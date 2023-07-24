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Движение транспорта по Крымскому мосту открыто
Движение транспорта по Крымскому мосту открыто - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Движение транспорта по Крымскому мосту открыто
Движение автомобилей по Крымскому мосту, перекрытое в понедельник днем, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T16:30
2023-07-24T16:30
2023-07-24T17:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту, перекрытое в понедельник днем, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По состоянию на 16:00 в очереди со стороны Керчи находились 250 транспортных средств. Ожидание досмотра - около часа. С таманской стороны затора нет.Это второе ограничение движения за последние сутки. До этого мост закрывали для проезда в понедельник утром. В обоих случаях находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост снова закрытОпасность атак на Крымский мост сохраняется – КремльХуснуллин назвал сроки восстановления Крымского моста
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РИА Новости Крым
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Движение транспорта по Крымскому мосту открыто
Крымский мост снова открыт для автотранспорта
16:30 24.07.2023 (обновлено: 17:03 24.07.2023)