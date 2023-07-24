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Крымский мост снова закрыт - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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Крымский мост снова закрыт
Крымский мост снова закрыт - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Крымский мост снова закрыт
Движение автомобилей по Крымскому мосту снова закрыто, это второй раз за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T15:39
2023-07-24T15:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту снова закрыто, это второй раз за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. На данный момент со стороны Тамани очереди к пункту досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 120 транспортных средств.Первый раз движение по мосту через Керченский пролив было перекрыто в понедельник утром. Ограничение длилось около часа, после чего его возобновили в обычном режиме. Оперштаб ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
https://crimea.ria.ru/20230724/opasnost-atak-na-krymskiy-most-sokhranyaetsya--kreml-1130266789.html
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крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Крымский мост снова закрыт

Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено

15:39 24.07.2023 (обновлено: 15:46 24.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту снова закрыто, это второй раз за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
На данный момент со стороны Тамани очереди к пункту досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 120 транспортных средств.
Первый раз движение по мосту через Керченский пролив было перекрыто в понедельник утром. Ограничение длилось около часа, после чего его возобновили в обычном режиме.
Оперштаб ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
12:45
Опасность атак на Крымский мост сохраняется – Кремль
 
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