет. При этом в Минтрансе РФ сообщили, что за минувшие сутки по мосту проехало 8 935 автомобилей. Интенсивность движения по мостовому переходу приближается к пиковым значениям этого лета. При этом в Кремле отметили, что опасность атак на Крымский мост сохраняется, что требует постоянного уровня повышенной бдительности.Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку выписали из больницыПострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку выписалииз Российской детской клинической больницы после необходимого лечения. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, в стационарной медицинской помощи она не нуждается.

https://crimea.ria.ru/20230724/skolko-krymskikh-semey-otnosyatsya-k-srednemu-klassu--issledovanie-1130273799.html

https://crimea.ria.ru/20230724/v-mintranse-rossii-zayavili-o-vosstanovlenii-trafika-na-krymskom-mostu-1130274672.html

https://crimea.ria.ru/20230724/chto-proizoshlo-v-dzhankoyskom-rayone-kryma-1130269765.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, новости крыма, общество, политика, безопасность, безопасность республики крым и севастополя