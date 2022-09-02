https://crimea.ria.ru/20220902/uchenye-vpervye-snyali-zatonuvshiy-titanik-v-formate-8k-1124378562.html

Ученые впервые сняли затонувший "Титаник" в формате 8K

Ученые впервые сняли затонувший "Титаник" в формате 8K - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Ученые впервые сняли затонувший "Титаник" в формате 8K

Ученые впервые сняли останки затонувшего океанского лайнера "Титаник" в формате 8K. Видео опубликовано на официальном сайте компании OceanGate Expeditions. РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T21:54

2022-09-02T21:54

2022-09-02T22:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Ученые впервые сняли останки затонувшего океанского лайнера "Титаник" в формате 8K. Видео опубликовано на официальном сайте компании OceanGate Expeditions.Новый формат съемки позволил исследователям детально изучить некоторые фрагменты судна, которые раньше не удавалось рассмотреть. В частности, ученые обнаружили надпись на левом якоре - "Noah Hingley & Sons Ltd". Опубликованный фрагмент видео позволяет всем желающим увидеть гигантские якорную цепь и левый якорь, грузовой отсек, паровой котел, бронзовые опоры, оказавшиеся на дне Атлантического океана на глубине 3,8 тыс. метров 110 лет назад.По словам ученых, стальной корпус издает тысячи звуков — явное свидетельство того, что массивные обломки быстро разлагаются."Присоединяйтесь к нам в качестве виртуальных членов экипажа, пока мы документируем состояние обломков, прежде чем они исчезнут навсегда", - предлагают исследователи.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказал о гибели "Британика" - брата-близнеца легендарного "Титаника".

https://crimea.ria.ru/20211121/gibel-britanika-katastrofa-brata-bliznetsa-titanika-1121476781.html

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