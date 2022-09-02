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Ученые впервые сняли затонувший "Титаник" в формате 8K
Ученые впервые сняли затонувший "Титаник" в формате 8K - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Ученые впервые сняли затонувший "Титаник" в формате 8K
Ученые впервые сняли останки затонувшего океанского лайнера "Титаник" в формате 8K. Видео опубликовано на официальном сайте компании OceanGate Expeditions. РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T21:54
2022-09-02T21:54
2022-09-02T22:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Ученые впервые сняли останки затонувшего океанского лайнера "Титаник" в формате 8K. Видео опубликовано на официальном сайте компании OceanGate Expeditions.Новый формат съемки позволил исследователям детально изучить некоторые фрагменты судна, которые раньше не удавалось рассмотреть. В частности, ученые обнаружили надпись на левом якоре - "Noah Hingley & Sons Ltd". Опубликованный фрагмент видео позволяет всем желающим увидеть гигантские якорную цепь и левый якорь, грузовой отсек, паровой котел, бронзовые опоры, оказавшиеся на дне Атлантического океана на глубине 3,8 тыс. метров 110 лет назад.По словам ученых, стальной корпус издает тысячи звуков — явное свидетельство того, что массивные обломки быстро разлагаются."Присоединяйтесь к нам в качестве виртуальных членов экипажа, пока мы документируем состояние обломков, прежде чем они исчезнут навсегда", - предлагают исследователи.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказал о гибели "Британика" - брата-близнеца легендарного "Титаника".
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Ученые впервые сняли затонувший "Титаник" в формате 8K
Компания OceanGate Expeditions показала затонувший "Титаник" в формате 8K
21:54 02.09.2022 (обновлено: 22:16 02.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Ученые впервые сняли останки затонувшего океанского лайнера "Титаник" в формате 8K. Видео опубликовано на официальном сайте компании OceanGate Expeditions.
Новый формат съемки позволил исследователям детально изучить некоторые фрагменты судна, которые раньше не удавалось рассмотреть. В частности, ученые обнаружили надпись на левом якоре - "Noah Hingley & Sons Ltd". Опубликованный фрагмент видео позволяет всем желающим увидеть гигантские якорную цепь и левый якорь, грузовой отсек, паровой котел, бронзовые опоры, оказавшиеся на дне Атлантического океана на глубине 3,8 тыс. метров 110 лет назад.
"Со времени обнаружения затонувшего лайнера менее 250 человек лично увидели его останки. Теперь и у вас есть возможность присоединиться к списку исследователей "непотопляемого" "Титаника", осмотреть последствия трагедии и стать свидетелем разрушительного действия времени, вызванного давлением, соленой водой и микробами", - сказано в описании к видео.
По словам ученых, стальной корпус издает тысячи звуков — явное свидетельство того, что массивные обломки быстро разлагаются.
"Присоединяйтесь к нам в качестве виртуальных членов экипажа, пока мы документируем состояние обломков, прежде чем они исчезнут навсегда", - предлагают исследователи.
Ранее сайт РИА Новости Крым рассказал о гибели "Британика" - брата-близнеца легендарного "Титаника".