https://crimea.ria.ru/20230724/v-mintranse-rossii-zayavili-o-vosstanovlenii-trafika-na-krymskom-mostu-1130274672.html
В Минтрансе России заявили о восстановлении трафика на Крымском мосту
В Минтрансе России заявили о восстановлении трафика на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 24.07.2023
В Минтрансе России заявили о восстановлении трафика на Крымском мосту
На Крымском мосту восстанавливается интенсивность трафика. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T18:25
2023-07-24T18:25
2023-07-24T18:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстанавливается интенсивность трафика. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.В частности, за минувшие сутки по мосту в обе стороны проехало 8 935 автомобилей. Таким образом интенсивность движения приближается к пиковым значениям этого лета, когда в обе стороны ежесуточно проезжало более 14 300 автомобилей.Ранее Telegram-канале оперативной информации о ситуации второй раз за день сообщил в временном закрытии проезда транспорта по мосту через Керченский пролив. Первый раз движение останавливали в понедельник утром. Ограничение продлилось около часа, после чего его возобновили в обычном режиме. В свою очередь Оперштаб опубликовал алгоритм действий водителей и пассажиров на случай объявление тревоги на Крымском мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасность атак на Крымский мост сохраняется – КремльКак атаковали Крымский мост и чем его защитить - военный экспертЧто произошло в Джанкойском районе Крыма
https://crimea.ria.ru/20230724/dvizhenie-transporta-po-krymskomu-mostu-otkryto-1130270246.html
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крымский мост, новости крыма, крым, транспорт, керчь, кубань
В Минтрансе России заявили о восстановлении трафика на Крымском мосту
Минтранс: автомобильный трафик на Крымском мосту восстанавливается