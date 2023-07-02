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Трагедия "Титана": названа новая причина гибели батискафа

Трагедия "Титана": названа новая причина гибели батискафа - РИА Новости Крым, 02.07.2023

Трагедия "Титана": названа новая причина гибели батискафа

Схлопывание глубоководного аппарата "Титан" могло произойти из-за крошечных трещин в корпусе батискафа. Об этом заявил доцент Плимутского университета Джаспер... РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T16:12

2023-07-02T16:12

2023-07-02T16:12

батискаф "титан"

мнения

атлантический океан

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джаспер грэм-джонс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости Крым. Схлопывание глубоководного аппарата "Титан" могло произойти из-за крошечных трещин в корпусе батискафа. Об этом заявил доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс в комментарии The Independent, пишет РИА Новости.Причины трагедииПо мнению Грэм-Джонса, микротрещины в корпусе аппарата образовывались при каждом погружении. В критический момент произошло их неконтролируемое увеличение.Еще одна причина - в неравномерном распределении давления воды на аппарат из-за его сигарообразной формы. Такое предположение в свою очередь выдвинул профессор Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Крис Рома.Гибель "Титана"Связь с глубоководным аппаратом "Титан" прервалась ночью 19 июня, примерно через два часа после начала его погружения. Туристический батискаф направлялся к месту гибели лайнера "Титаник" у острова Ньюфаундленд. Поисковую операцию возглавила береговая охрана США. На борту аппарата находились основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. 23 июня экипаж признали погибшим, когда нашли часть обломков батискафа. Предполагается, что люди погибли мгновенно из-за какой-то поломки и последующего "схлопывания" корпуса аппарата, — на каждый километр глубины давление увеличивается примерно на 100 атмосфер, уточняет пресс-служба Роскосмоса.Ученые рассказали РИА Новости Крым, что могло произойти с телами и реально ли их обнаружить. Исполнительный директор Центра подводных исследований Русского Географического общества, пилот обитаемых глубоководных аппаратов Сергей Фокин предположил, что деформация батискафа произошла в местах соединений углепластиковой части – наиболее слабой. За доли секунды появилась небольшая трещина, после чего аппарат просто взорвался под воздействием давления. Поднять тела погибших на поверхность технически сложно, но эта задача в принципе реализуемая.Это было не первое погружение аппарата OceanGate Expeditions к затонувшему лайнеру. За два года компания безопасно доставила туда около 80 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотели увидеть "Титаник": в Атлантике пропал батискаф с туристамиУченые впервые сняли затонувший "Титаник" в формате 8KАмериканцы хотят вскрыть корпус затонувшего "Титаника"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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