https://crimea.ria.ru/20230724/dvizhenie-transporta-po-krymskomu-mostu-otkryto-1130270246.html

Движение транспорта по Крымскому мосту открыто

Движение транспорта по Крымскому мосту открыто - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Движение транспорта по Крымскому мосту открыто

Движение автомобилей по Крымскому мосту, перекрытое в понедельник днем, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T16:30

2023-07-24T16:30

2023-07-24T17:03

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту, перекрытое в понедельник днем, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По состоянию на 16:00 в очереди со стороны Керчи находились 250 транспортных средств. Ожидание досмотра - около часа. С таманской стороны затора нет.Это второе ограничение движения за последние сутки. До этого мост закрывали для проезда в понедельник утром. В обоих случаях находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост снова закрытОпасность атак на Крымский мост сохраняется – КремльХуснуллин назвал сроки восстановления Крымского моста

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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