https://crimea.ria.ru/20230715/dzheyms-kemeron-oproverg-podgotovku-k-semkam-seriala-o-titane-1130083334.html

Джеймс Кэмерон опроверг подготовку к съемкам сериала о "Титане"

Джеймс Кэмерон опроверг подготовку к съемкам сериала о "Титане" - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Джеймс Кэмерон опроверг подготовку к съемкам сериала о "Титане"

Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон, создавший фильм "Титаник" заявил, что "никогда не будет вести переговоры" о создании сериала, посвященного затонувшему РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T20:49

2023-07-15T20:49

2023-07-15T20:49

батискаф "титан"

джеймс кэмерон

кинематограф

кино

культура

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0e/1130068749_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_8230ae776fb4f92b32533d6ea3006e04.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон, создавший фильм "Титаник" заявил, что "никогда не будет вести переговоры" о создании сериала, посвященного затонувшему в Атлантическом океане батискафу "Титан" компании OceanGate Expeditions, пишет РИА Новости.Ранее The Sun сообщил, что Джеймс Кэмерон договаривается о начале съемок сериала о гибели глубоководного аппарата "Титан".В своем Twitter он заявил, что старается не комментировать слухи, которые распространяются про него в СМИ, но в этот раз посчитал это необходимым.Глубоководный аппарат "Титан" пропал 19 июня. Туристический батискаф направлялся к месту гибели лайнера "Титаник" у острова Ньюфаундленд. На борту аппарата находились основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.23 июня экипаж признали погибшим, когда нашли часть обломков батискафа. Предполагается, что люди погибли мгновенно из-за какой-то поломки и последующего "схлопывания" корпуса аппарата.Ученые рассказали РИА Новости Крым, что могло произойти с телами и реально ли их обнаружить.Исполнительный директор Центра подводных исследований Русского Географического общества, пилот обитаемых глубоководных аппаратов Сергей Фокин предположил, что деформация батискафа произошла в местах соединений углепластиковой части – наиболее слабой. За доли секунды появилась небольшая трещина, после чего аппарат просто взорвался под воздействием давления. Поднять тела погибших на поверхность технически сложно, но эта задача в принципе реализуемая.Это было не первое погружение аппарата OceanGate Expeditions к затонувшему лайнеру. За два года компания безопасно доставила туда около 80 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия "Титана": названа новая причина гибели батискафаОбломки поднятого батискафа "Титан" доставили в КанадуГибель батискафа "Титан": ученые рассказали, что стало с телами погибших

https://crimea.ria.ru/20230626/mesto-gibeli-batiskafa-titan-pokazali-na-snimke-iz-kosmosa-1129635233.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

батискаф "титан", джеймс кэмерон, кинематограф, кино, культура, в мире, новости