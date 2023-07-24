Рейтинг@Mail.ru
Движение транспорта по Крымскому мосту открыто - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230724/dvizhenie-transporta-po-krymskomu-mostu-otkryto-1130270246.html
Движение транспорта по Крымскому мосту открыто
Движение транспорта по Крымскому мосту открыто - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Движение транспорта по Крымскому мосту открыто
Движение автомобилей по Крымскому мосту, перекрытое в понедельник днем, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T16:30
2023-07-24T17:03
крымский мост
крым
транспорт
новости
риа новости крым
кубань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту, перекрытое в понедельник днем, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По состоянию на 16:00 в очереди со стороны Керчи находились 250 транспортных средств. Ожидание досмотра - около часа. С таманской стороны затора нет.Это второе ограничение движения за последние сутки. До этого мост закрывали для проезда в понедельник утром. В обоих случаях находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост снова закрытОпасность атак на Крымский мост сохраняется – КремльХуснуллин назвал сроки восстановления Крымского моста
крымский мост
крым
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, транспорт, новости, риа новости крым, кубань, краснодарский край
Движение транспорта по Крымскому мосту открыто

Крымский мост снова открыт для автотранспорта

16:30 24.07.2023 (обновлено: 17:03 24.07.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту, перекрытое в понедельник днем, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
По состоянию на 16:00 в очереди со стороны Керчи находились 250 транспортных средств. Ожидание досмотра - около часа. С таманской стороны затора нет.
Это второе ограничение движения за последние сутки. До этого мост закрывали для проезда в понедельник утром. В обоих случаях находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост снова закрыт
Опасность атак на Крымский мост сохраняется – Кремль
Хуснуллин назвал сроки восстановления Крымского моста
Крымский мостКрымТранспортНовостиРИА Новости КрымКубаньКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:13Как Россия может ответить на удары по Крыму и Москве – мнение
18:25В Минтрансе России заявили о восстановлении трафика на Крымском мосту
17:44Новая форма национальной валюты появится в России
17:07Пострадавшая при взрыве на Крымском мосту девочка выписана из больницы
16:40ВСУ за сутки потеряли более 600 боевиков, технику и склады боеприпасов
16:30Движение транспорта по Крымскому мосту открыто
15:51Что произошло в Джанкойском районе Крыма
15:39Крымский мост снова закрыт
15:25Во Львове пытались похитить прах советского разведчика Николая Кузнецова
15:05Армия России разгромила пункт управления и топливный склад ВСУ
15:03В Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВО
14:53МИД: Россия вправе жестко ответить на атаки на Крым и Москву
14:45Движение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе Крыма
14:33Журналисты в горячих точках нуждаются в защите – Александр Малькевич
14:16Сознательная атака на журналистов: Песков о гибели военкора Журавлева
13:35Перегрев и укус змеи: медики помогают людям на сухопутном пути в Крым
13:23Путин подписал закон о предельном возрасте военнослужащих запаса
13:11В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Крым
12:45Опасность атак на Крымский мост сохраняется – Кремль
12:35Самокатчик погиб под колесами Range Rover на Кубани
Лента новостейМолния