Рейтинг@Mail.ru
В Минтрансе России заявили о восстановлении трафика на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230724/v-mintranse-rossii-zayavili-o-vosstanovlenii-trafika-na-krymskom-mostu-1130274672.html
В Минтрансе России заявили о восстановлении трафика на Крымском мосту
В Минтрансе России заявили о восстановлении трафика на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 24.07.2023
В Минтрансе России заявили о восстановлении трафика на Крымском мосту
На Крымском мосту восстанавливается интенсивность трафика. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T18:25
2023-07-24T18:25
крымский мост
новости крыма
крым
транспорт
керчь
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129754557_0:1081:1965:2186_1920x0_80_0_0_b3d85570e4a6696a4f5e3fb56072a6c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстанавливается интенсивность трафика. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.В частности, за минувшие сутки по мосту в обе стороны проехало 8 935 автомобилей. Таким образом интенсивность движения приближается к пиковым значениям этого лета, когда в обе стороны ежесуточно проезжало более 14 300 автомобилей.Ранее Telegram-канале оперативной информации о ситуации второй раз за день сообщил в временном закрытии проезда транспорта по мосту через Керченский пролив. Первый раз движение останавливали в понедельник утром. Ограничение продлилось около часа, после чего его возобновили в обычном режиме. В свою очередь Оперштаб опубликовал алгоритм действий водителей и пассажиров на случай объявление тревоги на Крымском мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасность атак на Крымский мост сохраняется – КремльКак атаковали Крымский мост и чем его защитить - военный экспертЧто произошло в Джанкойском районе Крыма
https://crimea.ria.ru/20230724/dvizhenie-transporta-po-krymskomu-mostu-otkryto-1130270246.html
крымский мост
крым
керчь
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129754557_0:897:1965:2370_1920x0_80_0_0_42153ae0118c3ed3000a7bb6f1de98c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, новости крыма, крым, транспорт, керчь, кубань
В Минтрансе России заявили о восстановлении трафика на Крымском мосту

Минтранс: автомобильный трафик на Крымском мосту восстанавливается

18:25 24.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстанавливается интенсивность трафика. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
"Интенсивность движения по Крымскому мосту восстанавливается до средних показателей лета", – говорится в сообщении на Telegram-канале министерства.
В частности, за минувшие сутки по мосту в обе стороны проехало 8 935 автомобилей. Таким образом интенсивность движения приближается к пиковым значениям этого лета, когда в обе стороны ежесуточно проезжало более 14 300 автомобилей.
Ранее Telegram-канале оперативной информации о ситуации второй раз за день сообщил в временном закрытии проезда транспорта по мосту через Керченский пролив. Первый раз движение останавливали в понедельник утром. Ограничение продлилось около часа, после чего его возобновили в обычном режиме. В свою очередь Оперштаб опубликовал алгоритм действий водителей и пассажиров на случай объявление тревоги на Крымском мосту.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Опасность атак на Крымский мост сохраняется – Кремль
Как атаковали Крымский мост и чем его защитить - военный эксперт
Что произошло в Джанкойском районе Крыма
Крымский мост открыт
16:30
Движение транспорта по Крымскому мосту открыто
Крымский мостНовости КрымаКрымТранспортКерчьКубань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:13Как Россия может ответить на удары по Крыму и Москве – мнение
18:25В Минтрансе России заявили о восстановлении трафика на Крымском мосту
17:44Новая форма национальной валюты появится в России
17:07Пострадавшая при взрыве на Крымском мосту девочка выписана из больницы
16:40ВСУ за сутки потеряли более 600 боевиков, технику и склады боеприпасов
16:30Движение транспорта по Крымскому мосту открыто
15:51Что произошло в Джанкойском районе Крыма
15:39Крымский мост снова закрыт
15:25Во Львове пытались похитить прах советского разведчика Николая Кузнецова
15:05Армия России разгромила пункт управления и топливный склад ВСУ
15:03В Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВО
14:53МИД: Россия вправе жестко ответить на атаки на Крым и Москву
14:45Движение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе Крыма
14:33Журналисты в горячих точках нуждаются в защите – Александр Малькевич
14:16Сознательная атака на журналистов: Песков о гибели военкора Журавлева
13:35Перегрев и укус змеи: медики помогают людям на сухопутном пути в Крым
13:23Путин подписал закон о предельном возрасте военнослужащих запаса
13:11В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Крым
12:45Опасность атак на Крымский мост сохраняется – Кремль
12:35Самокатчик погиб под колесами Range Rover на Кубани
Лента новостейМолния