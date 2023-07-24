https://crimea.ria.ru/20230724/v-mintranse-rossii-zayavili-o-vosstanovlenii-trafika-na-krymskom-mostu-1130274672.html

В Минтрансе России заявили о восстановлении трафика на Крымском мосту

В Минтрансе России заявили о восстановлении трафика на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 24.07.2023

В Минтрансе России заявили о восстановлении трафика на Крымском мосту

На Крымском мосту восстанавливается интенсивность трафика. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T18:25

2023-07-24T18:25

2023-07-24T18:25

крымский мост

новости крыма

крым

транспорт

керчь

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстанавливается интенсивность трафика. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.В частности, за минувшие сутки по мосту в обе стороны проехало 8 935 автомобилей. Таким образом интенсивность движения приближается к пиковым значениям этого лета, когда в обе стороны ежесуточно проезжало более 14 300 автомобилей.Ранее Telegram-канале оперативной информации о ситуации второй раз за день сообщил в временном закрытии проезда транспорта по мосту через Керченский пролив. Первый раз движение останавливали в понедельник утром. Ограничение продлилось около часа, после чего его возобновили в обычном режиме. В свою очередь Оперштаб опубликовал алгоритм действий водителей и пассажиров на случай объявление тревоги на Крымском мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасность атак на Крымский мост сохраняется – КремльКак атаковали Крымский мост и чем его защитить - военный экспертЧто произошло в Джанкойском районе Крыма

https://crimea.ria.ru/20230724/dvizhenie-transporta-po-krymskomu-mostu-otkryto-1130270246.html

крымский мост

крым

керчь

кубань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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