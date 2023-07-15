https://crimea.ria.ru/20230715/dzheyms-kemeron-oproverg-podgotovku-k-semkam-seriala-o-titane-1130083334.html
Джеймс Кэмерон опроверг подготовку к съемкам сериала о "Титане"
Джеймс Кэмерон опроверг подготовку к съемкам сериала о "Титане" - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Джеймс Кэмерон опроверг подготовку к съемкам сериала о "Титане"
Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон, создавший фильм "Титаник" заявил, что "никогда не будет вести переговоры" о создании сериала, посвященного затонувшему РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T20:49
2023-07-15T20:49
2023-07-15T20:49
батискаф "титан"
джеймс кэмерон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон, создавший фильм "Титаник" заявил, что "никогда не будет вести переговоры" о создании сериала, посвященного затонувшему в Атлантическом океане батискафу "Титан" компании OceanGate Expeditions, пишет РИА Новости.Ранее The Sun сообщил, что Джеймс Кэмерон договаривается о начале съемок сериала о гибели глубоководного аппарата "Титан".В своем Twitter он заявил, что старается не комментировать слухи, которые распространяются про него в СМИ, но в этот раз посчитал это необходимым.Глубоководный аппарат "Титан" пропал 19 июня. Туристический батискаф направлялся к месту гибели лайнера "Титаник" у острова Ньюфаундленд. На борту аппарата находились основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.23 июня экипаж признали погибшим, когда нашли часть обломков батискафа. Предполагается, что люди погибли мгновенно из-за какой-то поломки и последующего "схлопывания" корпуса аппарата.Ученые рассказали РИА Новости Крым, что могло произойти с телами и реально ли их обнаружить.Исполнительный директор Центра подводных исследований Русского Географического общества, пилот обитаемых глубоководных аппаратов Сергей Фокин предположил, что деформация батискафа произошла в местах соединений углепластиковой части – наиболее слабой. За доли секунды появилась небольшая трещина, после чего аппарат просто взорвался под воздействием давления. Поднять тела погибших на поверхность технически сложно, но эта задача в принципе реализуемая.Это было не первое погружение аппарата OceanGate Expeditions к затонувшему лайнеру. За два года компания безопасно доставила туда около 80 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия "Титана": названа новая причина гибели батискафаОбломки поднятого батискафа "Титан" доставили в КанадуГибель батискафа "Титан": ученые рассказали, что стало с телами погибших
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батискаф "титан", джеймс кэмерон, кинематограф, кино, культура, в мире, новости
Джеймс Кэмерон опроверг подготовку к съемкам сериала о "Титане"
Создатель фильма "Титаник" Кэмерон опроверг слухи о начале работы над сериалом о "Титане"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон, создавший фильм "Титаник" заявил, что "никогда не будет вести переговоры" о создании сериала, посвященного затонувшему в Атлантическом океане батискафу "Титан" компании OceanGate Expeditions, пишет РИА Новости.
Ранее The Sun сообщил, что Джеймс Кэмерон договаривается о начале съемок
сериала о гибели глубоководного аппарата "Титан".
В своем Twitter он заявил, что старается не комментировать слухи, которые распространяются про него в СМИ, но в этот раз посчитал это необходимым.
"Я не нахожусь в переговорах о фильме про OceanGate и никогда не буду", - сообщил он на своей странице в Twitter.
Глубоководный аппарат "Титан" пропал 19 июня
. Туристический батискаф направлялся к месту гибели лайнера "Титаник" у острова Ньюфаундленд. На борту аппарата находились основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.
23 июня экипаж признали погибшим
, когда нашли часть обломков батискафа. Предполагается, что люди погибли мгновенно из-за какой-то поломки и последующего "схлопывания" корпуса аппарата.
Ученые рассказали РИА Новости Крым, что могло произойти с телами
и реально ли их обнаружить.
Исполнительный директор Центра подводных исследований Русского Географического общества, пилот обитаемых глубоководных аппаратов Сергей Фокин предположил, что деформация батискафа произошла в местах соединений углепластиковой части – наиболее слабой. За доли секунды появилась небольшая трещина, после чего аппарат просто взорвался под воздействием давления. Поднять тела погибших на поверхность технически сложно, но эта задача в принципе реализуемая.
Это было не первое погружение аппарата OceanGate Expeditions к затонувшему лайнеру. За два года компания безопасно доставила туда около 80 человек.
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