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Трагедия "Титана": названа новая причина гибели батискафа - РИА Новости Крым, 02.07.2023
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Трагедия "Титана": названа новая причина гибели батискафа
Трагедия "Титана": названа новая причина гибели батискафа - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Трагедия "Титана": названа новая причина гибели батискафа
Схлопывание глубоководного аппарата "Титан" могло произойти из-за крошечных трещин в корпусе батискафа. Об этом заявил доцент Плимутского университета Джаспер... РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T16:12
2023-07-02T16:12
батискаф "титан"
мнения
атлантический океан
новости
происшествия
в мире
джаспер грэм-джонс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости Крым. Схлопывание глубоководного аппарата "Титан" могло произойти из-за крошечных трещин в корпусе батискафа. Об этом заявил доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс в комментарии The Independent, пишет РИА Новости.Причины трагедииПо мнению Грэм-Джонса, микротрещины в корпусе аппарата образовывались при каждом погружении. В критический момент произошло их неконтролируемое увеличение.Еще одна причина - в неравномерном распределении давления воды на аппарат из-за его сигарообразной формы. Такое предположение в свою очередь выдвинул профессор Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Крис Рома.Гибель "Титана"Связь с глубоководным аппаратом "Титан" прервалась ночью 19 июня, примерно через два часа после начала его погружения. Туристический батискаф направлялся к месту гибели лайнера "Титаник" у острова Ньюфаундленд. Поисковую операцию возглавила береговая охрана США. На борту аппарата находились основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. 23 июня экипаж признали погибшим, когда нашли часть обломков батискафа. Предполагается, что люди погибли мгновенно из-за какой-то поломки и последующего "схлопывания" корпуса аппарата, — на каждый километр глубины давление увеличивается примерно на 100 атмосфер, уточняет пресс-служба Роскосмоса.Ученые рассказали РИА Новости Крым, что могло произойти с телами и реально ли их обнаружить. Исполнительный директор Центра подводных исследований Русского Географического общества, пилот обитаемых глубоководных аппаратов Сергей Фокин предположил, что деформация батискафа произошла в местах соединений углепластиковой части – наиболее слабой. За доли секунды появилась небольшая трещина, после чего аппарат просто взорвался под воздействием давления. Поднять тела погибших на поверхность технически сложно, но эта задача в принципе реализуемая.Это было не первое погружение аппарата OceanGate Expeditions к затонувшему лайнеру. За два года компания безопасно доставила туда около 80 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотели увидеть "Титаник": в Атлантике пропал батискаф с туристамиУченые впервые сняли затонувший "Титаник" в формате 8KАмериканцы хотят вскрыть корпус затонувшего "Титаника"
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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батискаф "титан", мнения, атлантический океан, новости, происшествия, в мире, джаспер грэм-джонс
Трагедия "Титана": названа новая причина гибели батискафа

Эксперт назвал микротрещины вероятной причиной гибели "Титана"

16:12 02.07.2023
 
 / Перейти в фотобанкБатискаф "Титан" компании OceanGate
Батискаф Титан компании OceanGate
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости Крым. Схлопывание глубоководного аппарата "Титан" могло произойти из-за крошечных трещин в корпусе батискафа. Об этом заявил доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс в комментарии The Independent, пишет РИА Новости.

Причины трагедии

По мнению Грэм-Джонса, микротрещины в корпусе аппарата образовывались при каждом погружении. В критический момент произошло их неконтролируемое увеличение.
"Да, композиты чрезвычайно прочны. Они очень долговечны. Но проблема в том, что они выходят из строя несколько иначе, чем другие материалы", — пояснил Грэм-Джонс.
Еще одна причина - в неравномерном распределении давления воды на аппарат из-за его сигарообразной формы. Такое предположение в свою очередь выдвинул профессор Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Крис Рома.

Гибель "Титана"

Связь с глубоководным аппаратом "Титан" прервалась ночью 19 июня, примерно через два часа после начала его погружения. Туристический батискаф направлялся к месту гибели лайнера "Титаник" у острова Ньюфаундленд. Поисковую операцию возглавила береговая охрана США.
На борту аппарата находились основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. 23 июня экипаж признали погибшим, когда нашли часть обломков батискафа.
Предполагается, что люди погибли мгновенно из-за какой-то поломки и последующего "схлопывания" корпуса аппарата, — на каждый километр глубины давление увеличивается примерно на 100 атмосфер, уточняет пресс-служба Роскосмоса.
Ученые рассказали РИА Новости Крым, что могло произойти с телами и реально ли их обнаружить. Исполнительный директор Центра подводных исследований Русского Географического общества, пилот обитаемых глубоководных аппаратов Сергей Фокин предположил, что деформация батискафа произошла в местах соединений углепластиковой части – наиболее слабой. За доли секунды появилась небольшая трещина, после чего аппарат просто взорвался под воздействием давления. Поднять тела погибших на поверхность технически сложно, но эта задача в принципе реализуемая.
Это было не первое погружение аппарата OceanGate Expeditions к затонувшему лайнеру. За два года компания безопасно доставила туда около 80 человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Батискаф "Титан"МненияАтлантический океанНовостиПроисшествияВ миреДжаспер Грэм-Джонс
 
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