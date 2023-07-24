https://crimea.ria.ru/20230724/krymskiy-most-snova-zakryt-1130269476.html

Крымский мост снова закрыт

Крымский мост снова закрыт - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Крымский мост снова закрыт

Движение автомобилей по Крымскому мосту снова закрыто, это второй раз за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T15:39

2023-07-24T15:39

2023-07-24T15:46

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту снова закрыто, это второй раз за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. На данный момент со стороны Тамани очереди к пункту досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 120 транспортных средств.Первый раз движение по мосту через Керченский пролив было перекрыто в понедельник утром. Ограничение длилось около часа, после чего его возобновили в обычном режиме. Оперштаб ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.

https://crimea.ria.ru/20230724/opasnost-atak-na-krymskiy-most-sokhranyaetsya--kreml-1130266789.html

крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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