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Джеймс Кэмерон хочет снять сериал о затонувшем "Титане" - РИА Новости Крым, 14.07.2023
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Джеймс Кэмерон хочет снять сериал о затонувшем "Титане"
Джеймс Кэмерон хочет снять сериал о затонувшем "Титане" - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Джеймс Кэмерон хочет снять сериал о затонувшем "Титане"
Режиссер оскароносного "Титаника" Джеймс Кэмерон договаривается о начале съемок сериала о гибели глубоководного аппарата "Титан", сообщил The Sun. РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T20:08
2023-07-14T20:08
батискаф "титан"
джеймс кэмерон
культура
кино
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Режиссер оскароносного "Титаника" Джеймс Кэмерон договаривается о начале съемок сериала о гибели глубоководного аппарата "Титан", сообщил The Sun.Отмечается, что сериал будет высокобюджетным, роли в нем могут получить Мэтт Деймон и Кумэйл Нанджиани.Глубоководный аппарат "Титан" пропал 19 июня. Туристический батискаф направлялся к месту гибели лайнера "Титаник" у острова Ньюфаундленд. На борту аппарата находились основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. 23 июня экипаж признали погибшим, когда нашли часть обломков батискафа. Предполагается, что люди погибли мгновенно из-за какой-то поломки и последующего "схлопывания" корпуса аппарата.Ученые рассказали РИА Новости Крым, что могло произойти с телами и реально ли их обнаружить. Исполнительный директор Центра подводных исследований Русского Географического общества, пилот обитаемых глубоководных аппаратов Сергей Фокин предположил, что деформация батискафа произошла в местах соединений углепластиковой части – наиболее слабой. За доли секунды появилась небольшая трещина, после чего аппарат просто взорвался под воздействием давления. Поднять тела погибших на поверхность технически сложно, но эта задача в принципе реализуемая.Это было не первое погружение аппарата OceanGate Expeditions к затонувшему лайнеру. За два года компания безопасно доставила туда около 80 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки поднятого батискафа "Титан" доставили в КанадуМесто гибели батискафа "Титан" показали на снимке из космосаУченые впервые сняли затонувший "Титаник" в формате 8K
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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батискаф "титан", джеймс кэмерон, культура, кино, в мире
Джеймс Кэмерон хочет снять сериал о затонувшем "Титане"

Джеймс Кэмерон начал переговоры о съемках сериала о погибшем батискафе "Титан"

20:08 14.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Власов / Перейти в фотобанкАмериканский режиссер Джеймс Кэмерон
Американский режиссер Джеймс Кэмерон - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости . Алексей Власов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Режиссер оскароносного "Титаника" Джеймс Кэмерон договаривается о начале съемок сериала о гибели глубоководного аппарата "Титан", сообщил The Sun.
"Катастрофа "Титана" может лечь в основу большого сериала на одном из самых популярных стримингов в мире, и Джеймса хотят видеть режиссером. Это близкий его сердцу проект. Он с таким состраданием рассказал историю "Титаника", что кажется естественным сделать и этот шаг", – цитирует британское издание РИА Новости.
Отмечается, что сериал будет высокобюджетным, роли в нем могут получить Мэтт Деймон и Кумэйл Нанджиани.
Глубоководный аппарат "Титан" пропал 19 июня. Туристический батискаф направлялся к месту гибели лайнера "Титаник" у острова Ньюфаундленд. На борту аппарата находились основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.
23 июня экипаж признали погибшим, когда нашли часть обломков батискафа. Предполагается, что люди погибли мгновенно из-за какой-то поломки и последующего "схлопывания" корпуса аппарата.
Ученые рассказали РИА Новости Крым, что могло произойти с телами и реально ли их обнаружить.
Исполнительный директор Центра подводных исследований Русского Географического общества, пилот обитаемых глубоководных аппаратов Сергей Фокин предположил, что деформация батискафа произошла в местах соединений углепластиковой части – наиболее слабой. За доли секунды появилась небольшая трещина, после чего аппарат просто взорвался под воздействием давления. Поднять тела погибших на поверхность технически сложно, но эта задача в принципе реализуемая.
Это было не первое погружение аппарата OceanGate Expeditions к затонувшему лайнеру. За два года компания безопасно доставила туда около 80 человек.
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Батискаф "Титан"Джеймс КэмеронКультураКиноВ мире
 
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